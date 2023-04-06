"Жуткое унижение": Макрона заставили вынуть руку из кармана во время фото с Си Цзиньпином

16:33 07.04.2023

Президент Франции Эммануэль Макрон был подвергнут критике после официального фотографирования председателем КНР Си Цзиньпином.



Французский политик, бывший депутат Европарламента и лидер движения "Патриоты" Флориан Филиппо назвал унижением для страны то, что французский президент во время церемонии пытался положить руку в карман, а затем, после просьбы, вытащил оттуда ладонь.



"Новое жуткое унижение для Макрона во время официального фотографирования в Китае: на съемке с прямого эфира видно, что он убирает руку в свой карман! Этот визит все больше и больше напоминает катастрофу!" - написал Филиппо в соцсети.



Ранее новости сообщали, что Макрон заявил о желании вместе с Китаем "проложить общий путь" к миру на Украине. Также он заявил, что страны, обладающие ядерным оружием, не должны размещать его за пределами своей территории, "особенно в Европе".