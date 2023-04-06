Бишкек. Председатель "Антикоррупционной народной службы" задержан за вымогательство

07:32 07.04.2023

6 апреля 2023, Бишкек - 24.kg, Аида ДЖУМАШОВА



В Бишкеке за вымогательство денег задержан председатель общественного объединения "Антикоррупционная народная служба" У.Э. Об этом 24.kg сообщили в городской прокуратуре.



У.Э. был пойман с поличным при получении 100 тысяч сомов.



"Задержание производили сотрудники прокуратуры и МВД. У.Э. представлялся работником одного из госорганов, систематически вымогал и получал деньги за решение вопросов об уголовном деле, которое расследуется в УВД Октябрьского района столицы. До задержания он уже получил 200 тысяч сомов и требовал от заявителя еще $4 тысячи за содействие в прекращении уголовного преследования. У.Э. задержан и водворен в ИВС ГУВД Бишкека", - сказали в ведомстве.



Отметим, что, согласно данным сайта osoo.kg, председателем ОО "Антикоррупционная народная служба" является Улан Эрмекбаев.