Афро-Казахстанская чемпионка мира по легкой атлетике Нора Джеруто может лишиться "золота". ВАДА принюхалась к пробиркам

21:06 07.04.2023

Казахстанскую легкоатлетку Нору Джеруто подозревают в использовании допинга, сообщает Zakon.kz.

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Согласно информации издания Mozzartsport, спортсменку временно отстраняют от участия в соревнованиях.



"В результате Джеруто временно отстраняется от участия в любых соревнованиях до принятия окончательного решения на слушании, проводимом в соответствии со Всемирными антидопинговыми правилами легкой атлетики или Кодексом поведения честности. Если отстранение Джеруто останется в силе, она будет лишена "золота" чемпионата мира", – говорится в сообщении.



Как уточняется, спортсменку подозревают в использовании запрещенной субстанции или метода.



На чемпионате мира 2022 года Нора стала победительницей в забеге на 3 тыс. метров и первой в истории спортсменкой от Казахстана, выигравшей золотую медаль на мировом первенстве.

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Елена Беляева