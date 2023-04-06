Саакашвили просится на лечение в США. "Иначе помру..."

23:11 07.04.2023

Грузия online

Грузия



Саакашвили: я скоро умру, если не получу медицинскую помощь за пределами Грузии

Грузия online: Саакашвили заявил, что ему необходимо лечение за рубежом



Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили заявил о резком ухудшении здоровья и обратился за помощью к США, пишет "Грузия online". По его словам, его смерть станет символом победы Путина.



Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили в колонке для издания Politico рассказал, что в грузинской тюрьме, где он сейчас находится, из здорового и энергичного мужчины он превратился в больного человека с 20 диагнозами. Саакашвили пишет, что скоро умрет, если не получит медицинскую помощь за пределами страны.



"Когда я вернулся в Грузию в октябре 2021 года после восьми лет изгнания, чтобы поддержать свободные и честные парламентские выборы, я был здоровым, энергичным 54-летним мужчиной. Затем я был немедленно арестован грузинскими властями и с тех пор нахожусь в заключении на основании слухов и политически мотивированных обвинений в „злоупотреблении властью", которые только Кремль и нынешнее правительство Грузии считают законными.



И в заключении мое здоровье резко ухудшилось – я сейчас умираю.



Меня систематически пытали, физически и психологически, и в настоящее время в моем организме есть признаки отравления тяжелыми металлами. Теперь я страдаю от ошеломляющего множества из более чем 20 серьезных заболеваний, все из которых развились в заключении.

[...]



Становится все более очевидным, что я скоро умру, если не получу надлежащую медицинскую помощь за пределами страны. Я продолжаю призывать США и международное сообщество сделать все возможное, чтобы спасти мою жизнь, оказав дипломатическое давление на правительство Грузии и введя экономические санкции против Иванишвили и его соратников.



Моя смерть может вызвать политический хаос в Грузии, но мое мученичество, безусловно, будет считаться победой Путина - мощный символ для всего мира, который увидит, что противостоять российскому империализму невозможно".



В своей колонке Саакашвили указывает, что после начала конфликта на Украине Грузия "продолжает сползать в сторону Кремля".



"Демократический регресс в Грузии вновь был отмечен публикацией Доклада о правах человека Государственного департамента США, а глобальная угроза демократии была продемонстрирована во время встречи между Путиным и президентом Китая Си Цзиньпином в прошлом месяце. Однако в то же время народ Грузии подтвердил свою приверженность демократии и борьбе с такой тиранией, протестуя на улицах перед зданием парламента в центре Тбилиси".