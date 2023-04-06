Израиль и Арабы: большой войны не будет? - Б.Долгов

13:07 07.04.2023

Востоковед оценил вероятность военного конфликта Израиля с арабскими странами

Востоковед Долгов: масштабный военный конфликт между Израилем и арабскими странами маловероятен



Масштабный военный конфликт между Израилем и арабскими странами маловероятен. Об этом 7 апреля "Известиям" заявил ведущий научный сотрудник Центра арабских и исламских исследований Института востоковедения РАН, доктор исторических наук Борис Долгов.



"Сейчас мы наблюдаем очередное обострение палестино-израильского конфликта. Я напомню, что этот конфликт начался с решения ООН 1947 года по созданию двух государств в Палестине - израильского и палестинского. Израильское было создано, палестинское не было создано. Это спровоцировало целый ряд арабо-израильских конфликтов, до сих пор этот палестино-израильский конфликт не решен, он провоцирует вот эти обострения", - сказал эксперт.



Долгов высказал мнение, что открытый масштабный военный конфликт между Израилем и арабскими странами вряд ли возможен. Скорее всего, предположил востоковед, Израиль будет наносить удары по Ливану, по тем группировкам, которые израильские власти считают ответственными за действия против своего государства.



"Поддержка [Ливана] уже произошла, ряд арабских стран - Египет, Иордания, а также мусульманская Турция обвинили Израиль в обострении ситуации. Такая политическая поддержка уже выражена. Будет, вероятно, поддержка и материальная в какой-то военной составляющей. Но я повторю, что открытого масштабного военного конфликта между Израилем и арабскими странами трудно предположить", - заключил он.



Ранее в этот день израильская армия (ЦАХАЛ) нанесла удары по территории Ливана. Ракеты ударили по объектам палестинского Исламского движения сопротивления (ХАМАС) на юге страны.



Также ВВС Израиля нанесли удары по сектору Газа. Удары были нанесены по объектам производства оружия ХАМАС в северной и центральной частях страны. Также были атакованы два туннеля.



6 апреля на севере Израиля у границы с Ливаном в двух населенных пунктах сработал сигнал воздушной тревоги. Один пуск был зафиксирован с территории Ливана. Его отразила система противоракетной обороны.



В результате один человек был ранен осколками упавшей ракеты, другой пострадал, пытаясь попасть в бомбоубежище.



5 апреля в сторону Израиля несколько ракет выпустили с территории сектора Газа. Одна из ракет попала в завод в районе Сдерота, еще несколько упали на открытой местности. Остальные ликвидировала система ПРО "Железный купол".