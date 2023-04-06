Эрдоган был и остается виртуозом полит-эквилибристики, - Алина Сбитнева

19:59 07.04.2023 Баланс Эрдогана: Турция была и остается южным бастионом НАТО - интервью с тюркологом

6 апреля 2023



Отцу Германской империи "железному канцлеру" Отто фон Бисмарку приписывают слова: "Никогда столько не лгут, как во время войны, после охоты и до выборов". Предстоящие выборы в Турции станут одними из наиболее важных не только для самой республики, отмечающей столетие в 2023 году, но и для региона в целом. От исхода грядущих президентских выборов зависит и будущее отношений между Москвой и Анкарой. Искусный мастер политической игры Реджеп Тайип Эрдоган активно пытается укрепить свои позиции и использовать все имеющиеся "конкурентные преимущества", если выражаться терминами экономической теории, для победы. Что значат недавние спорные и яркие заявления турецкого лидера? Какие вопросы составляют основу российско-турецкой переговорной повестки? Зачем Эрдоган рассказал о возможном визите российского лидера Владимира Путина в Турцию? Об этом мы побеседовали с научным сотрудником отдела Ближнего и постсоветского Востока ИНИОН РАН тюркологом Алиной Сбитневой.



Алина Сбитнева

- Довольно резонансными стали недавние заявления турецкого лидера Реджепа Тайипа Эрдогана о том, что Анкара не дала втянуть себя в конфликт Запада с Россией. Что особенно интересно, как известно, Турция с 1952 года является членом НАТО, в годы холодной войны она играла роль южного бастиона альянса. Алина Игоревна, на ваш взгляд, являются ли данные заявления Эрдогана частью его избирательной стратегии на фоне выборов, или турецкий лидер может действительно отойти от союзнических отношений в рамках НАТО?



- Реджеп Тайип Эрдоган на самом деле в последнее время активно использует антиамериканскую риторику в своих публичных выступлениях. Помимо того, что вы упомянули про Россию, президент Турции также на днях нелестно высказался относительно встречи посла США в Анкаре Джеффри Флейка с главой Народно-республиканской партии и своим главным конкурентом на грядущих выборах Кемалем Кылычдароглу, заявив, что отныне "двери для него [посла] закрыты".



Относительно России Турция уже много раз на разных уровнях заявляла, что, несмотря на союзничество с США и НАТО, не присоединится к западным антироссийским санкциям, чем периодически ввергала своих заокеанских коллег в некоторый ступор - там до сих пор не привыкли считаться с чужим мнением и уж тем более не готовы мириться с демонстрируемым турками "двустульем". На Западе исходят прежде всего из собственной выгоды и не учитывают интересы стран-партнеров, в особенности когда речь идет о таких государствах регионального масштаба, как Турция.



Подобные заявления, несомненно, теоретически могут привлечь на проправительственную сторону консервативную часть электората, которой чужды западные ценности, однако я бы не рассматривала их как что-то сверхъестественное и не относила к чему-то непременно связанному с выборами. Эрдоган с таким же успехом много лет заявляет, что Турецкая Республика выйдет из НАТО, однако на его веку такое произойдет с наименьшей долей вероятности.



Турция была и по-прежнему остается южным бастионом альянса, более того, членство в данном военно-политическом блоке позволяет ей в отдельных случаях прямо влиять на своих западных партнеров и вести с ними торг. Долгоиграющий процесс вступления скандинавов в НАТО - наглядный тому пример. Поэтому, кто бы что ни говорил, Турция будет числиться в рядах Североатлантического альянса еще долго, поскольку это выгодно обеим сторонам.



- Недавно было анонсировано, что глава российской дипломатии Сергей Лавров посетит Турцию с официальным визитом 6-7 апреля по приглашению своего турецкого коллеги Мевлюта Чавушоглу. Каково может быть содержание переговоров? Какие досье на данный момент являются приоритетными в контексте двусторонних отношений между Москвой и Анкарой?



- Учитывая, что только 4 апреля в Москве состоялась встреча заместителей министров иностранных дел в формате Москва - Анкара - Дамаск - Тегеран, визит главы МИД России в Турцию, вероятно, может быть приурочен в том числе к продолжающемуся процессу нормализации отношений Турции и Сирии и урегулированию сирийского кризиса в целом. Тем более принимая во внимание тот факт, что в ходе крайней встречи стороны договорились о продолжении переговоров на уровне министров. Одним словом, визит станет своеобразной сверкой часов перед всеми намеченными контактами.



Однако у России и Турции и без того традиционно широкая повестка: помимо ситуации на международной арене - событий на Украине, расширения (с дозволения Турции) НАТО к границам России и прочего, - есть еще много тем для обсуждения, которые касаются именно двусторонних российско-турецких отношений. Это и строительство АЭС "Аккую", и создание газового хаба, договоренности о котором были достигнуты еще в конце прошлого года, и приближающийся туристический сезон, и ряд других вещей. Не исключено, что речь также может зайти о грядущих в Турции выборах, ведь от них в равной степени зависит будущее отношений между Москвой и Анкарой.



- Примечательно, что Эрдоган допустил, что президент России может приехать в Турцию 27 апреля и поучаствовать в церемонии загрузки ядерного топлива на АЭС "Аккую". Также турецкий лидер отметил, что Путин может участвовать в церемонии в онлайн-формате. В то же время в Кремле заявили, что решение о поездке президента России Владимира Путина в Турцию на церемонию загрузки ядерного топлива на АЭС "Аккую" пока не принято. Как вы считаете, подобное заявление Эрдогана указывает на еще большее сближение Анкары и Москвы или же вновь является попыткой продемонстрировать прочность своих позиций перед выборами?



- Подобное заявление можно трактовать двояко. С одной стороны, если не искать в нем скрытых смыслов, оно свидетельствует о простом процессе согласования визита на высшем уровне, который, очевидно, еще не завершен. К слову, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя возможный отъезд Владимира Путина в Турцию, отметил, что российская делегация в любом случае примет участие в церемонии и будет достойно представлена там.



С другой - Эрдоган таким образом лишний раз подчеркивает, что контакты с Россией, несмотря на все перипетии и исходящее от стран Запада недовольство, продолжаются и Анкара не намерена отказываться от выгодных ей проектов и договоренностей. Ведь именно к этому в свое время призывали ее западные "союзники". В контексте скорых выборов твердая позиция по внешнеполитическим вопросам, конечно, может сыграть действующему турецкому президенту на руку.



Однако говорить о сильном сближении с кем-либо из партнеров преждевременно - Реджеп Тайип Эрдоган, и так прекрасно понимая, что его намерение "дружить" со всеми подряд не вызывает восторга как у западного мира, так на самом деле и у нас, сейчас будет стараться держать баланс, чтобы лишний раз не гневить партнеров и не растерять наработанное на всех фронтах непосредственно в преддверии выборной гонки.



Левон Сафарян Источник - eadaily.com

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