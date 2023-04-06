Президент Жапаров венком почтил память жертв и героев Апрельской Революции

20:20 07.04.2023

Бактыгуль ОСМОНАЛИЕВА

Садыр Жапаров почтил память погибших 7 апреля 2010 года



Президент сегодня, 7 апреля, почтил память погибших во время Апрельской народной революции 2010 года.







По данным его пресс-службы, в мероприятии, состоявшемся в Национальном историко-мемориальном комплексе "Ата-Бейит", приняли участие торага Жогорку Кенеша Нурланбек Шакиев, председатель кабинета министров Акылбек Жапаров, экс-президент Сооронбай Жээнбеков, глава Духовного управления мусульман Кыргызстана Замир кары Ракиев, а также другие чиновники.



Они возложили цветы к Мемориалу памяти героев Народной апрельской революции 2010 года и прочитали поминальную молитву.