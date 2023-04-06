Уроки истории. Неизвестный Михаил Фрунзе, - Зайнидин Курманов

09:14 07.04.2023

Уроки истории. Неизвестный Михаил Фрунзе

Автор: Зайнидин Курманов



В советское время в лице Михаила Фрунзе был создан безупречный политический портрет революционера-ленинца, одного из великих вождей русской революции. О нем писали как о талантливом полководце гражданской войны, марксистском военном теоретике и возможном первом руководителе Советского государства. Но в 1925 году он внезапно умер на операционном столе во время пустяшной операции, в чем позже винили Сталина и Троцкого, которые якобы таким образом хотели избавиться от сильного и влиятельного конкурента в борьбе за власть. Ведь он погиб в расцвете сил, когда занимал высокую должность председателя Реввоенсовета и наркома по военным и морским делам. Этот пост некогда занимал Лев Троцкий, являвшийся вторым лицом в партийной иерархии после Ленина и считавшийся его преемником.



О Михаиле и его семье в советское время историки кажется написали все. Биография была на редкость яркая и бурная. Студент Санкт-Петербургского политехнического института, член РСДРП с 1904 года, участник практически всех значимых революционных событий и сражений, неоднократно арестовывался за революционную деятельность, покушался на жизнь полицейского, приговаривался к смертной казни, командующий армиями, Восточным и Туркестанским фронтами, воевал с Колчаком и Врангелем, освобождал Крым, брал штурмом эмирскую Бухару, примирял Советы с басмачами, устанавливал дипломатические отношения с Кемалем Ататюрком. Иными словами, везде поспевал. Однако, зная особенность советской историографии лепить из большевистских вождей сверхлюдей, которым чужды эмоции и слабости, можно сказать, что в биографии М.Фрунзе есть немало неизвестных страниц, связанных с проявлением человеческих чувств.



Михаил родился в Пишпеке в 1885 году в семье военного фельдшера, молдованина, из мещан. Детство провел среди кыргызских ребятишек, знал местные языки, культуру, обычаи, которые ему впоследствии очень пригодились в политике. Он был среди большевиков как бы признанным экспертом по Туркестану, который российские имперцы плохо знали. Именно его знания особенностей Туркестана позволило советской власти успешно решать задачи по распространению и укреплению марксистского влияния на Востоке.



Его знали и поддерживали туркестанские политики. Для них Михаил Васильевич Фрунзе был "своим" представителем в Кремле, большим начальником, к которому они нередко заходили за решением своих проблем. И он конкретно решал их.



Знакомил туркестанцев с большевистскими руководителями и лоббировал кадровые назначения. В свою очередь, и туркестанские политики оказывали ему помощь, необходимую поддержку и услуги в очень сложном аграрно-колониальном крае, где еще не созрели условия для социалистических преобразований.



Я уже не раз писал, что развитие революционного процесса в Туркестане нельзя рассматривать вне связи с местными особенностями и ценностями. Иначе, не понять взлеты и падения отдельных политиков, их роли в политическом процессе. Например, выдающийся казахский политик 20-30-х годов ХХ века Турар Рыскулов был тесно связан с Абдыкеримом Сыдыковым и Иманалы Айдарбековым, активно продвигал их по карьерной лестнице. Вскоре они стали руководителями всетуркестанского масштаба. А.Сыдыков стал председателем Семиреченского облисполкома, председателем Оргкомитета по образованию Кара-Кыргызской Горной области, замнаркома внутренних дел ТАССР, делегатом 1-го съезда Советов СССР от Туркестанской АССР. М.Фрунзе на этом съезде был делегатом от Украинской ССР. И.Айдарбеков работал председателем Пишпекского уездного Совдепа, Семиреченского облисполкома (после А.Сыдыкова), затем председателем Ревкома Кыргызской АО. Он учился с Т.Рыскуловым в Пишпекской сельскохозяйственной школе, а А.Сыдыков закончил Верненскую гимназию, где учился М.Фрунзе. Там же учились многие выдающие политические деятели Казахстана, например, депутат ll Госдумы, инженер-железнодорожник, алашевец Мухамеджан Тынышпаев. Все они, включая Михаила Фрунзе, были свои, туркестанцев! Помогали, поддерживали, были опорой друг другу!



Турар Рыскулов, впоследствии ставший зампредом СНК РСФСР, отвечал за национальную политику, незримо присутствует в реализации советской кадровой политики. Например, когда таланливый Юсуп Абдрахманов, которого опекал А.Сыдыков, которого он называл "своим учителем", в 21-летнем возрасте был назначен ответсекретарем ТуркЦИК, где председательствовал Т.Рыскулов. С этого момента начинается его политический взлет. Он становится инструктором ЦК партии, затем председателем Совнаркома Киргизской АССР. А после смещения, работал на руководящих постах в Оренбургской и Нижегородской областях.



В свою очередь, и Ишеналы Арабаев сыграл большую роль в развитии революционного процесса в Кыргызстане. Когда он учился в медресе "Галия" в Оренбурге, он сблизился с Шералы Лапиным и другими казахскими интеллигентами, которые составили ядро алашевской партии. Именно И.Арабаев познакомил А.Сыдыкова, И.Айдарбеков, К.Тельтаева, К.Лепесова и других кыргызских алашевцев с лидерами движения А.Байтурсуновым и А.Букейхановым, ее целями и задачами, вовлек их в "большую политику" в Средней Азии.



Ничто человеческое советским руководителям, воспитывавшим "нового человека", землячество, семейственность, регионализм, трайбализм, не было чуждо. Они были людьми своей эпохи, носителями традиционных ценностей, хотя, как революционеры, старались "выдавливать из себя раба".



Надо знать и понимать эти причинно-следственные связи и особенности в "кадровой революции" тех времен. Их преемственность и в наши дни, когда лидеры КПСС тащили наверх своих земляков и товарищей: Сталин - Берию, Хрущев - украинцев, Брежнев - днепропетровцев и казахстанцев и т.д. И посмотреть на нашу политическую историю также с этих позиций. Несмотря на изменение политики, общественного строя, оценок прошлого, надо все-таки отдать должное памяти Михаила Васильевича Фрунзе, нашему выдающемуся земляку, который оказывал своим туркестанским землякам посильную поддержку и помощь в продвижении как общих, так и наших национальных интересов.



В наших глазах он продолжает оставаться нашим великим героем, о чем свидетельствует благодарная память кыргызстанцев!