 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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В президенты Ливана прочат близкого друга Асада - Сулеймана Франжье
11:19 07.04.2023

Ирано-саудовская оттепель дала Бейруту надежду на выход из кризиса
Игорь Субботин
Обозреватель-международник при главном редакторе НГ

Сулейман Франжье укрепил свои позиции за счет поддержки "Хезболлы".
Затянувшийся кризис вокруг вакантной должности президента Ливана может закончиться избранием председателя христианской партии "Аль-Марада" Сулеймана Франжье, бывшего министра внутренних дел и близкого друга сирийского лидера Башара Асада. Такие спекуляции значительно усилились после недавней поездки Франжье во Францию, власти которой претендуют на посредничество во внутриливанских делах. Арабские издания сообщили, что Париж внимательно изучает кандидатуру главы "Аль-Марады", однако сомнения, как кажется, есть у его ближневосточного партнера – Эр-Рияда.

О том, что интенсивные переговоры между Франжье и Парижем были посвящены проблеме институционального кризиса в Ливане, сообщило издание "Аль-Ахбар".

По данным его источников, французская сторона недвусмысленно дала понять своему гостю, что рассматривает избрание президента как элемент общего урегулирования ситуации в ближневосточной стране, которая долгое время переживает кризисные явления в политике и экономике. Несмотря на то что, по словам собеседников "Аль-Ахбар", против кандидатуры Франжье существует мало возражений в Париже, со своим мнением по поводу его фигуры окончательно не может определиться Саудовская Аравия – один из игроков, претендующих наряду с Ираном на особое влияние на этой арене.

Высший государственный пост в стране кедров фактически пустует с 31 октября 2022 года после того, как по завершении своих шестилетних полномочий Мишель Аун покинул президентский дворец. Судьба должности находится в руках Национальной ассамблеи, законодательного органа. Первый раунд выборов президента состоялся 29 сентября, однако закончился безрезультатно. Все следующие попытки определить подходящую фигуру не закончились ничем: ни одному из кандидатов не удавалось заручиться поддержкой 65 из 128 депутатов. Причина кроется в противостоянии различных локальных групп влияния. Не менее мощный, параллельный фактор – столкновение интересов внешних игроков, традиционно участвующих в политической жизни Ливана.

Реноме потенциально успешного претендента Франжье закрепил благодаря поддержке лидера шиитской группировки "Хезболла" Хасана Насраллы. В минувшем месяце генсек "партии Аллаха" заметил, что налаживающийся диалог между покровительствующим "Хезболле" Ираном и Саудовской Аравией может существенно поспособствовать преодолению политического вакуума в ливанской политической жизни. "Это важное для региона событие может приблизить избрание нового президента республики", – подчеркнул Насралла, но в то же время добавил, что ливанцам никто не сможет навязать кандидатуру будущего президента извне. "Мы приветствуем любое содействие в решении проблемы, но отвергаем диктат", – сказал генсек "Хезболлы".

Предупреждение, что затянувшийся кризис в Ливане может на каком-то этапе вытолкнуть на вершину власти председателя "Аль-Марады", эксперты банка Barclays делали еще три года назад в своей аналитической записке по региону (есть в распоряжении "НГ"). Проблемой остается то, что у кандидатуры Франжье есть оппозиция в Национальной ассамблее. Имиджевую преграду создает и история его крепкой дружбы с президентом Сирии, который вопреки постепенному выходу из изоляции в регионе остается токсичной фигурой глобально. Это уже дало повод некоторым американским экспертам требовать, чтобы администрация президента США Джозефа Байдена сформулировала жесткий подход к проблеме возможного прихода Франжье к власти.

"Только кажется, что потепление ирано-саудовских отношений приблизило Франжье к президентскому посту, – заявил "НГ" приглашенный исследователь вашингтонского Института Ближнего Востока (MEI) и эксперт Российского совета по международным делам Антон Мардасов. – В реальности у него нет большинства в парламенте, и он находится в оппозиции к маронитским христианским партиям (хотя он сам христианин-маронит), среди которых идет поиск альтернативы Франжье. "Хезболла" продолжает поддерживать его, но фактически используя как таран для прорыва к компромиссному варианту – как с Францией, которая колеблется по поводу его поддержки, так и с Саудовской Аравией, которую его кандидатура не устраивает".

По словам аналитика, поиск консенсуса может занять продолжительное время, но даже в случае договоренностей между Ираном и Саудовской Аравией нет никаких гарантий, что локальные игроки не смогут саботировать это решение.

Близость Франжье к президентскому дворцу в Дамаске ставит вопрос и о том, насколько его кандидатура отвечает интересам Москвы. "Для России после февраля 2022 года и введенных санкций роль Ливана сильно снизилась: она старается поддерживать уровень влияния за счет поставок зерна, но уровень контактов замыкается в основном на проиранских силах, поскольку официальные экономические проекты или свернуты, или заморожены, – поясняет Мардасов. – Фигура Франжье – неплохой вариант для Москвы в плане близости к Дамаску, но надо учитывать, что отношения Франжье и "Хезболлы" не столь просты: первый так или иначе будет усиливать, восстанавливать роль Асада в Ливане, а вот здесь для "Хезболлы" это уже не помощь, а дополнительный вызов влиянию, учитывая, что проиранские силы так или иначе заинтересованы в том, чтобы не принимать весь огонь на себя за все проблемы в стране, а перекладывать их на своих оппонентов, для чего им также нужен компромисс".

Источник - НГ
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