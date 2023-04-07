Запад: время самоубийц. Как НАТО ставит мир на грань ядерной войны, - Валерий Панов

08:32 08.04.2023 Запад: время самоубийц.

Как НАТО ставит мир на грань ядерной войны

Валерий Панов

07.04.2023



Удар российским "Кинжалом" по подземному штабу НАТО близ Львова - центру управления украинскими войсками - вызвал у властей США истерику, а в Пентагоне - панику, сообщают зарубежные СМИ.



Там работали более 300 сотрудников альянса, включая высокопоставленных должностных лиц. Это были преимущественно польские, британские, немецкие и американские офицеры, плюс украинские.



Греческий портал Pronews называет удар "Кинжалом" катастрофой для сил НАТО на Украине. По его данным, в результате удара ВКС России убито "до 200 офицеров НАТО, и операциям альянса на Украине был нанесен необратимый ущерб". По информации других СМИ, погибло более трех сотен военных. Украинцев при этом в расчет не берут. Подчеркивается, что это первый случай массового удара по персоналу НАТО, который демонстрирует способность России поражать в глубине территории (обороны противника. - В.П.) объекты, защищенные от обычных боеприпасов. Стало также известно, что из-под развалин разрушенного центра извлечено всего 40 тел, остальные остались под завалами.



Странно, но посткинжальный стресс никак не подействовал на умы ни американского, ни натовского руководства. Напрасно, потому что, во-первых, ВСК РФ применили только один "Кинжал", во-вторых, у России есть немало и других видов гиперзвукового оружия, например, "Аванград" или "Посейдон". Да и "Кинжалов" имеется в достатке. Хотелось бы напомнить нашим бывшим "партнерам", как уже сказал однажды во время СВО российский президент Владимир Путин, что "мы еще и воевать-то не начинали". На Западе подумали, что это предостережение относится только к Украине, и напрасно.



Похоже, в альянсе, а прежде всего, в США очередной удар "Кинжалами" не восприняли как предостережение, - несколькими месяцами ранее ВКС РФ точно так же уничтожили подземный склад боеприпасов в той же Западной Украине, - и сделали прямо противоположные выводы. Так, экс-советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон заявил о необходимости пересмотра числа ядерных боеголовок для противостояния РФ и Китаю. Этому "спецу" по американской безопасности дал ответ член СФ РФ Алексей Пушков.



"Одержимость победой в ядерной войне - очевидный признак политического сумасшествия", - написал Пушков в своем телеграм-канале. Он также отметил, что американские политики совершенно не думают, "на что будет похожа сама Америка в случае ядерного конфликта".



"Но ужас в том, что именно в таких категориях рассуждает значительная часть американского правящего класса: они намерены выиграть (!?) в ядерной конфронтации", - отметил сенатор.



Вообще, нынешние западные элиты с невероятной легкостью рассуждают о войне, в том числе - о ядерной. Они явно игнорируют тот факт, что еще на заре ядерного противостояния между Западом и Востоком великий Эйнштейн в одном из интервью на вопрос о том, какой может быть следующая мировая война, предупредил: ""Я не знаю, с каким оружием будет вестись третья мировая война, но четвертая мировая война будет вестись палками и камнями". И на логике действий западных руководителей это не отразилось. Западный мир с явным упорством идет именно к такому концу, но ведь не только своему. Они уже подвели планету к атомному апокалипсису. Ядерная война между Россией и США неизбежна из-за безрассудной политики Вашингтона, написал сотрудник Белого дома при администрации президента США Рейгана Пол Робертс. По его мнению, США намерены "уничтожить препятствие в виде России" на пути к своей мировой гегемонии, но это приведет к ядерной войне. В то же время "вашингтонские пропагандисты" винят во всем Москву, отмечает Робертс.



Действительно, сейчас в американской и прочих западных столицах обвиняют Россию за то, что она размещает ядерное оружие в Белоруссии, что это якобы представляет собой угрозу миру и безопасности. Но мужчины в хорошо сшитых костюмах, белоснежных рубашках и дамы в шикарных нарядах почему-то уже не помнят, как еще полсотни лет тому назад американцы начинили ядерными бомбами и ракетами (после Карибского кризиса вывезли) Европейский континент, разместив их в шести странах. По словам Робертса, Москва теперь не поверит никаким гарантиям со стороны Вашингтона, а действия неоконсерваторов, контролирующих основные американские государственные учреждения, привели к "огромному провалу" во внешней политике США, из которого "нет выхода". "Наслаждайтесь жизнью. Перестаньте беспокоиться о будущем. Неоконсерваторы гарантировали, что у вас его нет", - посоветовал он американцам. Этот совет также следует адресовать всем союзникам США и НАТО.



Ранее секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев предупредил, что провокационное поведение Запада в контексте кризиса на Украине может привести к ядерной войне.



В свою очередь, министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что НАТО усиливает антироссийский курс, который ведет к эскалации конфликта, наращивается военная помощь Украине, есть планы по поставке более 200 западных танков и более 400 современных боевых бронированных машин. По его словам, США также рассматривают возможность передачи Киеву оперативно-тактических ракет ATACMS с дальностью полета до 300 км и истребителей F-16.



Между тем член палаты представителей США от Республиканской партии Адам Кинзингер заявил, что НАТО сможет победить Россию за три дня. Понятно, эту ахинею он несет не от себя лично, а просто старается изложить "своими словами" вложенную в его голову идею. О таких людях обычно говорят, что у него высшее образование без среднего, что, впрочем, для США типично. Но оставлять такие эскапады без ответа нельзя, и член комитета Госдумы по обороне, генерал-лейтенант Виктор Соболев в разговоре с Telegram-каналом "Радиоточка НСН" отметил, что трехдневная война между НАТО и Россией может быть только ядерной, при этом российские ядерные силы превосходят по качеству и боеспособности силы США. Генерал, таким образом, еще раз предложил американцам хорошенько подумать, прежде чем затевать игрища с ядерным оружием на территории Украины. Вместе с тем волей неволей задаешься вопросом: что реально может остановить западных маньяков, одержимых идеей уничтожения России даже ценой собственной жизни, то есть не своей, конечно, - они уверены в личной неуязвимости, а ценой сотен миллионов человеческих жертв стран Западной цивилизации?



Взять хотя бы такие примеры. На днях Сергей Шойгу назвал количество уничтоженной на Украине с начала года иностранной военной техники. По его данным, было поражено 59 гаубиц М-777, 13 САУ Paladin, 14 американских пусковых установок HIMARS, а также 30 САУ из Польши, Германии, Франции и Чехии. И российская "вишенка" на натовском "торте", по поводу которой поднял шум хор западных пропагандистов. Точнее, две "вишенки" одновременно. Министр обороны России заявил, что часть белорусских самолетов штурмовой авиации получили способность наносить удары средствами поражения в ядерном оснащении. И еще: вооруженным силам Белоруссии передан оперативно-тактический ракетный комплекс "Искандер-М", способный использовать ракеты в ядерном исполнении, уже началось обучение белорусских расчетов порядку его использования.



Это значит, что союзные войска готовы к применению тактического ядерного оружия, разумеется, под российским руководством. Ответственность, следовательно, тоже берет на себя Россия. Как и за результаты СВО.



В то же время, по словам генерала Соболева, наш ракетно-ядерный щит, который был создан в советское время, способен защитить нашу страну и нанести неприемлемый ущерб странам НАТО. "Все наши ядерные силы превосходят по своему качеству и по своей боеспособности ядерные силы США. При этом у России достаточно агентурных данных о том, где в Европе размещены вооружения НАТО, мы знаем координаты. Когда слушаешь информацию из стран Запада, то возникает мысль, что они способны решиться на все", - говорил Соболев.



США дорого заплатят за решение Белого дома "любой ценой" поддерживать проигрывающую Украину, написал в статье для The American Conservative бывший советник Пентагона полковник Дуглас Макгрегор. "Любой американский президент или политик, готовый развязать полномасштабный вооруженный конфликт с Россией, должен пройти обследование или как минимум нуждается в серьезной психиатрической помощи", - отметил он. По словам военного, несмотря на западную помощь, Украина проигрывает в борьбе с Россией, а американская финансовая система тем временем находится под угрозой краха. "Если американцы не потребуют смены вектора во внешней политике сейчас, они передадут свою жизнь и доходы под контроль вашингтонской элиты, которая тратит деньги на опасную прокси-войну против России", - добавил Макгрегор.



Однако слов на Западе не понимают. Там понимают только силу кулака. А еще лучше – слова с "кольтом" в руках. Тогда взаимопонимание полное. Но так было во времена "ковбоев" и мафиози "всех времен и американских народов" Аль-Капоне.



Сегодня на Западе у власти бесноватые, которые не понимают вообще ничего, по крайней мере, такое сложилось впечатление. Некоторое просветление в мозгах у них наступает только после того, как они (или их) уходят в отставку.



Но когда они начинают откровенничать, то понимаешь, что президент Байден со своей неолиберальной командой является лишь упорным продолжателем той ядерной политики, основы которой заложил еще Трумен, когда начал грозить атомной бомбой Советскому Союзу, потом всем несогласным. За ним выстроился ряд таких же бесноватых "властителей мира". Интересное признание сделал, к примеру, бывший президент США Билл Клинтон. В интервью RTÉ он выразил сожаление по поводу своей роли в убеждении Украины отказаться от ядерного оружия в 1994 г. "Я чувствую личную ответственность, потому что я заставил их (Украину) согласиться отказаться от своего ядерного оружия. И никто из них не верит, что Россия провернула бы этот трюк (имеется в виду СВО), если бы Украина все еще имела свое оружие", - признался этот дамский угодник. А о том, что под руководством США разрушена экономика Украины, десятки миллионов ее граждан мыкаются по свету в поисках нормальной жизни, он не высказал ни слова сожаления.



Что дальше? Эскалатор противостояния уже поднялся над украинским конфликтом. Его уровень подходит к максимально допустимому пределу, но пока конфликт удается держать под контролем. Дальше - тотальная война. Поэтому и к Киеву интерес заметно снизился. Ему отводилась роль "победителя", с которой он не справился. Теперь на сцену, то есть на поле боя, должны выйти главные исполнители. Ставки Вашингтона в нынешней игре таковы, что снизить их он уже не может, так как потеряет лицо. А в Москве и Пекине, чего вряд ли ожидал Запад, готовы эти ставки принять. Россия неоднократно заявляла, что страны Запада сознательно идут на обострение ситуации в мире. Как отмечал президент РФ Владимир Путин, западные страны готовы на умножение хаоса, чтобы их элиты сохранили свое доминирование.



По сообщению журнала Foreign Affairs, председатель КНР Си Цзиньпин сразу в четырех из своих последних речей, в том числе в ходе ежегодного заседания парламента, заявил, что Народно-освободительная армия Китая (НОАК) и народ страны должны быть готовы к возможной масштабной войне. Он призвал генералов НОАК "не бояться воевать и принимать трудные решения". И подчеркнул: "Мы должны говорить с врагами на языке, который они понимают… В новую эпоху НОАК настаивает на применении военной силы для прекращения боевых действий". То есть уже не просто "хочешь мира, готовься к войне", а прямым текстом - только силой можно заставить врага сложить оружие. Другого языка он просто не понимает.



Почти одновременно то же самое прозвучало и в США.



Председатель объединенного комитета начальников штабов генерал Милли, убеждая конгрессменов принять небывалый по размеру военный бюджет на следующий год - 842 миллиарда долларов, - выдал такой перл: "Нет ничего дороже войны. И подготовка к войне тоже очень дорога, но война - это самое дорогое. Подготовка к войне сдержит эту войну".



Дело в том, пояснил Милли, что США впервые сталкиваются с двумя крупными ядерными державами, которые угрожают их "жизненно важным интересам", - Россией и Китаем. Так что воевать с ними одновременно будет очень сложно. Но США, заверил он, "должны оставаться самой могущественной страной на Земле".



Таким образом, Запад сознательно идет на обострение международной обстановки, используя Украину в качестве инструмента для провокации столкновения с великими державами, прежде всего, с Россией. Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг еще в декабре прошлого года заявил, что конфликт на Украине может вылиться в полномасштабную войну между Москвой и альянсом. Он допустил, что все может "пойти ужасным образом". И сделал при этом совершенно неадекватный вывод. Генсек подчеркнул, что обеспечить мир в Европе может "только сильная Украина". При этом американские чиновники достаточно оптимистично оценивают шансы на осуществление успешного контрнаступления украинских войск.



В Вашингтоне стали прямо говорить о том, что не будут препятствовать попыткам Киева в разработке и использовании оружия большой дальности. Более того, Москва знает о попытках Украины создать "грязную бомбу" и об ее готовности разместить на своей территории ядерное оружие стран НАТО, отмечал министр обороны России Сергей Шойгу.



"Недавно президент Украины призвал страны Запада нанести превентивные ядерные удары по России", - сказал он. И при этом украинцы страстно желают иметь в стране ядерное оружие.



На сайте президента Украины Зеленского опубликована очередная петиция с требованием: "Разместить ядерное оружие от США на территории Украины или сделать Украину государством с собственным ядерным вооружением". Кстати, это не первая петиция с подобным требованием. Документ с названием "Вернуть Украине ядерный статус" впервые был опубликован в сентябре прошлого года. Затем такая же петиция появилась в октябре. Чтобы она попала для рассмотрения на стол украинского лидера, необходимо набрать 25 тыс. голосов за следующие 92 дня. До сих пор не набирала. Но сегодня до 70% украинцев поддерживают "своего президента" Зеленского, и кто знает, куда "зеленая" кривая их заведет.



К тому же, согласно американской логике, США следует пойти на эскалацию напряженности в отношениях с Россией и нарастить поставки вооружения Украине, предоставив ей истребители, заявил сенатор - республиканец от штата Айдахо Джим Риш во время дискуссии, посвященной перспективам поддержки Украины и организованной на площадке вашингтонского аналитического Института Хадсона. Сенатор также подчеркнул, что его не беспокоит возможность применения Россией ядерного оружия в ответ на конфронтационные действия США. В поставках оружия Киеву Вашингтон начинал с боевого снаряжения. Потом в ход пошли пушки, автоматы, пулеметы, танки… Теперь речь идет об истребителях, причем не только американских. До поставок ядерного оружия остался один шаг.



Проблема Запада в том, что если НАТО проиграет на Украине, то глобальное влияние США очень быстро закончится. Именно потому, видно, американцы решили поддержать Киев в его стремлении "вернуться к границам 1991 года", т. е. силой "вернуть" Донбасс и Крым.



Можно ли назвать эту позицию США разумной, поскольку ВСУ несут очень серьезные потери в Бахмуте (Артемовске)?



Дело в том, что американцев мало волнуют украинские потери. Для них главное - истощить Россию, втянув ее в затяжную войну. Заставить американцев скорректировать позицию может только изменение ситуации на поле боя, например, если украинское контрнаступление закончится поражением. И именно в этот момент возникает опасность использования ядерного оружия, скорее всего, Украиной. А кто сказал, что у Киева нет "атомной бомбы"? "Честные" янки?



По мнению директора Центра военно-политических исследований Алексея Подберезкина, Россия вынуждена на возможную ядерную угрозу реагировать и действовать на опережение, как, скажем, в случае с ОТРК "Искандер-М", самолетами-носителями ядерного оружия или с теми же "Кинжалами". И что там еще у нас припасено на всякий ядерный случай?..



Наградой нам за успех станет возвращение исторических русских земель. Притом не только тех, которые сейчас находятся под контролем так называемой Украины. Доживем - увидим.



И в заключение ну очень интересный вопрос: а чем занят сейчас "главный герой" нынешней войны? А он, прекрасно понимая, что ему на голову может "прилететь" в любой момент, закатывается в истерике и призывает своих покровителей в НАТО нанести удары по Москве, если хоть один российский снаряд упадет на Банковой улице, где находится его офис. Но, главное, рядом станция метро "Арсенальная" на глубине - 120 м, там у Зеленского спасительный бункер. И как бы личное его убежище не повредили "клятые москали"? Мистер Ze явно не понимает, что после его попыток втянуть НАТО в прямое столкновение с Россией в любой момент все вокруг него - вообще все! - может полыхнуть "синим пламенем". Но, спрятавшись в глубинах киевского метро, он плюет на народ. О таких, как он, когда-то в Киеве говорили: "Янкель храбрый под периной". "Кинжал", напомним, достал натовский штаб под землей на глубине… именно в 120 м. Источник - stoletie.ru

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