РосБюрократия непобедима. Соотечественники утонули в потоке приезжих, - Е.Трифонова

20:50 07.04.2023 Властям РФ придется выводить миграцию из чисто экономической сферы



Екатерина Трифонова

Корреспондент отдела политики "Независимой газеты"

6.04.2023



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миграционная политика, концепция, соотечественники, переселение, госпрограмма Преференции для переселенцев записаны в законах, которые на местах нередко игнорируются.

К началу лета обновленная концепция миграционной политики РФ должна быть представлена президенту. Сейчас подводятся итоги сделанного и выявляются новые проблемы. Например, с соотечественниками, которые вступают в госпрограмму по переселению, но фактически тонут в потоке приезжих. Эксперты считают, что главный вызов для модернизации – желание и способность властей вывести миграцию из экономической плоскости в сферу политики внутренней и международной.



В Минске 7 апреля в Парламентском собрании Союза Беларуси и России состоятся слушания "Актуальные вопросы миграционной политики: практические решения и перспективы законодательного регулирования". Как выяснила "НГ", представители РФ намерены затронуть проблемы соотечественников, с которыми те сталкиваются уже на госгранице.



Официально задачей мероприятия заявлено "обсуждение проблем международной миграции и появившихся в связи с этим новых вызовов и угроз, а также выработка практических рекомендаций в отношении управления миграционными процессами". Как сообщила "НГ" замдиректора Института стран СНГ Александра Докучаева, в своем выступлении она планирует проанализировать новации законодательства РФ по миграции и гражданству. Ведь последний год был наполнен интенсивными изменениями, которые принимались в связи со спецоперацией и увеличившимся притоком в Россию беженцев с ее новых территорий.



В первую очередь, сказала Докучаева, она намерена остановиться на позитиве. Скажем, недавно правительство распорядилось не требовать от приезжих нотариально заверенных переводов документов, если там уже есть какие-то записи на русском языке. Таким образом, людей освобождают от лишних и при этом довольно существенных затрат. С виду вроде бы и мелочь, согласилась она, но именно такие мелочи, сразу же возникающие для приезжающих в Россию соотечественников, и ставят их в тяжелое положение. Кроме того, властями для части приезжих введен новый статус: разрешение на временное проживание (РВП) в связи с образованием. Те, кто поступил в вузы – а это прежде всего русскоговорящие соотечественники, – могут получить этот РВП на весь срок обучения, им не придется каждый год доказывать, что они еще учатся. А далее уже выпускники в течение трех лет смогут оформить и вид на жительство в РФ, и затем гражданство без дополнительных препятствий.



Важно будет, подчеркнула Докучаева, услышать на мероприятии и мнение практических работников, к примеру из таможенной и пограничной служб. Ведь помимо тех, кто приезжает из Украины и ее регионов, охваченных спецоперацией, резко увеличивается приток в РФ соотечественников из стран дальнего зарубежья. Скажем, из той же Германии, где находится более 5 млн выходцев из России и где русскоязычные немцы и члены их семей уже столкнулись с всплеском русофобии. Среди них растет число пересекающих границу страны – и параллельно с этим от них растет количество обращений к депутатам Госдумы с жалобами на поведение таможенных служб. К переселенцам стали предъявлять уже совсем незаконные требования – например, от участников госпрограммы требуют оплатить провоз личного багажа, хотя на самом деле они освобождены от такой платы. "Компетентность сотрудников на отдельных таможенных постах, к сожалению, недостаточная, так что людям приходится обращаться к правозащитникам, искать разъяснений у госорганов, звонить по горячим линиям. Все это приводит к задержкам, причем даже не многочасовым, по несколько суток соотечественники стоят перед таможенными постами, оставаясь, по сути, без еды и элементарных бытовых удобств", – заявила "НГ" Докучаева. В целом получается, что чиновники на границе не отличают обычных мигрантов от соотечественников, приезжающих навсегда.



Поэтому-то и неудивительно, заметила она, что эти люди, неудовлетворенные тем, как решаются их проблемы, и тем, что появляются новые, повышают свою общественную активность. "Сами переселенцы, которые прошли через барьеры, нахлебались нашей бюрократии, на волонтерских началах самоорганизуются, создавая группы в соцсетях и даже движения для помощи прибывшим или только собирающимся соотечественникам. И у таких групп на сегодняшний день уже десятки тысяч подписчиков", – сообщила "НГ" Докучаева.



Как заметил член президентского Совета по правам человека Александр Брод, после недавнего выступления главы государства на коллегии МВД, где была затронута миграционная тема, наступило оживление процесса по выработке тех или иных инициатив. Прошел и круглый стол в Госдуме, известно и об усилиях, предпринимаемых МВД, вот и Общественная палата (ОП) РФ тоже провела свое обсуждение по теме "Национальная безопасность и миграция в современных условиях". "Не могу сказать, что услышал какие-то эксклюзивные идеи, но если большинство в разных вариациях повторяются с завидным постоянством, то это означает, что они выстраданы и наконец-то должны быть услышаны законодателями и правоприменителями", – сказал он "НГ". Речь идет о законодательном оформлении процессов адаптации и интеграции мигрантов, об адресном характере миграции для обеспечения естественных потребностей рынка труда, о единых стандартах в образовательных процессах для мигрантов, о преодолении мигрантофобии и криминализации приезжих, а также о межведомственном взаимодействии и грамотном участии гражданского общества во всех этих процессах. "Например, еще в прошлом году ФАДН представил президенту проект по созданию адаптационных центров в регионах. Но, как известно, до их практической реализации еще очень далеко. И в чем тут причина, тоже необходимо разбираться", – заключил Брод.



Доцент кафедры политологии и политического управления РАНХиГС, член экспертного совета Всемирного русского народного собора по Москве Михаил Бурда напомнил "НГ", что обсуждение проблематики миграции на площадке ОП РФ – это подтверждение значимости темы. В свою очередь, частота таких обсуждений говорит о вступлении данной проблематики в острую фазу, а именно – объемы внешней миграции все больше влияют на общественно-политические отношения. "В целом, на мой взгляд, проблема лежит в плоскости недостаточности наказания за организацию и пособничество в нелегальной миграции. "Резиновые" квартиры, липовые сертификаты – это все результат деятельности конкретных должностных лиц. Пора ужесточить наказание для тех, кто продает Россию мигрантам", – заявил "НГ" Бурда. В то же время он согласился, что о соотечественниках в последнее время заметно позабыли, и объяснил это так: их возвращение – это задача государственной политики по развитию человеческого капитала, то есть стратегия, тогда как трудовые мигранты – это тактический проект, связанный с экономической конъюнктурой. В его отношении не совсем понятно, что с ним делать потом, если не обеспечить отъезд гастарбайтеров. Правда, программа по добровольному переселению соотечественников в ее нынешнем виде стала не столько инструментом репатриации русских людей, сколько лазейкой для получения паспортов РФ приезжими из Средней Азии. О переселении соотечественников, в отличие от ситуации вокруг таких мигрантов, не говорят и потому, что все понимают необходимость госпрограмму менять, но инициативу на себя никто брать не хочет. Источник - НГ

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