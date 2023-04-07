 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Украинская игра председателя Си: только бы не заиграться, - С.Миркин
19:53 07.04.2023

Во время визита в Китай президента Франции Эммануэля Макрона и главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен в телеграм-каналах и некоторых СМИ появились предположения, что скоро на Украине начнется перемирие, а затем пройдут переговоры между Россией и Украиной.

Адепты этой теории предполагали, что председатель КНР Си Цзиньпин будет говорить с европейскими гостями о том, что СВО на Украине бьет по мировой экономической стабильности и конфликт надо заканчивать. После чего Пекин надавит на Москву, а Париж и Брюссель на Киев, и боевые действия прекратятся. Когда Си Цзиньпин по итогам переговоров с Макроном заявил, что Китай и Франция призывают мировое сообщество к скорейшему возобновлению мирных переговоров по Украине и появилась информация в СМИ о том, что председатель КНР позвонит президенту Украины Владимиру Зеленскому, сторонники теории о перемирии решили, что договоренности уже достигнуты.

Однако вскоре оказалось, что это не так. На самом деле Си сказал европейцам, что его разговор с Зеленским состоится, когда наступит подходящий момент. Это сродни обещанию позвонить после дождичка в четверг. Для Макрона и фон дер Ляйен было очень важно добиться разговора Си с Зеленским, так они смогли бы продемонстрировать, что КНР не поддерживает Россию. Это было бы успехом европейской дипломатии, даже если бы переговоры китайского и украинского лидеров оказались абсолютно безрезультативными. Сигналом к тому, что никакого перемирия не будет, стало и заявление госсекретарь США Энтони Блинкена о том, что контрнаступление Украины начнется в ближайшие недели.

Никакие серьезные политические беседы об Украине ни с Макроном, ни с фон дер Ляйен Си вести смысла не было, потому что ЕС играет в лучшем случае четвертую скрипку в украинском конфликте после США, Великобритании и Канады. Да и в Пекине прекрасно видят, что политическая правосубъектность самих европейских стран очень ограничена. Они принесли свои экономико-энергетические интересы в угоду политическим и экономическим амбициям США. А вот Белому дому никакого перемирия не нужно. Наоборот, демократической партии США нужно наступление ВСУ, Белому дому необходима демонстрация того, что они не зря вложили огромные финансовые и военные ресурсы в майданный режим. Единственное, что может оправдать эти капиталовложения, победа ВСУ. Поэтому Вашингтону нужно украинское контрнаступление, и ни Париж, ни Берлин этого отменить не могут. И, конечно, в Пекине все прекрасно понимают.

Думается, Си действительно будет готов провести переговоры с Зеленским, когда в Поднебесной сочтут, что время для этого подходящее. Когда это может произойти? В случае провала украинского контрнаступления. Тогда может сложиться ситуация, как в 2014 году, когда после поражения украинских войск под Иловайском майданный режим и поддерживающий его Запад начали искать способы остановить боевые действия на Донбассе. До этого, к примеру, экс-президент Украины Петр Порошенко отвергал любое долгосрочное перемирие или идеи о введении миротворческого контингента. А Запад заявлял, что Украина имеет право наводить порядок на своей территории силой оружия, имеет право на насилие.

После Иловайска все изменилось, западные политики стали твердить в унисон, что военного решения у донбасского вопроса нет. А Порошенко стал ярым сторонником ввода миротворческого контингента. Сейчас понятно, что Минские соглашения были нужны Западу лишь для того, чтобы вооружить Украину и подготовить ее армию. Но именно поражение под Иловайском в 2014-м и в Дебальцево в 2015-м году заставили Киев и Запад сесть за стол переговоров.

Смоделируем ситуацию. ВСУ терпит поражение в результате контрнаступления, при этом понеся большие потери в людях и технике, в результате чего утрачена боеспособность. Население Украины уже не верит Зеленскому. Майданный режим оказался на грани гибели. Запад начинает искать способы спасти Украину от окончательного поражения. Даже Белый дом уже не думает о победах. Главной задачей администрации Байдена становится необходимость сохранить политическое лицо, чтобы иметь хоть какие-то шансы на президентских выборах 2024 года, а для этого Вашингтону нельзя допустить полного поражения Украины.

Вот в этот момент в игру вступит Пекин со своим мирным планом, о неприемлемости которого Запад заявляет сейчас, но который вполне может устроить США, Великобританию и ЕС, когда вопрос встанет о спасении майданного режима. Ведь у Запада будет два пути: либо напрямую вступать в войну с Россией, что чревато ядерной войной, либо искать пути для перемирия. И тогда Запад обратится к Китаю. Для Си стать главным посредником в столь серьезном геополитическом конфликте и найти для него решение означает поднять свой политический авторитет и имидж КНР на небывалый уровень. Кроме того, завершение конфликта между Россией и Украиной, а по факту между Россией и Западом, при посредничестве Китая и на основе его плана будет означать конец западноцентричного мироустройства во главе с США и создание многополярного мира.

Другое дело, сможет ли посредничество Китая действительно принести мир, и сможет ли Россия на дипломатическом поприще достичь целей СВО? Или повторится ситуация с Минскими соглашениями, только в больших масштабах, и Запад снова попытается выиграть время для своих ставленников в Киеве?

Понятно, что Китай в украинской игре будет руководствоваться своими интересами. В чем они заключаются? С одной стороны, китайцы сегодня - ведущая торговая нация, и поэтому им нужна стабильность в мире и развитие торгово-глобалистских тенденций, чтобы они могли сбывать свои товары на все рынки мира. С другой стороны, КНР заявляет о себе как о великой державе, которая имеет геополитические интересы во всем мире. Но, прежде всего, в Тихоокеанском регионе, где у Пекина разногласия с США и их союзниками относительно Тайваня, который Китай хочет де-факто вернуть себе. Также конфликт у КНР с США из-за контроля за торговыми путями в Южно-Китайском море.

В Китае не могут не понимать, что в случае победы Запада в украинском конфликте, США и их союзники на волне этого успеха захотят задавить Китай прежде всего экономическими методами, но, возможно, и военными, если конфликт вокруг Тайваня выйдет на новый уровень. Надеяться же на помощь России КНР уже не будет смысла, ведь если Пекин не протянет руку Москве в сложной ситуации, то и рассчитывать на помощь ресурсами, оружием, ядерным зонтиком Китай не сможет. А в конфликте с Западом один на один Пекин проиграет.

Как бы там ни было, Си в украинском вопросе занял выжидательную позицию. Рациональна ли она и оправдает ли себя?

Сергей Миркин

7/04/23

Источник - eadaily.com
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1680886380


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