Haber7: Вашингтон хочет поставить во главе Турции второго Зеленского

08:05 07.04.2023

Лариса Сонина

07 апреля 2023



Политик, подобный Зеленскому, более удобен США, чем Эрдоган



Власти США желают поставить во главе Турции такого президента, как Владимир Зеленский на Украине, поскольку Вашингтон интересует зависимый от нее политик. Об этом пишет обозреватель Озгюр Байрак для турецкого издания Haber7.



"Приближаются выборы в Турции, и победа Эрдогана совершенно не нужна США […] Поэтому они намерены поставить в Анкаре своего человека, как это было с Киевом, чтобы „новая кровь" принимала участие в борьбе Запада против России. На роль Зеленского уже подобран актер из турецкой оппозиции", - пишет автор статьи.



По словам автора, для этого оппозиции в Турции поставлена задача - взять на себя роль Зеленского. Однако пока в ходе переговоров, которые проводятся между США и турецкими оппозиционерами, не удалось прийти к определенному соглашению.



Ранее Эрдоган заявлял, что двери Турции закрыты для посла президента США Джо Байдена. Политолог, заведующий отделом Института стран СНГ Владимир Евсеев с беседе с URA.RU допустил, что турецкий лидер надеется на поддержку Путина перед президентскими выборами, которые пройдут в Анкаре 14 мая.