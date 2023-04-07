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Атака на Аль-Аксу. Чем для Израиля обернется вторжение в исламскую святыню, - Ст.Тарасов
00:05 08.04.2023

7 апреля 2023

Нынешний израильско-палестинский конфликт в мечети Аль-Акса представляется пока лишь возможным промежуточным эпизодом, но за ним события могут развиваться в сторону дальнейшей эскалации. Палестина вновь пытается прорваться на большую сцену Ближнего Востока, призывая международное сообщество осудить вторжение израильских силовиков в культовое место.

Вночь с 4 на 5 апреля израильская полиция ворвалась в мечеть Аль-Акса в Иерусалиме. Причиной, как указывает Израиль, стало то, что внутри мечети забаррикадировались группы палестинской молодежи, которые планировали сорвать визит иудейских ультраортодоксов на Храмовую гору 5 и 6 апреля для чтения молитв. По текущему статус-кво евреям нельзя проводить религиозные обряды на Храмовой горе, где расположена Аль-Акса.

Инцидент, когда подразделения ЦАХАЛ начали операцию на территории мечети Аль-Акса в Иерусалиме, эпизоды, связанные с реализацией этой операции в противостоянии со сторонниками ислама, можно было бы считать типичными в контексте противостояния Израиля с палестинцами. Этот конфликт продолжается с самого момента создания еврейского государства, и стороны всегда находили для себя аргументы, оправдывающие их действия.

Напомним, что, согласно международным договоренностям, мечеть Аль-Акса находится под попечительством Иордании, и в период праздников туда пускают только мусульман. Но нынешние события содержат ряд важных особенностей.

Первое. В 2023 году Рамадан совпадает с иудейским праздником Песах и христианской Пасхой.

Второе. Возглавляемое Биньямином Нетаньяху новое правительство впервые сталкивается с такого рода ситуацией.

Третье. В Израиле и без того уже накалена обстановка из-за спорной судебной реформы, и правительство совсем не заинтересовано в дополнительном кризисе на палестинском направлении.

Четвертое. В стороне не остались и исламистские военизированные организации из сектора Газа.

Вскоре после столкновений оттуда запустили по Израилю несколько ракет. Военно-воздушные силы Израиля отреагировали на это своим ударом по объектам в Палестинском регионе. Такое произошло впервые после того, когда в мае 2021 года обстрелы Израиля начались именно после очередного столкновения в мечети Аль-Акса.

Наконец, пятое и самое существенное. Накануне организации, борющиеся за освобождение Палестины, спрогнозировали новую интифаду, то есть восстание, их лидеры стали призывать соотечественников готовиться даже к священной войне - джихаду. Это серьезный вызов для нового правительства Израиля.

Есть и другая версия, которую озвучил директор политического департамента Организации освобождения Палестины (ООП) Анавар Абдулхади. По его мнению, кабинет Нетаньяху "сам может спровоцировать интифаду, когда будет готов к ней, чтобы отвлечь внимание израильтян от внутренних проблем".

Для Израиля складывается и неблагоприятный региональный фон.

Арабские страны, с которыми у него начинали складываться хорошие отношения, выступили с осуждением произошедшего, квалифицируя его действия как противоречащие "международным принципам и нормам в отношении религиозных святынь".

Иордания и Египет, которые за последние два месяца провели два раунда переговоров между Израилем и Палестиной, выступили с отдельными заявлениями, резко осуждающими инцидент в мечети Аль-Акса. Саудовская Аравия заявила, что "штурм мечети подорвал мирные усилия по налаживанию взаимоотношений между Эр-Риядом и израильским руководством".

Египет, который часто играл роль посредника между Израилем и палестинцами, назвал Израиль "оккупирующей державой, ответственной за эту опасную эскалацию, которая может подорвать усилия по перемирию". Объединенные Арабские Эмираты в знак протеста объявили о замораживании сделки с Израилем в оборонной сфере.

Вот почему возникает ощущение, что определенные силы наносят удар по Авраамическим соглашениям, которые вели процесс нормализации отношений Израиля с арабским миром.

В игру вступил и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган: "Осуждаю подлые действия против первой Киблы мусульман и призываю к скорейшему прекращению нападений. Понятно, что за волной насилия, вызванной израильской администрацией, несмотря на все предупреждения, кроются внутренние проблемы. Это называется политикой угнетения. Турция не будет молчать перед лицом гнусных нападений израильских сил на Масджид Аль-Акса".

Нынешний конфликт в мечети Аль-Акса представляется пока лишь возможным промежуточным эпизодом, за которым события могут развиваться в сторону дальнейшей эскалации. Палестина вновь пытается прорваться на большую сцену Ближнего Востока, призывая международное сообщество осудить вторжение израильских силовиков в мечеть, заявляя, что не видит возможности для проведения переговоров с Израилем.

Нетаньяху говорит, что "Израиль работает над урегулированием ситуации", но переговоров с Палестиной пока нет, все контакты почти остановлены. В свою очередь, экс-советник Нетаньяху Ариэль Бульштейн считает, что "процесс ведет к беседе с ХАМАС" и вся интрига может завершиться как в 2018 году, когда в Израиле развалилась правящая коалиция.

Сейчас она балансирует на грани нового кризиса, и остро ставится вопрос, сумеет ли правительство Нетаньяху удержать власть на фоне крупнейших внутриполитических проблем в современной истории Израиля и проблем с Палестиной. Если нет, то в Израиле будут неизбежны уже шестые парламентские выборы за последние пять лет.

7 апреля 2023
Станислав Тарасов

Источник - Регнум
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1680901500


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