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Великая битва. Америка разворачивает глубоко эшелонированную оборону в технологической войне с Китаем, - Т.Сейтмуратов
12:24 07.04.2023

Великая битва уже началась

ТИМУР СЕЙТМУРАТОВ
Четверг, 30 Мар 2023, 12:00

Америка разворачивает глубоко эшелонированную оборону в технологической войне с Китаем

Что ж, пора назвать вещи своими именами. Америка разворачивает глубоко эшелонированную оборону в технологической войне с Китаем.

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7 марта на слушаниях в американском Конгрессе четерехзвездный генерал ВВС США Майк МИНИХАН заявил, что, по его оценкам, Соединенные Штаты вступят в войну с Китаем уже до 2025 года.

Взгляды генерала выражают обеспокоенность на самом высоком уровне вооруженных сил США возможной силовой попыткой Китая установить контроль над Тайванем. Как в Америке, так и на Тайване в 2024 году пройдут президентские выборы, потенциально создав возможность для Китая начать военные действия пока американские и тайваньские политические власти будут в состоянии транзита, полностью погрузившись в электоральный процесс.

Пекин продолжает рассматривать демократическое правительство острова как вызов своему авторитарному правлению и никогда не отказывался от применения силы, чтобы добиться желаемого. В октябре прошлого года госсекретарь США Энтони БЛИНКЕН отметил, что Китай может предпринять шаги по поглощению Тайваня "намного быстрее", чем предполагалось ранее.

При этом президент Джо БАЙДЕН отказался от стратегической двусмысленности и выразил уверенность, что США встанут на защиту острова в случае вторжения Китая, в соответсвии с "Законом об отношениях с Тайванем" (Taiwan Relations Act), принятым Конгрессом еще в 1979 году. Это означает, что, если начнется драка из-за Тайваня, все может быстро перейти к полномасштабной войне во всем Индо-Тихоокеанский регионе.

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Однако вся правда заключается в том, что Великая Битва (именно так, с прописных букв) двух мировых гигантов уже началась. Битва на фронте технологий.

Первые шаги были предприняты еще при администрации Барака ОБАМЫ, когда впервые Вашингтон осуществил действия, направленные на ограничение доступа китайских телекоммуникационных компаний на рынок США. Затем они ускорились во время президентства Дональда ТРАМПА и продолжились при нынешнем президенте США Джо Байдене.

После запрета прежней администрацией Белого дома еще в 2019 году деятельности на территории США компании Huawei и введенных ограничений на передачу ей американских технологических компонентов, администрация президента Байдена за два с лишним года успела принять "Чиповый Акт" (CHIPS and Science Act), а также ввести антикитайскую "Чиповую блокаду", к которой присоединились Япония, Южная Корея, Тайвань, Нидерланды, закрывшие экспорт в КНР любого оборудования, способного помочь Китаю перейти на производство собственных микросхем последнего поколения. (Разработка и производство новых, современных микрочипов – ключевое условие победы в гонке IT-отраслей, совершенствовании искусственного интеллекта, оборудования для космических программ, выпуска новейших вооружений).

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Следующий шаг - выдавливание с рынка США китайских цифровых приложений. Сегодня под прицелом Тiktok, обеспечивающий, по мнению ФБР, масштабный доступ китайских спецслужб к персональным данным американских граждан. Если видеоприложение будет заблокировано федеральными властями, это может стать началом конца китайских приложений в США и амбиций Китая построить экономику, основанную на программном обеспечении, пишет The Wall Street Journal.

Собственно, в деятельности американских властей нет ничего необычного. За основу взята как раз практика Китая, давно запретившего своим гражданам доступ к Google, Facebook, Twitter.

Вероятный запрет США на TikTok, безусловно, самую популярную экспортную технологию КНР, выведет транстихоокеанскую битву на новый уровень противостояния, которое может оказать еще большее влияние на китайские компании-разработчики программного обеспечения и услуг. Это также может ускорить разделение стран мира на две технологические сферы, одна из которых является союзником США, а другая воспринимает и даже принимает технологии из Китая.

В недалеком будущем это может означать, что некоторые из популярных китайских приложений также будут запрещены - не только TikTok, но и хит для редактирования видео CapCut, принадлежащий той же пекинской материнской компании ByteDance, и быстрорастущие приложения для покупок Shein и Temu. Также под угрозой: доступ американцев к китайским сервисам, таким как платежное приложение Alipay и приложение для обмена сообщениями WeChat.

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"Идет острая геополитическая конкуренция. Китайские компании подвергаются тщательному анализу отчасти из-за их связей с Коммунистической партией Китая", - сказала Линдси ГОРМАН, старший научный сотрудник по новым технологиям Альянса за обеспечение демократии Немецкого фонда Маршалла, во вторник в программе Squawk Box Asia на CNBC.

"Я думаю, что важно взглянуть на более широкий контекст усилий Коммунистической партии Китая по вмешательству в демократические институты для подавления свободы слова и демократии", - сказала Горман CNBC.

Но это далеко не все. Геополитические махины - Китай и США - сошлись также в клинче за контроль над подводными кабелями - основой Интернета. Более 99% глобальных коммуникаций передаются по оптоволоконным кабелям, большинство из которых находится под водой.

По сообщениям Reuters, США обеспокоены тем, что Китай шпионит за подводными кабелями.

В понедельник Конгресс США принял закон о контроле за подводными коммуникационными магистралями, чтобы ограничить такие страны, как Китай, "от приобретения товаров и технологий американского производства, которые используются при разработке и обслуживании подводных кабелей", сообщили американские СМИ.

"Будь то TikTok или воздушный шар-шпион, США были застигнуты врасплох в противодействии китайскому влиянию. Мы не можем допустить, чтобы подводные кабели стали еще одним примером этой тенденции", - заявил конгрессмен США Брайан МЭСТ в пресс-релизе.

"Мы не можем позволить тому же Китаю, который хочет вытеснить Америку и поставить коммунизм на первое место, контролировать один из самых мощных инструментов связи на планете. Мы должны защищать эту инфраструктуру и технологии, на которые американцы полагаются каждый день", - сказал Мэст.

Источник: страница Тимура Сейтмуратова в Facebook. Публикуется с разрешения автора.

Источник - ratel.kz
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