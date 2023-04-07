БРИКС: по "кирпичику" – в новый миропорядок. На пороге цивилизационного скачка, - Елена Пустовойтова

08:29 08.04.2023

БРИКС: по "кирпичику" – в новый миропорядок.

На пороге цивилизационного скачка

Елена Пустовойтова

07.04.2023



Разделит ли мир новый железный занавес в результате Специальной военной операции России на Украине надвое, или мы действительно на пороге цивилизационного скачка, который минимизирует зависимость национального благосостояния от наличия или отсутствия ядерного оружия?



Следует вспомнить, как прошлым летом "великолепная" G7, самопровозгласившая себя форумом самых влиятельных экономик в мире, собиралась в замке Эльмау в Верхней Баварии, чтобы наказать Россию дополнительными санкциями, довооружить Украину и сдержать Китай. Триединую эту задачу "влиятельные" решают уже далеко не первый год. И без заметного успеха. Но при этом даже не замечая "параллельно идущих", так называемых развивающихся, которых – в том же июне – в формате видеоконференции на 14-й саммит БРИКС собрал Китай. Саммит прошел с участием глав 18 государств: Алжира, Аргентины, Бразилии, Египта, Индии, Индонезии, Ирана, Казахстана, Камбоджи, Китая, Малайзии, России, Сенегала, Таиланда, Узбекистана, Фиджи, ЮАР и Эфиопии. А во встречах "БРИКС плюс" принимали участие представители ОАЭ, Нигерии и Саудовской Аравии. Сразу после саммита заявки о вступлении в БРИКС подали Аргентина и Иран.



Нет, речь тут даже не о том, где участников было больше. А о том, что, основываясь на расчетах по паритету покупательной способности (ППС), прогнозируемых Международным валютным фондом, страны БРИКС в прошлом же году обогнали G7. И это "кирпичик" в новый миропорядок.



Как сообщает американский Центр стратегических экспертных оценок Information Clearing House, "широко признано, что США и их партнеры по G7 просчитались в отношении воздействия санкций на российскую экономику". Ангус Кинг, независимый сенатор от штата Мэн, недавно заметил, что год назад "все разговоры сводились к тому, что санкции нанесут ущерб России. Она просто обанкротится...Уличные беспорядки абсолютно не сработали... Неужели мы недооценили способность России обходить их?".



Выходит, "неужели".



МВФ надеялся, что российская экономика сократится как минимум на 8 процентов, реальная же цифра составила 2 процента, а с этого года наша экономика будет расти. И это еще один "кирпичик".



Назовите это "неужели" просчетами западных экономистов или неспособностью западного мышления осознавать свою меняющуюся роль в мировой экономике, – оба вывода будут верны. Англо-саксонская "куриная слепота" помешала главным западным экономическим аналитикам вникнуть в свежие данные – и это тоже "кирпичик" в нашу пользу.



Конечно, на Западе есть и исключения. Ричард Диас из Acorn Macro Consulting, специализированной фирмы по макроэкономическим исследованиям, вместо того чтобы принять антироссийский прогноз МВФ как евангелие, изучил базу данных МВФ World Economic Outlook и сделал удивительное открытие: БРИКС превзошел G7. И это уже не прогноз, а констатация свершившегося факта: на долю БРИКС приходилось 31,5 процента мирового ВВП с поправкой на ППС, в то время как на долю G7 приходилось 30,7 процента.



Понятно, что Ричард Диас продумал и тенденции, которые ему подсказали, что разрыв между двумя экономическими блоками в будущем будет только расти. Он решил, что причины такого ускоренного наращивания глобального экономического влияния БРИКС связаны с тремя основными факторами: последствиями введения санкций в отношении России странами G7, растущим недовольством развивающихся экономик мира экономической политикой и приоритетами G7, коренящимися в постколониальном высокомерии, и нежелании Запада помогать странам наращивать свой собственный экономический потенциал.



Добавим к сему, что объективно экономическое влияние БРИКС и G7 находятся под сильным влиянием экономик Китая и США соответственно. Но сейчас все большее значение приобретают экономические траектории развития других государств, входящих в эти экономические блоки. И не по воле Москвы или Пекина в международных отношениях продолжает господствовать блочный принцип "или-или", заставляющий прозападных союзников вместе с займами МВФ и ЕЦБ жертвовать частью своего национального суверенитета, вертеть на шею радужный шарф и обниматься с половыми извращенцами. Отсутствие такого "политического рабовладения" в БРИКС обеспечивает экономическим перспективам большинства этих стран сильный рост в ближайшие годы, тогда как страны G7, в значительной степени, из-за раны, нанесенной самим себе нынешними санкциями в отношении России, демонстрируют медленный подъем, а в случае с Великобританией – и вовсе падение с небольшими перспективами обратить эту тенденцию вспять.



Что же в итоге вырисовывается на горизонте?



Известный бразильский журналист и аналитик Пепе Эскобар (Pepe Escobar) считает, что две недели назад в Москве "Си Цзиньпин и Путин похоронили Pax Americana". "Это не что иное, как новая Ялта, которая, кстати, находится в Крыму, – подметил он. – Но в отличие от знаменательной встречи президента США Франклина Рузвельта, советского лидера Иосифа Сталина и премьер-министра Великобритании Уинстона Черчилля в управляемом СССР Крыму в 1945 году, это первый случай, возможно, за пять столетий, когда ни один политический лидер с Запада не определяет глобальную повестку дня".



Не приходится сомневаться в том, что "именно председатель Китая Си Цзиньпин и президент России Владимир Путин сейчас руководят многосторонним, многополярным шоу", пишет бразилец. И суть этого развивающегося мирового порядка особенно важна для Глобального Юга, перешагнувшего порог "банановых республик", целое столетие питавших англосаксов своими ресурсами. Вот почему с самого начала саммита речи Си Цзиньпина и Владимира Путина привели функционеров НАТО в истерическое неистовство от гнева и зависти, выплеснувшихся через западные СМИ.



Вполне ожидаемыми последствиями по обе стороны "Великой Стены", возводимой Западом, станет уменьшение доминирования доллара США в сочетании с ростом экономического потенциала Евразийского экономического союза.



G7 и БРИКС задают противоположные траектории движения. И то, что членство в G7 остается постоянным, тогда как БРИКС растет (заявки подали Аргентина и Иран, а Саудовская Аравия, Турция и Египет, выразили заинтересованность в присоединении), и недавнее дипломатическое посредничество Китая в нормализации отношений между Ираном и Саудовской Аравией делает "движение вверх" противников англосаксов еще более взрывоопасным.



Способен ли G7, а с ним и Запад как таковой, изменить собственному коренному инстинкту – праздный вопрос. Так что вне всяких сомнений мы свой, мы новый мир построим, а когда-то великая Европа и ее трансатлантический союз останутся по ту сторону "Великой Стены", которую они сами и нагородили.