Мир не принадлежит Соединенным Штатам. БРИКС выигрывает у "семерки", - В.Ильин

19:37 07.04.2023

ВАЛЕРИЙ ИЛЬИН | 07.04.2023 |



Запад удивлен отказом от нефтедоллара стран БРИКС после введения санкций против России. Об этом в начале апреля сообщил Forbes, подчеркивая, что США удивило не то, что РФ стала отказываться от доллара в международных расчетах, а то, что так же поступают члены "все более влиятельного альянса БРИКС".



28 марта Бразилия и Китай объявили о подписании соглашения о проведении всех будущих торговых операций с использованием нацвалют. 8 марта стало известно, что Индия оплачивает большую часть российской нефти недолларовыми валютами, включая дирхамы ОАЭ, а последнее время и российскими рублями.



28 марта французский нефтяной гигант Total Energies объявил о закупке первой партии СПГ у китайской нефтяной компании CNOOC с использованием китайского юаня. Доллар постепенно теряет позиции на мировой арене, резюмирует Forbes, а Bloomberg с тревогой отмечает, что саммит БРИКС в 2024 году пройдет в Казани.



Основания для тревоги более чем существенные. БРИКС сейчас работает над созданием собственной валюты. Как сообщил в конце марта зампредседателя Государственной Думы РФ Александр Бабаков, страны, входящие в это объединение, могут представить новую форму валюты уже в текущем году.



В марте группа БРИКС обошла по доле в мировом ВВП G7 по паритету покупательной способности: BRICS – 31,5%, а G7 – 30,7%.



Одновременно стало известно, что вступить в БРИКС хочет Мексика. Об этом сообщило в середине февраля издание La Jornada. Издание подчеркивает, что Мексике нужно начинать "четко и мягко" дистанцироваться от США, ибо "мир не принадлежит Соединенным Штатам".



До недавнего времени БРИКС была межгосударственным объединением пяти стран: Бразилии, России, Индии, Китая и Южной Африки. В начале года появилась информация, что к организации захотели присоединиться еще 13 стран. Об этом заявил Мзувукиле Макетука – посол Южной Африки в России, которая сейчас председательствует в БРИКС. По данным дипломата, 6 из 13 стран уже подали официальную заявку на вступление (Алжир, Египет, Иран, Бахрейн, Саудовская Аравия и ОАЭ), остальные проявили интерес и желание стать частью объединения. "Вопрос расширения БРИКС стоит на повестке... Со стороны ЮАР могу сказать, что мы тоже выступаем за расширение", - подчеркнул южноафриканский дипломат.



Сегодня заправилам "золотого миллиарда" нужна война не только на Украине, чтобы остановить рост незападных конкурентов G7 и выскользнуть из кризиса, грозящего стать для них необратимым. Долгое время работавший и живший на Западе выдающийся русский советский философ Александр Зиновьев в свое время в статье "Идеологическая глобализация" писал: "Слово "глобализация" изобретено как идеологическая маскировка войны, которую западный мир во главе с США ведет за господство над всем человечеством. Одним из важнейших компонентов этой войны является идеологическое оболванивание человечества в том духе, какой желателен для глобализаторов, т. е. идеологическая глобализация".



На планете выстроена крайне уродливая и дискриминационная система перераспределения богатств. Население "золотого миллиарда" потребляет примерно в 14 раз больше, чем продуктивность их территорий. Сам термин "международное сообщество" – это миф, пропагандистская беллетристика. Есть конкретные государства и центры власти, которые кровно заинтересованы в войне и наличии военных угроз; есть страны той же группы БРИКС, национальной безопасности которых угрожают.



Развитие человечества сегодня стремятся определять США и крупнейшие транснациональные корпорации. При этом сброс проблем американской экономики во внешний мир (начало было положено в 1973 году реализацией уникального статуса доллара как мировой резервной валюты) имеет пограничную линию – глобальный фундамент финансовой "пирамиды". Этот предел, похоже, уже достигнут.



Возможности повторного комплексного сброса проблем вовне (как в 1973 г.) для США и G7 лежат теперь не столько в области финансовых, сколько военно-политических технологий. Проще говоря, в развязывании по всему миру перманентных боевых действий и активизации уже идущих войн и конфликтов. Например, Украина – яркий пример использования таких технологий и одновременно хорошая реклама американского ВПК. Его прямое вовлечение в происходящее на территории бывшей УССР ведет к следующим выгодным для Вашингтона изменениям:



- восстановление доминирования США в Европе;



- аккумулирование европейских производственных мощностей;



- передел энергетических рынков в "играх высоких цен";



- формирование "своего" рынка и гарантирование исключительного спроса на него;



- существенный рост экономических потенциалов и лобби, связанных с ВПК;



- временная нейтрализация "китайской угрозы";



- формирование расширенной блоковой военной оси в Восточной Европе;



- возвращение к однополярному миру (без Китая и региональных держав);



- разгром стратегического врага "чужими руками", но своими "винтиками";



- идейно-политическая экспансия Pax Americana.