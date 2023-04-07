Российские авиатехники подло испортили моторы словацким МиГ-29. Не каждый долетит до середины Днепра...

18:20 07.04.2023

Глава Минобороны Словакии Надь обвинил российских техников в порче словацких Миг-29

Карина Куркович

07 апреля 23

Министр обороны Словакии Ярослав Надь заявил, что российские технические специалисты могли вызвать неисправность истребителей МиГ-29, принадлежащих Вооруженным силам Словакии, передает EurActiv.



Истребители были накануне переданы украинской стороне, так как армия Словакии не использовала их с августа прошлого года, однако при передаче выяснилось, что истребители оказались неисправными.



"Они могли летать, но не были боеспособны. Украинские специалисты приехали в Словакию, привезли запасные части и осмотрели самолеты", - заявил министр.



По его словам, дефекты преднамеренно создали техники их России, которые обслуживали истребители на авиабазе Слиач в Словакии до прошлого года. При этом Надь добавил, что полиция провела расследования данного инцидента, однако доказательства намеренной порчи двигателей самолетом отсутствуют.



Ранее стало известно, что представители Словакии и Украины подписали межправительственное соглашение о передаче в дар Киеву 13 истребителей МиГ-29 и 2 зенитных ракетных комплексов противовоздушной обороны "Куб".