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|Бишкек. Председатель "Антикоррупционной народной службы" задержан за вымогательство
07:32 07.04.2023
6 апреля 2023, Бишкек - 24.kg, Аида ДЖУМАШОВА
В Бишкеке за вымогательство денег задержан председатель общественного объединения "Антикоррупционная народная служба" У.Э. Об этом 24.kg сообщили в городской прокуратуре.
У.Э. был пойман с поличным при получении 100 тысяч сомов.
"Задержание производили сотрудники прокуратуры и МВД. У.Э. представлялся работником одного из госорганов, систематически вымогал и получал деньги за решение вопросов об уголовном деле, которое расследуется в УВД Октябрьского района столицы. До задержания он уже получил 200 тысяч сомов и требовал от заявителя еще $4 тысячи за содействие в прекращении уголовного преследования. У.Э. задержан и водворен в ИВС ГУВД Бишкека", - сказали в ведомстве.
Отметим, что, согласно данным сайта osoo.kg, председателем ОО "Антикоррупционная народная служба" является Улан Эрмекбаев.