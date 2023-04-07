 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Человечество теряет инстинкт размножения, - Ирина Алкснис
18:33 07.04.2023

Человечество теряет инстинкт размножения
Ирина Алкснис
обозреватель РИА "Новости"
7 апреля 2023, 08:54
Современная наука утверждает, что у людей отсутствуют инстинкты. Это является одним из ключевых отличий, выделяющих наш биологический вид из животного мира. На непрофессиональный взгляд идея может показаться как минимум спорной, а то и ошибочной – слишком уж многие вещи в жизни мы привыкли объяснять этими самыми инстинктами.

Но если задуматься, то становится понятно, что ученые абсолютно правы. И, пожалуй, ярчайшим доказательством тому – причем доказательством очевидным на самом банальном бытовом уровне – может служить ситуация с рождаемостью.

За плечами человечества миллионы лет эволюции, и все это время деторождение было одной из основных составляющих жизни человека. Казалось, потребность продолжить род просто намертво впечатана в наш генетический код. Еще совсем недавно те немногие люди, кто позволял себе открыто заявлять, что не хочет детей, воспринимались как не вполне здоровые и полноценные, как "ошибка природы".

И вот мы наблюдаем, как принципиальный отказ от размножения стремительно распространяется в современном обществе, а уж планирование семьи и ограничение количества детей в ней стало нормой. То есть получается, миллионы лет человечество размножалось только потому, что таковы были условия жизни. Как только они изменились, стали быстро меняться и человеческие взгляды на деторождение – и никаких инстинктов.

За несколько десятилетий мир пришел к состоянию, когда демографы и власти бьют в набат на большей части планеты, а положение дел в ряде стран (Япония, Южная Корея) уже описывается как просто катастрофическое. Исключений из общей тенденции мало, и они все весьма специфические.

Популярно мнение, что перестают размножаться только развитые страны, будь то на Западе или на Востоке. Это не так – рождаемость падает почти во всем мире, включая Ближний Восток, Латинскую Америку и Черную Африку. Просто в ряде стран (по большей части наиболее слаборазвитых) процесс идет с запозданием и там уровень рождаемости все равно еще очень высок, что обеспечивает общий рост численности населения планеты. Но темпы этого роста замедляются, а по прогнозам ученых, к концу века рост остановится – и даже пойдет на убыль.

Из благополучных развитых стран высокой рождаемостью может похвастаться разве что Израиль, но и там драйвером деторождения выступают самые консервативные религиозные общины – и еще большой вопрос, как данный фактор сыграет в жизни страны.

Низкая рождаемость и накатывающий в связи с этим демографический кризис обусловлен проблемами не столько с количеством населения, сколько с его качеством. Самый очевидный и часто обсуждаемый аспект проблем с демографией – старение, поскольку общество вынуждено тратить все больше ресурсов и усилий на поддержку своих членов старшего возраста. Но есть и другие проблемы, например, рост доли инвалидов, нуждающихся в медицинской и социальной помощи, что также ложится на плечи общества. В общем, неуклонно растет доля тех, о ком должно заботиться общество, зато доля тех, за чей счет это делается, сокращается. А так-то с численностью человечества проблем нет. Наоборот, нередки мнения, что наличествующие на данный момент на планете восемь миллиардов человек – уже перебор и перенаселение, а сокращение населения стало бы благом.

В общем, человечество столкнулось с никогда не виданным прежде кризисом воспроизводства. В последние полтора десятилетия довольно много стран (Россия тут едва ли не самый показательный пример, но можно назвать и другие государства – например, Венгрию) проводят очень активную кампанию по стимулированию – в первую очередь материальному – рождаемости.

Определенные успехи у такой политики имеются, но говорить о радикальном переломе ситуации не приходится. Это, кстати, дает повод караул-патриотам яростно критиковать государство за то, что оно делает недостаточно, а нужно давать еще больше, и еще, и еще – и вообще необходимо осыпать граждан всеми земными благами, и вот тогда уж они начнут безудержно размножаться. Правда, скептиков, осознающих сомнительность такого подхода, хватает. Высказываются альтернативные мнения, что и как надо делать, чтобы улучшить ситуацию с рождаемостью у нас в стране. Одни видят причину демографического кризиса в общественной бездуховности и считают, что дело можно поправить активной идеологической обработкой и пропагандой. Другие же считают, что помимо пряника государство должно активно применять кнут и принуждать граждан к рождению детей. Налог на бездетность – самая мягкая из предлагаемых ими мер.

Однако если смотреть трезво, все эти меры сомнительны и их эффективность чем дальше, тем быстрее будет падать.

Реальностью же является то, что впервые рождение детей становится экономически нецелесообразным – такого действительно никогда раньше в истории не было. Современный мир обеспечивает куда более комфортную и благополучную жизнь одинокому бездетному человеку, нежели семейным и рожающим людям. Причем это касается абсолютно всех общественных слоев, включая самые малоимущие. В сочетании с доступностью высокоэффективной контрацепции мы получаем стремительное сокращение рождаемости и рост числа людей, которые принципиально отказываются от деторождения.

Никаким материальным стимулированием, никакой агитацией и никаким принуждением объективно существующие реалии и тенденции развития современной человеческой цивилизации перебить невозможно. Максимум – получится их немного затормозить.

Так что же, человечество ждет тотальный отказ от продолжения рода и вымирание? Это вряд ли. Наш биологический вид отличается впечатляющей живучестью и успешно выжил в куда более страшных катаклизмах.

Каким же может быть выход из нарастающего и выглядящего безнадежным демографического кризиса?

Ну, учитывая тренды научно-технического прогресса, весьма вероятным уже не в очень отдаленном будущем является переход к рождению детей в пробирке – создание искусственной матки, редактирование генома и автоматизированный отбор эмбрионов с целью сокращения врожденных патологий, ну и создание новой системы общественного воспитания детей, где отсутствие родителей станет новой нормой.

Впрочем, есть и альтернативный сценарий. Если развивающийся ныне глобальный кризис не удастся удержать в конвенциональных рамках, человеческий вид будет отброшен на много десятилетий, а то и столетий в прошлое с возвращением к "естественному" состоянию – без технических благ современной цивилизации, без развитой медицины и средств предохранения. В подобном случае люди очень быстро вернутся к традиционным практикам воспроизводства.

Каждый может выбирать, какая из антиутопий ему ближе.

Источник - vz.ru
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