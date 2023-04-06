Душно надо. Аркадаг II-й вновь обсудил с бизнесменами из США создание инфраструктуры для гольфа

11:47 07.04.2023

5 апреля президент Сердар Бердымухамедов провел переговоры с американскими бизнесменами, сообщает госинформагентство ТДХ.



Глава государства принял исполнительного директора Туркмено-американского делового совета Эрика Стюарта, вице-президента по продажам газотурбинного оборудования по региону Европа, Ближний Восток и Африка компании General Electric Gas Power Бриса Разана, президента по развитию стратегического партнерства в Центральной Азии компании John Deere Чаба Лейко, вице-президента компании Nicklaus Companies Джона Риза, основателя и главного исполнительного директора компании Smartmatic Антонио Мугика, председателя правления компании Westport Trading Europe Limited Николая Юрченко и вице-президента по операционной деятельности компании UGT Renewables Дюка Гима.



Сообщается, что стороны могут расшить сотрудничество в таких областях, как нефтегазовый сектор, электроэнергетика, возобновляемая энергетика, транспорт и связь, агропромышленный комплекс, текстильная промышленность, сфера высоких технологий.



ТДХ обтекаемо пишет, что "также есть возможности для взаимодействия в спортивной сфере и создании профильной инфраструктуры для гольфа".



Последний раз с американскими бизнесменами, в том числе с Эриком Стюартом, президент и председатель Халк Маслахаты Гурбангулы Бердымухамедов встречались 5 декабря прошлого года. Тогда же прошел Туркмено-американский бизнес-форум, на котором между СППТ и компанией Nicklaus Companies был подписан Меморандум о взаи­мпонимании по созданию гольф-клуба.



В Ашхабаде есть гольф-клуб, который был открыт после завершения строительства площадки для гольфа, спроектированной Nicklaus Companies. В мае 2022 года гендиректор Nicklaus Companies Джон Риз уже встречался с Бердымухамедовыми, которым предложил продолжить сотрудничество. В частности, бизнесмен заявил о стремлении и впредь оказывать поддержку развитию в Туркменистане такого популярного вида спорта, как гольф. С момента открытия поля для гольфа в 2017 году Гурбангулы Бердымухамедов посетил его лишь дважды.