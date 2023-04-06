Китайские истребители и корабли появились в зоне опознавания тайваньской ПВО

08:53 08.04.2023

Пекин нанес ответный удар за встречу президента Тайваня с американским спикером



Десятки самолетов и военные корабли КНР направлены в сторону Тайваня. Китай начинает военные учения вокруг него после встречи спикера конгресса США с президентом острова. Учения в режиме боевой готовности начались после того, как президент Тайваня Цай Инвэнь на этой неделе встретилась с главой Палаты представителей США Кевином Маккарти, что вызвало гнев Пекина.



Китайские военные направили десятки самолетов через срединную линию Тайваньского пролива всего через несколько часов после объявления о трехдневных учениях вокруг Тайваня в ответ на визит президента острова Цай Инвэнь в США и встречу со спикером Палаты представителей.



В среду, напоминает The Guardian, Цай Инвэнь, находясь в Лос-Анджелесе, встретилась со спикером Кевином Маккарти, что вызвало гнев Пекина, который утверждает, что Тайвань является китайской провинцией, с которой он намерен воссоединиться.



В субботу утром, менее чем через 24 часа после возвращения президента Цай в Тайбэй, Народно-освободительная армия Китая (НОАК) заявила, что проведет "патрулирование в боевой готовности" и учения в Тайваньском проливе и к северу, югу и востоку от Тайваня ".



Командование китайских вооруженных сил на Восточном театре военных действий охарактеризовало маневры как "серьезное предупреждение против сговора тайваньских сепаратистских сил с внешними силами и необходимый шаг для защиты национального суверенитета и территориальной целостности".



Как отмечает Си-эн-эн, учения, получившие название "Объединенный острый меч", будут включать "патрулирование в боевой готовности и учения в Тайваньском проливе и вокруг него, а также к северу, югу и востоку от Тайваня, а также в море и воздушном пространстве, как и планировалось", сообщил старший полковник Ши Йи из Восточного ТВД Народно-освободительной армии (НОАК).



Учения будут сосредоточены на "возможностях страны по захвату контроля над морем, воздухом и информацией при поддержке нашей совместной боевой системы", заявили в НОАК.



Несколько часов спустя министерство обороны Тайваня заявило, что оно обнаружило 42 истребителя НОАК и восемь военных кораблей в зоне опознавания тайваньской противовоздушной обороны (ПВО), причем 29 самолетов пересекли срединную линию – фактическую границу в Тайваньском проливе. В последние годы НОАК почти ежедневно отправляла самолеты и корабли в зону ПВО и после учений в августе прошлого года увеличила частоту пересечений средней линии.



Пролет 29 самолетов выше среднего и аналогичен цифрам, зафиксированным наблюдателями во время учений, проведенных в августе после того, как тогдашний спикер Палаты представителей США Нэнси Пелоси посетила Тайбэй.



Министерство обороны Тайваня заявило, что отреагирует спокойно, рационально и с серьезным отношением, не разжигая конфликтов и не провоцируя споров, после того, как Китай объявил о планах проведения учений.



"В последние годы [Коммунистическая партия Китая] продолжала посылать самолеты и корабли для преследования региона, угрожая региональной ситуации, - заявили в тайваньском министерстве. – Оно использовало визит президента Цай в США как предлог для проведения военных учений, серьезно наносящих ущерб региональному миру, стабильности и безопасности".



Китайская официальная газета "Жэньминиь жибао" заявила в комментарии в субботу, что правительство КНР обладает "сильной способностью помешать любой форме отделения Тайваня".



"Все контрмеры, принятые китайским правительством, соответствуют законному праву Китая на защиту национального суверенитета и территориальной целостности", - говорится в комментарии издания.



Цай Инвэнь, которая решительно отвергает претензии Пекина на суверенитет, неоднократно предлагала переговоры с Китаем, но получала отказ, поскольку правительство КНР считает ее сепаратисткой. Она, со своей стороны, настаивает, что только народ Тайваня может решать свое будущее.



Напряженность вокруг Тайваня вряд ли спадет, учитывая прибытие в Тайбэй делегацией законодателей США во главе с председателем комитета Палаты представителей по иностранным делам Майклом Макколом.



Ранее, во время десятидневного турне Цай Инвэнь в Западное полушарие, Китай пригрозил ответными мерами, если встреча президента Тайваня со спикером Палаты представителей США Маккарти состоится.



Однако, в отличие от августа, когда на остров приезжала тогдашняя спикер Нэнси Пелоси, Китай еще не объявил, будет ли он также проводить ракетные учения вокруг Тайваня. Затем Китай опубликовал карту одновременно с объявлением об учениях, показывающую, в какие морские районы вблизи Тайваня он будет вести огонь.



Тайвань и США призвали Пекин не использовать визит президента Цай в США, совершенный во время остановок в поездке по союзникам в Центральной Америке, в качестве предлога для враждебной деятельности. Тайваньские силовики заявили, что ожидали менее суровой реакции на встречу с Кевином Маккарти, учитывая, что она проходила в США, но, тем не менее, также заявили, что не могут исключить возможность проведения Китаем новых учений.



В пятницу вечером морские власти Фуцзяни опубликовали уведомление о запрете въезда в небольшой морской район близ Пинтана в Тайваньском проливе, где, согласно сообщению, с 7 утра до 8 вечера будут проводиться учения по боевой стрельбе.



Ранее на этой неделе НОАК перебросила ударную авианосную группу во главе с авианосцем "Шаньдун" через канал Баши в воды к юго-востоку от Тайваня. Министерство обороны Японии также обнаружило эсминцы НОАК с управляемыми ракетами и корабли наблюдения, курсирующие между северо-восточным побережьем Тайваня и Окинавой.



Китайские морские власти также объявили об инспекционной патрульной операции в Тайваньском проливе. Правительство Тайваня приказало тайваньским судам, включая грузовые суда и паромы, отказываться от любых попыток китайских патрулей подняться на борт, что вызвало обеспокоенность по поводу возможной эскалации.



Заявление Китая прозвучало через несколько часов после того, как президент Франции Эммануэль Макрон покинул Китай после встреч с высокопоставленными лидерами, включая председателя Си Цзиньпина, в ходе которых Макрон призвал Пекин "образумить" Россию по поводу конфликта на Украине.



Глава Европейского союза Урсула фон дер Ляйен, тоже приехавшая на этой неделе в Китай для встречи с Си Цзиньпином, также заявила, что стабильность в Тайваньском проливе имеет первостепенное значение.



Си Цзиньпин в ответ сказал, что ожидать от Китая компромисса по Тайваню было бы "принятием желаемого за действительное", согласно официальному сообщению Китая о встрече.



Андрей Яшлавский