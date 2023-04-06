Вашингтон провоцирует Пекин на большую войну, - Светлана Гомзикова

00:09 08.04.2023 Вашингтон провоцирует Пекин на большую войну

Американцы превратили Тайвань в свое оружие против единого Китая, но повод для войны при нужде можно найти и другой



Светлана Гомзикова

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Константин Блохин



Китай примет сильные и решительные меры для защиты государственного суверенитета и территориальной целостности в ответ на ошибочные действия Соединенных Штатов и Тайваня. Так МИД КНР отреагировал на визит главы тайваньской администрации Цай Инвэнь в США и ее встречу со спикером Палаты представителей Кевином Маккарти.



В ведомстве подчеркнули, что тайваньский вопрос является "первой красной линией" в американо-китайских отношениях, которую США нельзя переступать.



"Независимость Тайваня несовместима с миром и стабильностью по обе стороны пролива, и это тупиковый путь", - подчеркнули в МИД КНР.



Напомним, ранее официальный представитель канцелярии по делам Тайваня Госсовета КНР Чжу Фэнлянь заявила, что Китай считает провокацией транзитный визит Цай Инвэнь в США перед посещением стран Центральной Америки. И предупредила, что ее встреча с Маккарти повредит стабильности и миру в Тайваньском проливе, а также станет нарушением принципа "одного Китая", суверенитета и территориальной целостности страны.



Однако предупреждение Пекина было проигнорировано. И в среду, 5 апреля, Маккарти принял Цай в президентской библиотеке Рональда Рейгана в Сими-Вэлли (Калифорния). На встрече также присутствовали еще около 30 американских законодателей.



Республиканец Маккарти занимает третий по значимости пост в государственной иерархии США. Он сменил на нем "демократку" Нэнси Пелоси, также внесшую немалую лепту в обострение отношений с Китаем своей скандальной поездкой на Тайвань в августе 2022 года.



Президент РФ Владимир Путин назвал этот ее визит тщательно спланированной провокацией и наглой демонстрацией неуважения к суверенитету других стран. По его словам, "США в очередной раз сознательно попытались подлить масла в огонь и раскачать ситуацию в Азиатско-Тихоокеанском регионе".



Маккарти на Тайвань пока не собирается, но дровишек в костер эскалации подбросить уже успел немало.



"Я не помню, чтобы связи между народами США и Тайваня были когда-либо крепче, чем сейчас", - заявил он на пресс-конференции по итогам встречи с Цай, подчеркнув, что беседа была "очень продуктивной".



При этом он указал, что следует "укреплять экономическое сотрудничество в сфере торговли и технологий", а также "продвигать общие ценности на мировой арене". Но особо отметил необходимость ускорить поставки оружия Тайваню "перед лицом растущих угроз со стороны Китая".



В то же время, политик утверждает, что США не хотят, чтобы ситуация обернулась вооруженным конфликтом, поэтому у Пекина якобы "нет необходимости в ответных мерах".



Маккарти был задан вопрос, какой, по его мнению, была бы реакция американцев, если бы власти страны приняли решение об отправке военных для защиты Тайваня в случае атаки со стороны КНР.



"Это гипотетический вопрос, и мы не хотим, чтобы нам когда-нибудь пришлось перейти к его рассмотрению", - заявил он.



Однако в Минобороны КНР смотрят на ситуацию не через розовые очки. Там призвали Вашингтон прекратить осуществлять любые официальные контакты с Тайванем и правящей на острове Демократической прогрессивной партией, "выхолащивая" тем самым принцип "одного Китая".



В военном ведомстве подчеркнули, что Народно-освободительная армия Китая (НОАК) будет находиться в высокой степени боевой готовности для защиты национального суверенитета и территориальной целостности страны, поддержания мира и стабильности в Тайваньском проливе.



Ранее в среду Китай начал патрулирование в центральных и северных частях Тайваньского пролива. А в четверг тайваньская "Либерти таймс" сообщила, что авианосец "Шаньдун" ВМС НОАК впервые покинул Южно-Китайское море и направился в сторону Тайваня, остановившись в 200 милях к востоку от самой южной точки острова. В том же районе вскоре был замечен американский авианосец "Нимиц".



Такое впечатление, что американцы упорно нарываются на конфликт с Поднебесной, хотя и говорят обратное. Конечно, их действия не "ошибочные", как указали в МИД КНР, а вполне себе целенаправленные и злонамеренные. Но как бы ни был Китай терпелив и по-восточному вежлив, терпение не безгранично. И когда-нибудь "последнее китайское предупреждение" может перестать быть шуткой…



Прокомментировать ситуацию "СП" попросила ведущего научного сотрудника Центра исследования проблем безопасности РАН Константина Блохина:



- То, что МИД Китая назвал "ошибкой" в своем заявлении, ошибкой не является. Это американская стратегия, направленная на сдерживание КНР. Задача американцев сейчас - спровоцировать Китай на агрессивные действия в отношении Тайваня. И на основе этих действий консолидировать всех своих азиатско-тихоокеанских союзников против Пекина.



То есть, Штаты хотят эскалации, но без перерастания ее в широкомасштабную войну в регионе. Потому что им нужно создать инфраструктуру сдерживания, а она сейчас только формируется. Трехсторонний блок AUKUS с Британией и Австралией они уже сколотили. Пытаются также вовлечь в этот процесс Индию и другие страны…



Быстро это не делается - американцам нужно время. Но время это ограничено, потому что работает оно не на США, а на Китай. Что в Китае прекрасно понимают.



Но Пекин тоже не хочет сейчас эскалации. Потому что, условно говоря, через пять-шесть лет у Поднебесной будет больше возможностей противостоять американцам в этом регионе.



"СП": Тогда и может взорваться?



- Вообще, сроки могут быть, какие угодно - 2025-й год, 2030-й или какой-либо другой. Эксперты могут только предполагать.



Но не факт, что из-за Тайваня. Весь Азиатско-Тихоокеанский регион просто напичкан потенциальными очагами напряжения. И любой повод можно использовать для начала широкомасштабной войны. У Китая, например, есть территориальные противоречия с Японией, Вьетнамом, Малайзией, Филиппинами - из-за Парасельских островов и архипелага Спратли.



Более того, у американцев там повсюду базы. И, в принципе, если они захотят, то могут "по щелчку" создать ту самую провокацию, чтобы разжечь костер войны. Другое дело, что им тоже сейчас эта война не нужна.



"СП": Вы так считаете?



- На мой взгляд, большая война в регионе не в их интересах, потому что с той же Японией и Южной Кореей Штаты связаны военно-политическим альянсом. И являются для них гарантом безопасности. А если они эти гарантии безопасности в условиях какого-то конфликта не предоставят, тогда имиджу США, как поставщика безопасности, будет нанесен серьезный ущерб во всем мире - в Европе, на Ближнем Востоке и т. д.



Поэтому сейчас все хотят, на самом деле, выиграть время. Китай тоже хочет выиграть время, и как-то отсрочить этот процесс сдерживания, который уже начался, но еще к тактическим действиям не перешел.



Начался он еще при Трампе открыто. Байден этот курс продолжил.



Но если следующим президентом будет республиканец, то США будут проводиться еще более китаефобский курс. Потому что команда Трампа и сам Трамп считают Китай экзистенциальным противником.



О том, какие настроения преобладают среди жителей Тайваня, все ли там поддерживают проамериканский курс островной администрации, "СП" рассказал руководитель Школы востоковедения факультета мировой экономики и мировой политики НИУ ВШЭ, профессор Андрей Карнеев:



- Вопрос непростой. О процентном соотношении даже предположить не берусь. Хотя в какой-то степени о количестве сторонников и противников независимости можно судить по результатам выборов, которые там проходят раз в четыре года. В будущем году, кстати, на Тайване будут очередные президентские выборы.



Как известно, тайваньская политика характеризуется таким "сине-зеленым" водоразделом.



Есть партия Гоминьдан, которая была в 1912 году еще на материке создана, но в 49-м бежала с Чан Кайши на Тайвань. Вместе с Первой народной партией они формируют "Большую синюю коалицию", которая как бы является носителем идеи "единого Китая".



Их оппонентами является "Большая зеленая коалиция". Она получила свой цвет от своей главной партии - Демократической прогрессивной партии Тайваня.



До 2000 года у власти все время была партия Гоминьдан, но в двухтысячном пришли "зеленые", которые правили 8 лет. Потом, тоже на 8 лет, вернулась Гоминьдан. И вот с 2016 по настоящее время правят "прогрессивисты".



Кто победит на новых выборах, трудно сказать. Потому что надежды на успех есть у обеих партий.



"СП": То есть, данных точных нет?



- Нет. Многочисленные опросы общественного мнения на Тайване, которые проводятся разными организациями, здесь тоже не помогут. Окрас этих организаций, как правило, влияет на результат, потому что зачастую они как-то ухитряются проводить опрос в пользу своих предпочтений.



Но в целом, так считается уже много лет, значительная часть населения острова, они как бы и не за независимость, и не за присоединение к Китаю. А предпочли бы сохранить статус-кво, который есть на сегодняшний момент.



Это, действительно, выгодно Тайваню. Объявлять независимость - нет. Потому что это может привести к войне. Воссоединиться с Китаем, в принципе, можно. Но там значительную часть населения не совсем устраивает политическая система современного Китая.



В этом как раз вся сложность.



Так что, можно сказать, что сторонники единого Китая есть - из партии Гоминьдан, допустим. Но они не совсем готовы подчиниться КПК. Опять же, есть опасения, что Тайвань будет лишь одной из провинций Китая, и потеряет все имеющиеся сейчас льготы для предпринимательского класса.



Имеется и ряд других факторов. Но в целом они как бы обусловливают то, что большая часть населения, как считают многие, она за статус-кво. Источник - СвободнаяПресса

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