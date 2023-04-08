 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Ядерная война между США и Россией неизбежна, - Пол Крейг Робертс
10:51 08.04.2023

Institute for Political Economy
США
08 апреля 2023
Есть ли у Америки будущее?
Бывший сотрудник Белого дома Робертс: ядерная война между США и Россией неизбежна

Ядерная война между США и Россией неизбежна, пишет бывший сотрудник Белого дома Пол Крейг Робертс в статье для Institute for Political Economy. Американские неоконсерваторы безрассудно убедили Москву в том, что Вашингтон хочет стереть ее с лица земли, и заверить ее в обратном не получится.
В этой статье я объясню, почему ядерная война стоит на повестке дня. Понимаю, что многие не хотят это слышать. Но если об этом не говорить, то предотвратить ее шансов будет намного меньше.

Американские пропагандисты, конечно, винят во всем Россию. Это работает с патриотами, укутанными в американский флаг, но на Кремль не производит никакого впечатления. Москва видит, как Вашингтон делает очередной шаг к войне, чтобы стереть с лица земли Россию, которая мешает его мировой гегемонии.
Я пытался найти разумное объяснение загадочному поведению Москвы в противостоянии с Украиной, а теперь и с НАТО и США. Мои читатели знают, что ранее я уже задавался вопросом, почему Кремль отказывается применять всю свою мощь, чтобы быстро закончить конфликт, пока участие в нем Вашингтона и его марионеток из НАТО не зашло слишком далеко. В таком поведении не было никакого смысла, пока я не осознал, - американские неоконсерваторы убедили Россию в том, что противостояние с США неизбежно - а это, конечно же, приведет к ядерной войне.

Вероятно, Кремль обеспокоен тем, что если он будет использовать обычное вооружение, чтобы победить Украину, то это может привести к прямому вмешательству США и НАТО до того, как Москва будет располагать большим количеством гиперзвуковых ядерных ракет и систем ПВО С-500 и С-550, которые способны перехватывать и уничтожать американское ядерное оружие. В отличие от российских гиперзвуковых ракет, которые произвольно меняют курс и сбить которые нельзя, технически более слабые ракеты Вашингтона можно перехватить.

Я пришел к выводу, что Кремль готовится к ядерной войне, поскольку вашингтонские неоконсерваторы и их господство в каждом американском правительстве в XXI веке убедили Россию, что США намерены стереть ее с лица земли. Об этом не раз публично говорил и сам Путин. В голове не укладывается, как Вашингтон мог действовать настолько опрометчиво, безответственно и глупо и внушить Москве эту мысль. Странно, что заявления российского президента не вызвали никаких заверений из Белого дома.

Когда Россия будет готова, США и столицы натовских марионеток ожидает полное уничтожение.
Попытайтесь осмыслить огромную неудачу внешней политики США, которая привела Москву к такому отчаянному выводу. В этом вы можете увидеть последствия высокомерия и надменности совершенно оторванных от реальности неоконсерваторов, контролирующих политику США, - об этом я уже подробно писал.
Я не вижу выхода из этой ситуации. Неоконсерваторы контролируют все основные правительственные учреждения - Совет национальной безопасности, Пентагон, Государственный департамент, а также американские СМИ, аналитические центры и фонды. Даже республиканцы не противостоят им - сенатор-республиканец Джим Риш, член сенатского комитета по международным отношениям, заявил 29 марта, что он "за эскалацию" конфликта на Украине. "Если США не пойдут на этот шаг, мы проиграем",-заявил Риш. Речь идет вовсе не о выживании, а о победе или поражении. Позиция Риша показывает, что конгресс не имеет представления о реальном риске в данной ситуации.
В Кремле все поняли и готовятся уничтожить врага, намеревающегося положить конец России.
Что можно сделать? Москва потеряла доверие к Вашингтону, поэтому никакие возможные заверения о том, что все это ошибка, не убедят русских.

Возможно, ядерную войну получится избежать, если уволить всех неоконсерваторов из правительства и закрыть все русофобские аналитические центры, если военное руководство позволит избрать президента, который немедленно отправится в Москву, чтобы договориться о восстановлении всех разорванных соглашений и отодвинет НАТО от российских границ.

Но можете ли вы представить, что Вашингтон пойдет на такое? Для этого нужен лидер, которого американцы не видели уже очень давно. Это потребует понимания в конгрессе и среди общественности, а сейчас нет таких СМИ или экспертов, которые смогли бы убедить их в этом.

Наслаждайтесь жизнью. Не беспокойтесь о будущем. Неоконсерваторы уже позаботились о том, что у вас его не будет.

Источник - ИноСМИ
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