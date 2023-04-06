Нехватка кадров. Почему в Кыргызстане некому работать, - А.Бенгард

07:34 07.04.2023

06 апреля 2023, Бишкек - 24.kg, Анастасия БЕНГАРД



В Кыргызстане нет дефицита рабочих мест, но есть нехватка рабочих рук. Такое заявление министра труда, социального обеспечения и миграции Кудайбергена Базарбаева вызвало искреннее удивление среди населения. Может, платят три копейки? Нет, по словам чиновника, 25-60 тысяч сомов. 24.kg выясняло, почему в стране некому трудиться.



Перекос в образовании

Директор Фонда развития навыков (ФРН) при Минтруда Рысбек Акынбеков вспоминает, что в советское время лишь около 30 процентов выпускников школ поступали в вузы, остальные шли в техникумы и училища. Сейчас же наоборот: 70 процентов идут в университеты и лишь небольшая часть - в начальное и специальное профтехобразование. Поэтому и образовалась нехватка рабочих.

Нужны сварщики, электрики, сантехники, крановщики, строители, швеи...

Сам рынок тоже регулирует потребность рабочей силы, много зависит от региональных особенностей: где-то в регионах развит туризм, где-то промышленность.



Нельзя забывать и про 1 миллион кыргызстанцев, находящихся в трудовой миграции за рубежом. На дефицит рабочих рук влияет и текучесть кадров.



"Наш фонд нацелен на обучение граждан с последующим трудоустройством, а не так, чтобы человек отучился, положил сертификат в карман и торговал на рынке. Но для начала ему нужно четко определиться с профессией. Бывают ребята, которые обучились на сварщика, а через полгода приходят учиться на сантехника, мол, передумали", - сказал Рысбек Акынбеков.



За пять лет фонд обучил около 27 тысяч человек, 67 процентов из них трудоустроились. 48 процентов обученных - женщины.

ФРН организует краткосрочные курсы обучения по 125 рабочим профессиям, сотрудничает с 94 учебными заведениями (профлицеями, колледжами, вузами, частными учебными центрами). Филиалы учреждения имеются во всех регионах, они работают как с индивидуальными соискателями (от 16 лет и старше), так и с работодателями, ассоциациями, международными проектами и другими структурами.



"Нас часто путают со службами занятости. Они занимаются официально зарегистрированными безработными. Мы же обучаем граждан под заказ работодателей. Государство покрывает 70 процентов от стоимости курсов, остальное - за счет учащихся либо чаще работодателей. Они могут заключить договор с учащимися, что платят за обучение, но те потом обязуются какое-то время не менять место работы. Так можно бороться с текучкой", - отметил Рысбек Акынбеков.



По официальным данным, в Кыргызстане на учете в службах занятости состоит около 99 тысяч безработных.



На одно свободное рабочее место по состоянию на 1 января 2023 года претендовало 30 человек.

Вакансия, все условия

Заборы, остановки и столбы нередко превращаются в доску объявлений. Чаще других там обновляются вакансии для швей. Работодатели обещают обеспечить и жильем, и бесплатным питанием, и премии выдавать. "Модели легкие, зарплата высокая, еженедельная" - как тут не откликнуться?

Председатель профсоюза работников текстильной и легкой промышленности Алмабубу Жаркынбаева в интервью 24.kg отметила, что не хватает именно квалифицированных кадров. Отечественные лицеи готовят швей, но рук все равно не хватает. Часть специалистов, по ее словам, уезжает в миграцию - Россию, Казахстан, где наши же соотечественники открывают цеха и привлекают работников заманчивыми предложениями. Не хватает также технологов и конструкторов.



"Нередко люди думают, что за рубежом больше платят и в миграции легче накопить денег на жилье или другие личные цели. На самом деле такие же деньги можно заработать и на родине. В отрасли почти повсеместно распространена еженедельная оплата. Мы проводили недавно опрос, швеи получают от 8 до 20 тысяч сомов в неделю. Но это не легкий труд", - сказала Алмабубу Жаркынбаева.



В основном, по ее словам, швейные предприятия расположены вокруг Бишкека, в Чуйской области, Оше. Дефицит сотрудников привел к тому, что в последнее время компании стали открывать свои филиалы в регионах. Там пока еще есть рабочие руки. Однако это создает определенные трудности. Сначала крой отправляют, к примеру, из Бишкека по районам, потом готовую продукцию снова привозят в столицу, проверяют на брак и так далее. Долго, но приходится искать выход. Есть и другие проблемы в секторе.



Нет договора - нет защиты

"Многие считают трудоустройство конечной целью, но это не так. Каждый работник должен получать достойную оплату и быть в безопасности на своих рабочих местах. Официальное трудоустройство - это гарантия стабильности для работника, поэтому важно заключать трудовой договор", - подчеркнула Алмабубу Жаркынбаева.

По ее данным, около 70 процентов работников швейной отрасли трудится неформально, по устной договоренности.

Это делает сотрудников социально уязвимыми. Больничные и декретные не оплачивают, не стоит и в старости рассчитывать на достойную пенсию.



"После пандемии коронавируса увеличилось число надомных работников. Во время карантина все сидели дома, без работы и заработка, швеи купили себе одну-две машинки и начали работать дома. Это плохо как для надомниц, так и для работодателей", - считает председатель профсоюза.



Работница отвлекается на домашние обязанности, детей, гостей и не может обеспечить высокое качество продукции или уложиться в срок, некоторые вещи приходится переделывать, работа становится ненормированной. Кроме того, женщина не получает возмещение затрат на электроэнергию и обслуживание машинки. Заказчики тоже рискуют не выполнить своевременно и качественно заказ. Трудовые отношения надомных сотрудников и работодателей не закреплены, а соответственно, и никаких гарантий нет. Но люди все равно соглашаются на такие условия.



"Возможно, некоторые просто не знают, что нужно официально оформляться или брать патент. Общая безграмотность населения тоже сказывается. Наш профсоюз работает над этим, объясняем гражданам их права и обязанности, обучаем правовой грамотности", - добавила Алмабубу Жаркынбаева.



Она также отметила необходимость вести профориентационную работу в школах и лицеях, объяснять, что необязательно уезжать за границу, и в Кыргызстане можно неплохо заработать.



Трудовой кодекс поможет?

Нередко работодатели сетуют: молодые кадры быстро набираются опыта и уходят, а на их обучение и подготовку затрачены время и ресурсы. Связываться с новыми учениками потом уже мало кто хочет.

"Люди могут отработать 15 дней в одном цеху, а потом, услышав о более выгодных условиях или более простых моделях, перейти в другой, так и бегают из цеха в цех. Нужно вести разъяснительную работу, должны быть трудовая дисциплина, культура производства. Многое зависит от самих работодателей. Прибыль им создают работники. Они должны не забывать об этом и ставить во главу угла интересы сотрудника. Нужно завоевать доверие, тогда и работники будут держаться за место", - уверена Алмабубу Жаркынбаева.



Председатель правления бизнес-ассоциации молодых предпринимателей JIA Жоодар Омошев считает, что нужны более упрощенные нормы Трудового кодекса. Документ должен быть понятным для всех сторон.



В Минтруда подготовили поправки в Трудовой кодекс. Действующая редакция дополняется новыми нормами о правах и обязанностях как работодателя, так и работников по подготовке квалифицированных кадров на производстве, переподготовке на новые профессии и специальности. Вводят понятия "стажировка", "ученичество", "получение практики навыков на производстве", "дуальное обучение", урегулируют вопросы совмещения работы с профессиональным образованием.