"Францию - взорвет!" - лидер "желтых жилетов" Тьерри-Поль Валет

11:31 07.04.2023

Лидер "желтых жилетов" предрек Франции социальный взрыв из-за пенсионной реформы



Из-за пенсионной реформы во Франции в ближайшие дни произойдет социальный взрыв. Об этом 7 апреля заявил один из лидеров движения "желтых жилетов" Тьерри-Поль Валет.



"Ситуация остается взрывоопасной, и в любой момент все может взорваться. Нет никаких сомнений в том, что это произойдет в ближайшие дни или недели", - сказал он "РИА Новости".



По его словам, спад количества участников манифестаций является временным явлением, и в ближайшее время президент Франции Эммануэль Макрон спровоцирует людей на новые выступления.







"Эммануэль Макрон - президент, который всегда всех провоцирует. Он не сможет удержаться от того, чтобы не спровоцировать. Эммануэль Макрон продолжит продавливать эту реформу, несмотря на сложный социальный контекст. А злость людей будет только усиливаться. Протестное движение не заканчивается за пару недель", - указал Валет.



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Ранее, 5 апреля, протестующие в Париже развернули огромное знамя около Триумфальной арки на митинге против пенсионной реформы. Надпись на нем гласила "Нет шестидесяти четырем", то есть новому пенсионному возрасту.



До этого, 3 апреля, стало известно, что на юге Франции появились граффити с Макроном в образе лидера нацистской Германии Адольфа Гитлера. На них глава государства похож на нацистского лидера, но вместо усов изображена надпись "49.3". Это отсылка к статье 49.3 Конституции Франции "Принятие ответственности", которая позволяет правительству одобрить любой закон без согласования парламента.



26 марта депутат Европарламента от Франции Тьерри Мариани сказал "Известиям", что Макрону нет дела до проблем своих граждан, недовольных пенсионной реформой.



Закон об увеличении пенсионного возраста с 62 до 64 лет был принят без голосования в парламенте в соответствии со ст. 49.3 Конституции страны ("О праве исполнительной власти принять любой закон без согласования с законодательным органом").



Согласно реформе, с 1 сентября 2023 года срок выхода на пенсию будет постепенно повышаться и достигнет 64 лет в 2030 году.



Это решение обернулось массовыми протестами и столкновениями с полицией по всей стране. Сотрудники правоохранительных органов в ответ нередко применяют слезоточивый газ.