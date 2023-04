Они идут за нашей водой. Еще одно из направлений сокращения численности населения Земли, - В.Ильин

08:25 08.04.2023

ВАЛЕРИЙ ИЛЬИН | 08.04.2023



В конце марта ВЭФ пролоббировал "решение глобального водного кризиса", который, как и продовольственный, существует только потому, что его создали искусственно. На открытии первой за последние 40 лет Конференции ООН по водным ресурсам (UN 2023 Water Conference), "чтобы преодолеть глобальный водный кризис", генсек ООН Гутерриш предложил действовать по четырем направлениям, последнее из которых особо примечательно:



1. Обеспечить справедливый доступ и бережное отношение к воде;



2. Развивать системы водоснабжения;



3. Сосредоточить внимание на устойчивости и адаптировать инфраструктуру;



4. Срочное решать проблему изменения климата.



Прошедшая в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке конференция длилась с 22 по 24 марта и закончилась принятием Повестки дня действий по водным ресурсам, реализовавшись в Программу действий по воде (резолюция ООН 75/212). Заодно было проведено промежуточное подведение итогов проекта "Вода для устойчивого развития с 2018 по 2028 год", принятого ООН под нажимом ВЭФ.



The Washington Times от 23 марта 2023 года откликнулась публикацией "ООН идет за нашей водой" (The U.N. is coming for your water). Очень характерная публикация. Цитируем в отрывках:



"ООН проводит в Нью-Йорке свою первую за последние пять десятилетий конференцию по водным ресурсам… Парижское глобальное соглашение по воде? Вашим ночным кошмарам открыты все дороги. Эта конференция, организованная правительствами Нидерландов и Таджикистана, является еще одной попыткой ООН достичь 17 целей устойчивого развития, список которых, если он будет реализован и введен в действие, даст избранной группе элитарных бюрократов полный контроль над всеми видами человеческой деятельности, от полетов в небе до определения шкалы заработной платы в компаниях, ловли рыбы в морях и океанах, строительства домов и предприятий.



Никакой бедности. Нулевой голод. Хорошее здоровье - как физическое, так и психическое - для всех. Гендерное равенство. А теперь еще и чистая вода. Таковы первые несколько целей устойчивого развития.



На самом деле правительство берет в свои руки бразды правления, чтобы подтолкнуть всех нас к идеальному миру, который никогда не наступит. Глобальный орган управления делает вид, что в его власти искоренить бедность, плохое здоровье, загрязнение окружающей среды, голод и невежество; уничтожить дискриминацию всех видов; обеспечить всем хорошо оплачиваемую работу - при этом контролируя средства производства и потребления; обеспечить мир и справедливость во всем мире; обещать, что все будут в нирване - если только мировые правительства уступят свой суверенитет, подчинятся диктату избранных ООН, откажутся от денег, свободы и выбора...



Конкретные детали этой надвигающейся модели регулирования пока неизвестны. Но намеки уже есть… Предстоящие меры контроля, вероятно, будут сосредоточены на ограничении использования воды жилыми домами и увеличении расходов на доступ к этой воде; на запрете использования воды в сельском хозяйстве и увеличении расходов на фермеров; на строгом контроле за типами и количеством судов, которые могут плавать по морям, рекам и каналам, и увеличении расходов на этот вид транспорта. Затем последуют требования о компенсации - как и в случае с компенсацией выбросов углекислого газа…"



Как действуют подобные проекты на практике, наглядно демонстрирует Нигерия, где пресная вода уже доступна только с QR-кодом. Фактически это одно из направлений сокращения численности населения Земли. Теперь Конференция под эгидой ООН открыла против русских и "водный фронт".



Впрочем, эти новации коснутся и жителей остальных стран мира, включая родину Парижского соглашения по климату. В начале апреля президент Франции Эммануэль Макрон потребовал сократить в стране потребление воды на 10%. Инициатива "вызвана необходимостью реакции на климатические изменения в мире: уже этим летом Франции угрожает засуха, лесные пожары и пересыхания рек". Согласно этому плану, к 2030 году Франция сократит потребление воды во всех секторах экономики.



Мотивируется знакомыми формулировками: во-первых, "прогнозируемое снижение количества осадков в 10 раз выше, чем сегодняшнее потребление воды" (что весьма напоминает "прогнозируемое количество смертей от ковида" – к концу года в 10 раз выше, чем сегодняшнее), во-вторых, "мы должны действовать незамедлительно, чтобы сохранить водные ресурсы и изменить наше потребление воды" (вспоминаем: каждый должен принять незамедлительные меры, чтобы остановить распространение вируса: сидите дома, носите маску, спасайте жизни…).



При этом в самой Франции власти настолько не испытывают дефицита воды, что манифестантов постоянно поливают водой. Вот, например, 28 марта 2023 года: манифестация против пенсионной реформы в Лионе.



Похоже, еще 28 марта воды во Франции было достаточно, и десятикратное снижение осадков с засухой Макрону и его согражданам не угрожало. Однако прошла неделя и огороды уже поливать нельзя.



И в душе мыться не дольше 3 минут и не чаще 2 раз в неделю тоже нельзя. Душ теперь только в водометах и брандспойтах полицейских, поливают несогласных на массовых протестах против политики властей.