Западный берег. В беспорядочной стрельбе между арабами и евреями погибли... две любопытные англичанки

20:59 07.04.2023

Sky News: погибшие при обстреле на Западном берегу девушки были гражданками Великобритании



Две девушки, убитые 7 апреля при обстреле на Западном берегу, были гражданками Великобритании. Об этом информирует телеканал Sky News.

Ранее израильские СМИ уведомили, что в поселке Хамра на Западном берегу неизвестный начал стрелять по машине. Две девушки, находившиеся в салоне, погибли, еще одна женщина получила опасные для жизни ранения.



"По словам британского чиновника, две женщины, погибшие при стрельбе на Западном берегу, были британскими гражданками", - сообщает телеканал в пятницу.



Погибшие девушки были сестрами, раненая женщина – их мать. Семья перебралась в Израиль более 15 лет назад.