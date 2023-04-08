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Россия и "проснувшийся" Китай вместе прикончат гегемонию США, - Наим Бабюроглу
10:55 08.04.2023

Yeni Çağ
Турция
08 апреля 2023
Yeni Çağ: "пробуждающийся гигант" и Россия положат конец геополитическим амбициям США

Китай в последнее время предпринимает стратегические шаги, которые указывают на "пробуждение спящего гиганта", о котором предупреждал Наполеон, пишет Yeni Çağ. В частности, он подписывает "манифест нового миропорядка" с Россией и создает с ней коллективную архитектуру безопасности в Персидском заливе.
Геополитика - это искусство использования географии страны в мировой политике. А геостратегия - это стратегическое управление геополитическими интересами.

Евразия является крупнейшим континентом в мире, на который приходится около 75% мирового населения. Большая часть подземных и наземных ресурсов Земли находится в Евразии. Шесть наиболее экономически мощных стран мира после Соединенных Штатов Америки расположены в Евразии. Другими словами, все конкуренты США - в этом регионе.

США после распада Советского Союза стали единолично контролировать мир. Это выгодное положение сделало США ленивыми и самодовольными. Политикой, проводимой в соответствии со своими геополитическими амбициями, США подорвали концепцию демократии. В конечном итоге в однополярном мире национализм трансформировался в антиамериканизм. США, увлекшиеся своей военной мощью, под видом демократии реализовать проект "Большой Ближний Восток" и провели "арабскую весну", которая на самом деле стала "кровавой осенью". Американцы превратили такие страны, как Ирак, Ливия, Сирия, Йемен, в регионы, где до сих пор царит хаос. Этот процесс затронул и страны, которые сотрудничали с США. При этом наиболее пострадавшей страной оказалась Турция.

Флот США контролирует все мировые океаны и моря. За каждым кораблем следят американские космические спутники. Однако военно-морской мощи было недостаточно для сохранения однополярного миропорядка США. Однако мир уже начал меняться...
"Без Украины Россия не может быть империей в Евразии", - говорил известный американский политолог Збигнев Бжезинский. Россия, которой хорошо известен тот факт, что "география определяет будущее стран", понимает, что, уступив Украину Западу, она будет зажата в собственной географии. В результате провокационных действий США / НАТО Россия 24 февраля 2022 года начала специальную военную операцию. Бои продолжаются. Борьба между Россией и Украиной (США / ЕС / НАТО), в которой реализуется стратегия затяжного конфликта, будет идти долгие годы... Цель США - не мир, а изматывание России через Украину. Как это было и в Афганистане в 1980-х.

И на сцене - Китай, который делает стратегические шаги.
Председатель Китайской Народной Республики посетил Москву. 21 марта 2023 года между Китаем и Россией было подписано Совместное заявление об углублении отношений всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия, вступающих в новую эпоху. Этот документ можно назвать манифестом "нового мирового порядка".

Китай берет на себя инициативу по прекращению украинского военного конфликта. Предлагает план из 12 пунктов. Владимир Путин положительно относится к этому предложению. Взяв на себя роль посредника, Пекин создает климат для восстановления саудовско-иранских отношений. Китай приходит на Ближний Восток таким образом, что затрагивает страны Персидского залива, Израиль и США. Договаривается с Россией о создании "архитектуры коллективной безопасности для региона Персидского залива".

В 1979 году, когда Советский Союз, будучи сверхдержавой, вторгся в Афганистан и положил тем самым начало собственному краху, Китай пошел по пути экономических реформ. Сегодня Китай является "мастерской мира". Двухсотлетнюю индустриализацию Запада он прошел за 30 лет.

В последние годы Китай привлекает внимание ресурсами, выделяемыми из бюджета на наращивание военно-морской мощи, и быстро предпринимает шаги, которые позволят ему стать решающим игроком на море. Эти меры повысят геополитическое значение Евразии и будут свидетельствовать о появлении в регионе военно-морской державы, конкурирующей с США.
Китай является одной из крупнейших стран мира и в четыре раза превосходит США по численности населения. "Пусть Китай спит. Ибо, когда он проснется, мир содрогнется", - говорил Наполеон. И Китай просыпается...

Анкара обладает геополитическим положением и значением. Политика, проводившаяся на Ближнем Востоке, особенно в Ираке, Египте и Сирии, заставила Турцию столкнуться со стратегическими проблемами.
Угроза мини-государства террористической организации Рабочая партия Курдистана / Отряды народной самообороны, поддерживаемой США в Сирии, поставила перед Турцией проблему выживания. В силу своей ошибочной миграционной политики Турция стала страной, принимающей наибольшее количество мигрантов в мире, столкнулась с угрозой изменения своей демографической структуры в некоторых местах, прежде всего в приграничных городах.

В то время как Турция сосредоточена на президентских выборах в стране 14 мая 2023 года, Сирия восстанавливает отношения с Саудовской Аравией, делает шаги по возвращению в Лигу арабских государств. Враждебные Сирии арабские страны вновь открывают свои дипломатические миссии в Дамаске.
А Турция, которая должна решать жизненно важную проблему терроризма и миграции совместно с Сирией, к сожалению, действует крайне медленно.

Если место стратегического предвидения занимают геополитические амбиции, уделом такой географии становятся исторические неудачи и поражения.
Итальянский мыслитель и политический деятель Макиавелли написал книгу "Государь" в 1513 году. В качестве принципа, называемого "макиавеллизмом", он рекомендует правителям следующую идею: "Для достижения цели все средства хороши". Однако этот принцип не всегда приносит успех и может даже подвести прямо к пропасти...
Автор: Наим Бабюроглу (Naim Babüroğlu)

Источник - inosmi.ru
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