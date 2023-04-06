 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Брат президента не крал золотых слитков из госхрана... Родня Жапарова не дает скучать кыргызстанцам
08:40 08.04.2023

6 апреля 2023, Бишкек - 24.kg, Жазгуль МАСАЛИЕВА
В хранилище Нацбанка находится 47 тонн золота. Депутаты лично в этом убедились

Сейчас в хранилище Нацбанка находится 44,9 тонны золота. Об этом на пресс-конференции сообщил председатель временной депутатской комиссии по "Кумтору" Арслан Малиев.

По его словам, члены комиссии лично убедились в наличии драгоценного металла в Нацбанке.

"Мы сами открыли каждый ящик, потрогали. Недавно Нацбанк купил еще 2 тонны, поэтому сейчас там уже 47 тонн", - сказал он.

Отметим, по итогам работы депутатская комиссия не нашла фактов хищения золота на "Кумтора". Кроме того, нардепы не смогли найти подтверждения об экспорте золота в Турцию.

Напомним, ранее в соцсетях активно обсуждали фотографию брата президента Садыра Жапарова. На снимке Сабыр Жапаров позирует со слитками золота в руках. Рядом мужчина в медицинской маске. В соцсетях пытались выяснить, когда сделана фотография. Предположительно, это 2020 или 2021 год.

Пресс-секретарь главы государства Эрбол Султанбаев прокомментировал снимок. Чиновник сначала заявил, что он сделан в 2016-2017 годах. Когда ему указали на то, что в те годы медицинские маски никто не носил, Эрбол Султанбаев поправился и написал: "Фотография старая, это точно. Но я неправильно написал про год, в каком именно. Подробности о снимке предоставим позже".

Журналисты сайта "ПолитКлиника" выяснили, что фотография снята предположительно в Турции на аффинажном заводе Ahlatci Metal Rafineri.

Садыр Жапаров призвал не делать трагедию из снимка, где запечатлен его брат. Президент отмечал, что если подтвердится кража золота его близкими, то он отправит их в тюрьму.

См. раздел - Персоны ЦентрАзии, Кто есть кто в Казахстане
Источник - 24.kg
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