 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Президент Жапаров венком почтил память жертв и героев Апрельской Революции
20:20 07.04.2023

Бактыгуль ОСМОНАЛИЕВА
Садыр Жапаров почтил память погибших 7 апреля 2010 года

Президент сегодня, 7 апреля, почтил память погибших во время Апрельской народной революции 2010 года.



По данным его пресс-службы, в мероприятии, состоявшемся в Национальном историко-мемориальном комплексе "Ата-Бейит", приняли участие торага Жогорку Кенеша Нурланбек Шакиев, председатель кабинета министров Акылбек Жапаров, экс-президент Сооронбай Жээнбеков, глава Духовного управления мусульман Кыргызстана Замир кары Ракиев, а также другие чиновники.

Они возложили цветы к Мемориалу памяти героев Народной апрельской революции 2010 года и прочитали поминальную молитву.

Источник - 24.kg
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