 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Как идет разграбление русских культурных ценностей Украины, - Повилас Игнатавичюс
10:07 07.04.2023

ПОВИЛАС ИГНАТАВИЧЮС | 06.04.2023
Из жизни страдающих от токсичной русской культуры

Докладчики Совета по правам человека Организации Объединенных Наций обвинили Россию в якобы имевшем место уничтожении в ходе СВО украинских культурных ценностей.

Нетрудно догадаться, из какой столицы подбросили экспертам ООН тему исчезающих реликвий. Нет сомнений, кто разбазаривает национальное достояние бывшей УССР, тот и вздыбил тему надругательств над святынями и ценностями. Славяне давно подметили: на воре и шапка горит, вор на ярмарке громче других кричит "Держи вора!".

Как по заказу, в этот момент в Киеве находился бывший министр культуры (2010-2012), экс-посол (2012-2016) Литвы при ЮНЕСКО, с 2019 года – директор национального художественного музея Арунас Гелунас. Он и подхватил тему, цитируем: "Россияне уничтожают объекты культурного наследия, театры, музеи, галереи с их фондами, памятники, монументы и скульптуры, посвященные лучшим представителям украинской нации – мыслителям, писателям, поэтам и воинам".

Литовец не привел ни одного факта, потому что их в природе не существует. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова осудила заявления ООН и Гелунаса: "Ничего нового, кроме набивших оскомину безосновательных выпадов в адрес РФ, в данном опусе не содержится. Налицо очередная попытка выгородить киевский режим, а также демонизировать Россию. На объективность, как обычно, нет и намека".

Откуда быть объективности, если эксперты СПЧ опасаются публично высказывать свое мнение о войне Киева с русским культурным и историческим наследием, а также о насаждаемой в европейских странах "культуре отмены" всего, что так или иначе связано с Россией!

В контексте "культуры отмены", например, в Прибалтике давно окончательно декоммунизировали общественные пространства, избавив улицы, площади и скверы от монументального наследия времен СССР. Из школьных программ в Литве, Латвии, Эстонии вычеркнули произведения русских авторов, библиотечные полки освободили от "неправильных" книг, кинопрокат – от опасных для национальной безопасности фильмов, театры – от разлагающих титульные нации спектаклей драматургов с русскими фамилиями.

Дерусификация в Латвии добралась до рынка продуктов. По инициативе националистов привычную "Русскую горчицу" переименовали в "Классическую", сыр "Российский" – в "Тильзитский".

А вот еще факты. В Прибалтике российское кино "Чебурашка" запрещено. Рижский кукольный театр отказался от спектаклей "Рики-Тики-Тави", "Дюймовочка", "Малыш и Карлсон, который живет на крыше", "Незнайка" и других детских постановок. Оказывается, "они носят пропагандистский характер, травмируют психику маленьких зрителей".

От токсичной русской культуры в Эстонии страдают и взрослые, причем по обе стороны баррикад. Госкомпания "Эстконцерт" разорвала контракт с дирижером Андресом Мустоненом. Он осмелился посетить Новосибирск, где выступал вместе с пианисткой Екатериной Мечетиной (членом Совета по культуре и искусству при президенте России) и джазовым трубачом Вадимом Эйленкригом (подозрителен тем, что публично не осудил СВО).

По рекомендации шефа политической полиции (КаПо) работодатель Керту Орро "осудила выступление музыканта и разрывает с ним сотрудничество". В результате оркестр остался без дирижера, мужской хор – без руководителя.

Выписывая Мустонену волчий билет, гендиректор "Эстконцерта" добавила: "Культурное сотрудничество между Эстонией и Россией закончилось 24 февраля 2022 года".

Вот между Прибалтикой и Украиной оно цветет. На рабочем столе автора статьи лежит буклет выставки "Футуромарення. Украина и авангард". В Таллине представлены новаторские художественные видения будущего, рождавшиеся в 1910-1920 годах. По словам директора художественного музея Кади Полли, в экспозиции – "радикальные грезы о будущем в живописи и киноискусстве, сценографии, архитектуре и литературе Александры Экстер, Давида Бурлюка, Василия Ермилова и других выдающихся авторов".

Директор художественного музея Украины Юлия Литвинец рассказала: в Эстонию привезли 110 работ из четырех собраний, в том числе из музея театрального, музыкального и киноискусства Украины, из частных галерей и коллекций. Все произведения "подчеркивают особенности украинской художественной жизни в контексте мировых художественных процессов первых десятилетий ХХ века".

Эстонские составители рекламного издания оповещают: "История украинского авангарда – это опыт, которому можно сопереживать, ведь у него много общего с созданием эстонского государства и нашими поисками идентичности как эстонцев и европейцев".

Важное, как обычно, напечатано в неприметном месте самым мелким шрифтом. С помощью увеличительного стекла читаем: "Мы предоставляем авангардному наследию безопасное место временного хранения в Эстонии".

Далее следуют благодарности людям, приложившим руку к появлению уникальной коллекции в Таллине. Среди прочих упомянут Арунас Гелунас, директор национального художественного музея Литвы. Он же является куратором выставки 66 мировых шедевров, привезенных в Вильнюс из Львова. Прежде реликвии принадлежали князьям Потоцким и Лозинским. В экспозиции представлена живопись XV-XX веков итальянских, фламандских, испанских, голландских, немецких, австрийских, польских и других мастеров.

В буклете вновь отмечено: "Если б выдающейся коллекции не угрожал вандализм русских, ее не стали бы вывозить из Львова". Позвольте, господа, где Донбасс, а где Галиция. Какие могут быть угрозы?

Еще один успешный проект Гелунаса – вывезенные в Литву святыни Киево-Печерской лавры. Речь идет об иконах XVI-XVIII веков, изделиях из драгоценных металлов, камней, тканей, старинных книгах, живописи, уникальных археологических находках, всего не перечислить.

Плакать хочется, когда читаешь пояснительные тексты к ним: "Искусство Украины сверкало в конце XVII – начале XVIII веков. В эпоху барокко украинские мастера являлись законодателями мод в Европе". И рыдать: "Русские захватчики стремятся варварски уничтожить украинскость, память и ценности украинцев".

Даже неловко спрашивать, когда и каким образом сокровища лавры (и музеев Львова) стали украинскими? Не Сталин ли подарил?

Имеется в активе Арунаса Гелунаса совершенно секретная спасательная операция. Он организовал перевозку из киевского музея Ханенко (официальное название: Национальный музей искусств имени Богдана и Варвары Ханенко) крупнейших на Украине коллекций произведений искусства Европы, Азии и Древнего мира стоимостью в сотни миллионов долларов. Рембранд, Гойя, Дюрер...

Шила в мешке не утаишь. Стало известно, что вместе с гражданином Украины Александром Рудником литовец Гелунас при покровительстве министров культуры двух стран Александра Ткаченко и Шимона Кайриса вывозят в Вильнюс с Украины культурные ценности мирового значения. Такие дела по личной инициативе не делаются. О них обязаны знать премьеры и президенты. По-видимому, в курсе происходящего, поскольку посольствам двух стран даны команды оказывать всяческую поддержку и помощь "эвакуаторам".

Камуфлируется процесс как раз скандальными заявлениями докладчиков СПЧ ООН. Безосновательные обвинения в адрес РФ призваны отвлекать внимание мирового сообщества от происходящего. Экспертам ООН многие верят. Тем временем ценности утекают в неприметные, но надежные хранилища. А кое-что прилипает к рукам главных ценителей европейской живописи в лице Гелунаса и Рудника. На теневом антикварном рынке Литвы уже можно купить за $350 000 "Девушку в ладье" Виктора Васнецова, "Русскую деревню" Василия Поленова за $67 000, "После венца/Поздравление новобрачных после венчания" Ильи Репина за $1 950 000, "Портрет мальчика" Василия Тропинина за $150 000. На продажу выставлен 41 лот, но неизвестный коллекционер обещает новые шедевры.

Найдутся читатели, которые возразят: так не бывает. Увы! Именно так и бывает. Перед Второй мировой войной в Каунасе (тогдашней столице Литвы) с художественной выставки бесследно исчез авторский вариант "Черного квадрата". В революционном угаре 1990-1991 годов из экспозиции художественного музея Литовской ССР испарились полотна Василия Сурикова, Константина Коровина, Николая Рериха, Исаака Левитана, Ивана Шишкина. Больше их нет. Следы остались только в старых каталогах.

Источник - фонд стратегической культуры
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1680851220


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