"Уничтожим УПЦ до Пасхи" – укро-сатанисты вошли в раж

07:14 07.04.2023

Валерий Пайков. 07.04.2023



В свое время львовскому мэру Садовому очень хотелось попасть в свое нынешнее кресло. Аж так свербило, что поскакал – нет, не в смысле "хто не скаче, той москаль", отнюдь. А совсем наоборот: по православным храмам. Нижайше умолять, чтобы его толерантную персону поддержали верующие УПЦ. Прибегал и в приход Святого Владимира в спальном районе Сихове. Естественно, сулил полный почет и уважение на срок каденции и вообще.



Однако теперь, как оно в укрополитике водится, речевки иные.



В свое время львовскому мэру Садовому очень хотелось попасть в свое нынешнее кресло. Аж...

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Вот чего он эпически накалякал на своем канале после абсолютно беззаконных погромов 5 и 6 апреля:



"За эти два дня завершили историю московского патриархата в нашем городе".



И еще:



"Самострой на Сыхове демонтирован. Храм на улице Бобанича теперь будет использовать религиозная община ПЦУ. Помещение на Пекарской официально перешло в пользование Первого медицинского объединения. Монастырь ПЦУ, который там находится, продолжит свою службу, владелица помещения на Антоновича разорвала соглашение с Московским патриархатом. Этот приход прекратил богослужение".



Вдобавок выложил фото церковного календаря, украденного из разрушенного Владимирского храма, подписав его: "Май" не наступит. Только теплый украинский травень". Нетрадиционная (по разным сведениям) паскуда, даже не умевшая организовать уборку мусора в своем западенском "Пьемонте", теперь считает, что навела порядок в сфере свободы совести.



Маленький деревянный храм в честь святого равноапостольного князя Владимира стоял на пустыре, в отдалении от "спальных" многоэтажек. Никому не мешал. Кроме поганой нечисти, регулярно нападавшей на него. В июне 2022 года он был подожжен. 4 апреля нынешнего года неизвестные забросали яйцами распятие на его фасаде. И теперь, накануне великого праздника Благовещения, его снесли. Лишь за то, что настоятель не стал предателем и сказал свидомым рогулям то, от чего отрекся митрополит Онуфрий: что он – русский. То есть – принадлежит к Русской Матери-Церкви.



Утром 6 апреля к церкви подъехал бульдозер и уничтожил святыню. То, как это делалось, это мерзкое глумление над маленьким островком веры Христовой на фоне духовной пустыни, болью и скорбью отозвалось в сердцах православных людей. Которые воочию еще раз увидели, что такое властный сатанизм на Украине.



Вот что написал об этом кощунстве отец Андрей Ткачев, который когда-то служил в Свято-Георгиевском соборе, ныне тоже захваченном бесами в человеческом обличье:



"За него [Свято-Владимирский храм] уже долгое время шла борьба, мэрия считала его самостроем, его несколько раз пытались поджечь. Теперь, после принятых решений об отъеме земельных участков, его решили снести. Кстати, рушить начали не как попало, и не со входа, а с алтарной части. Был и служил в этом храме часто. Знаю много историй про тех, кто кресты пилил, фрески сбивал и храмы рушил. В продолжении не сомневаюсь"…



Продолжение было таким. Мордовороты, управлявшие бульдозером, весело поржали, уничтожив святыню. А жирный пэцэушный поп поглумился, изрекши нечто в том смысле, что "так и надо". После чего тот же самый "голубец"-мэр объявил о передаче участка во владение ПЦУ. Теперь самострой им легализован.



Одновременно закрыли приход на улице Антоновича. Он занимал первый этаж бывшего завода кинескопов. Когда-то это было семиэтажное здание, один из символов советской электроники. После распада СССР нынешняя хозяйка выкупила его на аукционе госимущества, потом шесть этажей снесла. А один оставила и сдала в аренду православной епархии. Теперь, сдрейфив, убрала и символ веры Христовой. Моментально разорвала многолетний договор аренды и опечатала помещение.



Еще одно здание, на улице Пекарской, незаконно отобранное у УПЦ, куда влезли "монахи" ПЦУ, тоже скоренько оформили по указке Садового. Ну а что произошло с главным собором Святого Георгия на улице Короленко (Бобанича), известно всем.



"Просто нет слов, чтобы выразить, как это тяжело! – сказала нам русская пенсионерка Елена, наблюдавшая из своего окна за погромом и захватом собора, а потом присоединившаяся к верующим, которых изгоняла полиция. – Начиналось все с издевательств над советскими ветеранами, глумлением над могилами героев-освободителей, а закончилось вот этим… изгнанием Истины Христовой. Но напрасно эти исчадия ада сейчас торжествуют. Их всех Господь накажет, если не покаются. И победное 9 Мая, а не "травня", в итоге наступит!".



По поводу захвата центрального львовского храма о. Андрей написал, что в нем хранился Тихвинский образ Богородицы:



"На его обратной стороне есть надпись, согласно которой икона подарена Афоном русской церкви во Львове. Если (там написано) этот храм будет у Православных забран, нужно передать икону в другой Православный храм Галичины. Если таких не останется – в русское консульство".



Т.е. в конце 19-го века афонские монахи знали, что с Православием в бандерштадте будет именно то, что сейчас происходит. И даже хуже, ибо Российское консульство 21-го века, это не совсем то, что представляли люди, когда произносили это словосочетание еще перед Первой Мировой войной.



Удивляться не стоит. Хотя горько все это. И то, что будет потом, скорее всего, подпадает под определение "се оставляется вам дом ваш пуст"…



Пока еще обезумевшие богоборцы этого не понимают, не верят в кару Божию. Упомянутые исчадья и их покровители из госадминистраций продолжают глумиться над Церковью и в других городах и весях. Например, в Тернополе свора оплаченных "протестантов" и телемусорщики уже вторые сутки собираются возле возле храма в честь Веры, Надежды, Любови и матери их Софии. Орут "Чемодан, вокзал, Россия!", "Геть московських фээсбэшников" и другие подобные "гети". А в Черкасской области "пидозру" в антиукраинской деятельности вручили правящему архиерею, митрополиту Феодосию. Который, один из немногих среди епископата УПЦ, мужественно и открыто обличает христопродавцев из ПЦУ и подлую политику властей.



Последние же, как говорят инсайды из их среды, пытаются на этой политике убить двух зайцев. Во-первых, срочно выполнить все задачи по уничтожению УПЦ, поставленные Госдепом, а во-вторых, отвлечь внимание от военных поражений и Бахмута. В связи с чем не могут не беспокоить сведения о том, что Зеленский распорядился монахов Киево-Печерской Лавры выселить в течение 2 недель, то есть до Пасхи.



6 апреля в Лавру вновь заявилась "комиссия" минкульта, чтобы выгонять насельников и опечатывать помещения. Ее не смущает тот факт, что все это происходит в канун одного из самых великих праздников. Наоборот, служки бесов в своем репертуаре.



Вечером протестующие против УПЦ, группой около 20, человек пришли к Ближним пещерам и принялись выкрикивать оскорбительные лозунги. На территории великой святыни. Потом провокаторы пошли к Дальним пещерам. Все это с позволения полиции. Во время вечернего богослужения они пытались сорвать его своими воплями…



Агрессия против Церкви продолжается. Но 9 Мая наступит непременно.