Резня началась совершенно неожиданно. Юбилей жуткого геноцида негров неграми в Руанде (история)

19:18 07.04.2023

Геноцид в Руанде: почему Совбез ООН не предотвратил трагедию

Павел Астахов

07 апреля 2023

Сегодня вспоминают жертв геноцида в Руанде, который произошел в 1994 году. Тогда в стране погибло более 800 тыс. человек (по другим оценкам – более миллиона). Причиной неудач ООН в вопросе предотвращения геноцида стал политический упадок организации, отсутствие необходимого финансирования и гибкости в принятии решений. Также сказалось отвлечение внимания на ситуацию в других регионах, отметила в беседе с "Абзацем" африканист, доцент факультета мировой политики МГУ Наталия Пискунова.



"Совбез ООН к началу 90-х годов, в 1993-1995-х, находился в большом кризисе по финансированию миротворческих операций, по превентивности этих операций. Они фактически находились в самой сложной ситуации. На начало 90-х больше внимания было приковано к Восточной Европе, а не к Восточной Африке. Грубо говоря, обвиняли ОНН и Совбез в том, что они слишком увлеклись Восточной Европой, проблематикой ближневосточного регулирования. Про Африку фактически забыли. Естественно, было не до финансирования. Как результат такого отвлечения внимания на другие регионы была несогласованность действий. В Руанде проявился кризис миротворческой деятельности ООН в самом ярком ключе. Руанда оказалась на третьем-четвертом плане", – пояснила Пискунова.



Геноцид в Руанде нельзя было предотвратить – он стал внезапным для всех событием, полагает ведущий сотрудник Центра изучения российско-африканских отношений и внешней политики стран Африки Института Африки РАН Евгений Корендясов.



"Событие было неожиданное, никто не мог его спрогнозировать. Даже люди, которые профессионально занимались этой страной, не могли себе представить такие повороты. В этом плане Африка была непредсказуемой и остается во многом непредсказуемой", – сказал эксперт "Абзацу".



Геноцид в Руанде начался после гибели президента страны Жювеналя Хабиариманы, самолет которого был сбит ракетой 6 апреля 1994 года. Лидеры из числа народности хуту сместили вице-президента и узурпировали власть, призвали убивать этнических тутси и на следующий день начали их методичное истребление. Эти события привели к тому, что Совет Безопасности ООН принял решение 17 мая направить в Руанду международный контингент. Однако войска начали прибывать на место только в середине июля. К тому времени все уже было кончено.



Ранее африканист Глеб Гниломедов в комментарии РИА ФАН заявил, что миротворческий контингент, находившийся в Руанде, знал о подготовке боевиков к массовым убийствам.



"Более того, командующий "голубыми касками" получил сведения и о тайниках с оружием, и о тренировочных базах радикалов. Как на эту информацию отреагировал Совет Безопасности ООН? Да никак. "Миротворцы" не сделали ничего, чтобы остановить трагедию! Как результат – бездействие стоило жизни сотням тысяч жителей республики. А последствия геноцида, собственно, и стали первопричиной кровопролитных первой и второй конголезских войн", – пояснил он.



Ранее президент России Владимир Путин заявил, что в случае непродления зерновой сделки РФ готова поставить Африке запланированный объем бесплатно.