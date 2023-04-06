Госорганы Талибана потихоньку переезжают из Кабула в Кандагар

19:55 07.04.2023

Главный спикер "Талибана"* переносит свой офис из Кабула в Кандагар



Главный спикер "Исламского Эмирата Афганистан" (ИЭА, самоназвание страны у талибов*) Забихулла Муджахид переносит свой офис из Кабула в южный афганский город Кандагар. Об этом сообщило Министерство информации ИЭА, передает сегодня, 7 апреля, Ariana News.



"Забихулла Муджахид и его заместитель Иннамулла Самангани переведены в Кандагар",

- сказал Абдул Матен Кани, представитель министерства информации.

Этот шаг свидетельствует о растущем значении Кандагара, в котором находится малая родина верховного лидера ИЭА Хайбатуллы Ахундзады. Лидер правительства талибов* давно живет там и редко совершает публичные визиты в Кабул, расположенный примерно в 450 км к северу. Сейчас там расположены правительственные учреждения и офис исполняющего обязанности премьер-министра.



Министерство информации не уточнило причину переноса офиса, но то, что Муджахид теперь будет ближе к Ахундзаде, также свидетельствует о его возросшем влиянии.



Муджахид в течение многих лет был одним из главных публичных голосов "Талибана"*, в том числе во время интервенции США в Афганистан, которая закончилась в августе 2021 года.



*Террористическая организация, запрещена на территории РФ