Заместитель директора американской оружейной корпорации Raytheon Джефф Лампкин погиб в самолете

19:11 07.04.2023

Замдиректора производящей Javelin и Stinger корпорации погиб в авиакатастрофе

Заместитель директора американской оружейной корпорации Raytheon погиб в авиакатастрофе

7 апреля 2023, Вера Басилая

Одномоторный самолет, на борту которого находился замдиректора оружейной корпорации Raytheon, которая производит ПТРК Javelin, ПЗРК Stinger, Джефф Лампкин с женой и друзьями разбился во Флориде, выживших нет, сообщили СМИ.



Малый одномоторный самолет упал в воду у побережья Флориды. На борту был сам Лампкин, его супруга и друзья семьи. В авиакатастрофе никто не выжил, передает RT со ссылкой на Daily Mail.



Raytheon производит ПТРК Javelin, ПЗРК Stinger, зенитно-ракетные комплексы Patriot и Hawk, а также крылатые ракеты Tomahawk.