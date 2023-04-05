Доллару вручили "черную метку". Контроль над ценами на золото и нефть перешел к России и Китаю, - Брайан П. Болджер

00:09 07.04.2023 Доллару вручили "черную метку"

Контроль над ценами на золото и нефть перешел к России и Китаю



Ирина Гусева

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Александр Сафонов

Валерий Миронов



Действия Запада заставили остальной мир задуматься о валютах, обеспеченных сырьевыми товарами. Американскому доллару, который держится на долге и доверии, это сулит верную гибель. Такое мнение в статье для National Interest высказал обозреватель Брайан Патрик Болджер.



Этот процесс, по его мнению, ускорился после введения антироссийских санкций, которые обернулись против инициаторов. "По сути, обязательство Запада сжечь рубль привело к обратным результатам. Повышение цен на нефть оказало сопутствующее влияние на рубль. Каков результат? … Россия и Китай теперь могут контролировать цены на золото и нефть, что является эпохальным. Мы уходим из мира Дикого Запада", - прогнозирует автор статьи.



По его словам, фиатные валюты - это обещания выплатить долги, а значит, они уязвимы для экономических потрясений. Прорывом в экономике стал переход на валюты, которые основаны на ресурсах. Он ускорился после признания США этой тенденции и попыткой обратить ее вспять, в том числе через фиаско на Украине.



Обложив санкциями российские энергоносители и золото, "Запад ускорил собственную кончину", отмечается в статье. За последние шесть месяцев рубль укрепился, а "двойным ударом" стало решение России продавать нефть за рубли или золото.



По мнению Болджера, мир долларовой резервной системы подходит к концу. Запад искусственно раздул "внутренние деньги", чтобы задешево скупить активы Востока, но наступило время расплаты.



Доллар по-прежнему является резервной валютой, это изменение не произойдет в одночасье, но "семена посеяны". Кризис, затронувший ряд банков, говорит о слабости фиатной системы, так как валюта не обеспечена товарами. Тем временем Евразийская экономическая комиссия готовится к введению валюты, обеспеченной "сырьевым набором": золото, вода, нефть, зерно, металлы. Конфискация долларовых резервов в результате санкций заставляет мыслить по-новому, и это обратная стороны глобализации.



Монетарную политику США раскритиковал один из богатейших людей планеты Илон Маск. "Политика США была слишком жесткой, что заставляет страны хотеть отказаться от доллара. В сочетании с избыточными государственными расходами, которые заставляют другие страны поглощать значительную часть нашей инфляции", - написал он в соцсети.



Эксперты все чаще говорят о дедолларизации как общемировом тренде. Новости о переходе стран на торговлю в национальных валютах, юанях в последнее время приходят почти ежедневно. Как ранее заявил заместитель председателя Госдумы Александр Бабаков, страны БРИКС ведут работу над новой формой валюты.



"Переход к расчетам в национальных валютах - первый шаг. Следующий шаг - в ближайшее время обеспечить хождение цифровой или иной формы принципиально новой валюты. Я думаю, что на (саммите ред.) БРИКС будет объявлено о готовности к реализации этого процесса, такие работы ведутся", - сказал политик. Он не исключил появление единой валюты БРИКС.



Как заметил заместитель директора Института "Центр развития" НИУ ВШЭ Валерий Миронов, некоторая тенденция отказа от доллара на фоне санкций, которые ранее вводились против Ирана и Венесуэлы, действительно есть, особенно заметна она стала, когда начались рестрикции в отношении России и Китая.



- Есть некоторая тенденция, при этом используются валюты относительно нейтральных стран, типа Новой Зеландии и Швейцарии. Пока они задействованы в небольшом объеме, потому что есть некая инерция, привычка использовать доллар.



Есть и такие факторы, как отсутствие дефолтов в США за всю историю доллара, что также поддерживает к нему интерес. Но сейчас долг американской экономики растет, что влияет на надежность доллара, поэтому очевидно, что может идти отток в другие валюты. Однако не в те, которые выпускают прямые союзники США, потому что видна тенденция к образованию блоков в мировой экономике и, соответственно, союзники США могут оказаться с ним в "одной лодке". Сейчас страны стараются если уходить, то из доллара вместе с евро, но не в юани, а какие-то альтернативные валюты третьих стран из-за противостояния таких гигантов, как США и Китай с их союзниками.



Как пойдет дело дальше… Можно строить разные сценарии, например, распада мир на два блока или, наоборот, возвращения к прежней системе на основе регулирования геополитических противоречий. В этом случае роль доллара сохранится. Трудно говорить, потому что очень высокая неопределенность, тем не менее о тенденции к деглобализации, взаимодействию двух относительно обособленных блоков говорят уже международные организации во главе с МВФ.



В этом плане возможно усиление юаня, если он приобретет конвертируемость, пока ему ее не достает, чтобы стать полноценной резервной валютой; его доля в международных расчетах остается относительно небольшой.



"СП": Насколько может сократиться доля доллара в мировой торговле в обозримой перспективе?



- Она может сократиться и наполовину, если действительно произойдет образование двух относительно обособленных блоков вокруг Китая, с одной стороны, и США, с другой.



"СП": Есть у США возможность остановить процесс дедолларизации?



- Наверное, есть. Если они изменят политику, то есть допустят, как раньше говорили, мирное сосуществование двух систем, откажутся от двойных стандартов по отношению к тому же Тайваню, то, возможно, возникнет глобальная система, в которой по инерции будут использовать доллар. Но все равно "черная метка" доллару брошена, его доля значительно уменьшится по сравнению с тем, что было до последних двух лет, когда обострились все противоречия.



В любом случае доверие к доллару подорвано. Его доля изменится, даже если геополитическая ситуация устаканится и все вернется на круги своя.



"СП": Каковы шансы активного использования планируемых новых валют, например, БРИКС?



- Почему нет? Мы знаем, что одна из тенденций мировой экономики с 2000 года - увеличение доли Азии в обрабатывающей промышленности в три раза - с 15 до 40−45 процентов. Если новые валюты возникнут, например, БРИКС, то это может быть валюта, которая связана, скорее, с юанем либо его долей в этой корзине. Его доля будет преобладающей, потому что доля Китая в мировой экономике выросла, как и доля Азии, которая также связана с юанем.



"СП": Это сильно ударит по доллару?



- Мировая экономика - не война. Это усиление или уменьшение, но при сохранении живучести организмов, которые взаимодействуют. Ударить в плане уменьшения его доли в мировой торговле, конечно, может. Сейчас от 70% до 90% товаров оплачивается долларом и евро, в основном долларом. Его доля может уменьшится в два раза. По доллару это действительно будет удар, его обесценивание, но это не разгром.



Если американская валюта рухнет, Китай потеряет огромный рынок. Зачем это?



Доктор экономических наук, профессор Александр Сафонов отмечает, что процесс дедолларизации не быстрый и не происходит в один момент.



- На сегодня происходит компенсация проблем в торговых оборотах, которые возникли по вине США между Россией, Китаем и странами-производителями нефти. В связи с тем, что США ввели в отношении нас ограничения, связанные с оплатой в долларах, то, соответственно, в первую очередь, страны БРИКС, которые не поддержали санкции, начали внедрять механизмы компенсации в отношении возможных ограничений их деятельности.



Дедолларизация де-факто началась. И мы, и Китай поддерживаем эту идею. Нефтедобывающие страны Ближнего Востока также решили поддержать эту инициативу. По мере развития этого процесса роль доллара в мировом обращении будет падать.



Но не надо забывать, что США пока остаются первой экономикой мира, американский рынок для многих стран крупнейший с точки зрения экспортных операций. В силу этих обстоятельств позиции доллара будут какое-то время сохраняться. Окончательная дедолларизация произойдет, когда в производстве вслед за Китаем усилится роль Индии, Бразилии, ЮАР, Ирана, России, т.е. стран с крупными экономиками и большим количеством населения. Они должны будут разработать, например, альтернативную систему оплаты.



Доллар сохранит свои позиции, пока Соединенные Штаты представляют из себя глобальный рынок, а также будет агрессивная политика казначейства по выпуску облигаций США. Достаточно состояться нескольким последовательным кризисам в относительно короткий период, чтобы возникло недоверие к инструментам сохранения денег в виде американских казначейских обязательств. Когда это произойдет, инвесторы начнут отказываться от покупки этих бумаг.



"СП": Сколько на это может уйти времени?



- Не меньше 10 лет. Просто так экономики не сдаются. Надо постараться нам, Индии, другим странам, чтобы начать играть заместительную роль. По мере усиления этих стран будет ослабляться роль доллара и станут укрепляться альтернативные валюты. Источник - СвободнаяПресса

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