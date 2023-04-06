Польский укро-полонез. Определился новый промежуточный победитель украинского конфликта, - М.Ростовский

11:45 08.04.2023

Логика развития событий выталкивает Польшу в ряды великих держав



Первая полная неделя апреля была богата на события, позволяющие составить представление об изнанке украинского кризиса. И нет, я вовсе не имею в виду споры о подлинности обнародованных в социальных сетях секретных документов Пентагона, свидетельствующих о его прямом участии в управлении войсками режима Зеленского или заявление государственного секретаря США Тони Блинкена о том, что силы официального Киева скоро пойдут в наступление. То, что было сенсационной новостью позавчера, с гарантией не является таковой сегодня. Зачем снова доказывать то, что было доказано до этого не меньше чем раз сто? Плотный американский политический и военно-стратегический патронат над Киевом - это как раз такая позавчерашняя сенсационная новость. А вот обозначившийся новый поворот в польской интриге украинской политики ( или в украинской интриге польской политики) - это как раз новость и сегодняшнего, и завтрашнего дня.



Логика развития событий выталкивает Польшу в ряды великих держав



Сразу после интригующего заявления Владимира Зеленского о возможном исчезновении "политических границ" между Украиной и Польшей профессор Варшавского университета Томас Гжегож Гроссе расшифровал на страницах газеты Rzeczpospolita, как это именно это может выглядеть. Речь, по его мнению, должна идти о возрождении политической структуры, в честь которое названо упомянутое выше издание. Речь Посполитая - это конфедеративное государство, в которое входили территории современной Польши, Литвы и Украины. Возникло оно в 1569 году, а в 1795 году было ликвидировано благодаря очень деятельному участию Александра Суворова и других тогдашних российских полководцев. Как и полагается человеку с фамилией Гроссе ( grosse - "большой" в переводе с немецкого) варшавский профессор очень далеко зашел в своих фантазиях? Далеко, спору нет. Но фантазии фантазиям рознь. Бывают фантазии, которые высасываются из пальца. А бывают фантазии, основанные на переборе вариантов, которые либо являются реально достижимыми, либо в той или иной форме могут стать таковыми в будущем.



Отдадим должное варшавскому профессору: его фантазии относятся именно к этой не совсем фантазийной второй категории. Перед написанием этого текста я решил сыграть в интеллектуальную ( или, в зависимости от точки зрения не совсем интеллектуальную) игру: снял со своей книжной полки написанную группой авторитетных российских ученых "Историю Украины" и ткнул пальцем в первый попавшийся мне на глаза абзац на случайно открытой странице. И вот каким был результат: "В 1632 году умер ( польский -МК) король Сигизмунд. На конвокационный сейм казаки подали свою инструкцию, выражая поддержку королевичу Владиславу( вплоть до вооруженной) и настаивая на возвращении прежних прав и владений православию, а также на праве голоса казачеству, в том числе при выборе короля... Впервые казачество официально выступала представителем интересов всего населения Украины, поставив на первое месте своей петиции следующее требование: чтобы "народ наш руський пользовался принадлежащими ему правами и привилегиями".



Как мы видим, 400 лет тому назад Польша была очень плотно включена в сугубо украинские дела. Мало ли кто во что был включен 400 или даже 100 лет тому назад? Правильная постановка вопроса Португалия когда-то была великой колониальной империей и владела в числе прочего территорией нынешней Бразилии. Сегодня это глубокое европейское захолустье. Соседняя Испания когда-то была самым могущественным государством в Европе - и, наверное, во всем мире тоже. Сегодня она может похвастаться гораздо более скромным статусом. Вылетев однажды из клуба великих держав, государства, как правило, в него больше не возвращаются. Но, очень может быть, что в отношении современной Польши это "правило" не действует.



" У вас товар, у нас купец. У вас девица, у нас молодец"- на этом принципе основана не только церемония сватовства. В международное политике огромную роль тоже играют наличие той или иной ниши и желающих эту нишу занять ( прошу не усматривать здесь никаких скабрезных намеков). После начала СВО малые государства Восточной Европы ощутили острую необходимость сплотиться вокруг какого-нибудь антироссийского центра. Естественно, в роли этого центра выступили США. Но "американский зонтик" не закрыл все политические и психологические потребности бывших братьев Москвы по социалистическому лагерю. Вашингтон очень далеко. Вашингтон известен своей капризностью, своим непостоянством и своими странными причудами ( Зеленского не пригласили на церемонию вручения премии "Оскар" в силу того, что он, видите ли, не чернокожий. Жителю Восточной Европы достаточно сложно понять такие выкрутасы современного американского политически корректного ума).



Короче, многим в Европе захотелось в прошлом году прислониться к кому-то мощному, кто обитает при этом сильно поближе, чем в Америке. Первоначально казалось, что роль этого сильного и мощного выдвинется Германия - страна, которая на февраль 2022 года обладала достаточно двусмысленной репутацией экономического гиганта и военно-стратегического карлика. На данный момент ничего подобного не случилось. И сами немцы этого не захотели. И их соседи проявили минимально возможный уровень желания столкнуться с возрождением германской военной мощи.



В итоге на вакантную нишу появился один-единственный, но зато какой претендент - Польша. Размер населения: 38 миллионов человек. Очень даже прилично по европейским меркам. Состояние экономики: благодаря многолетним немецким инвестициям и финансовым вливания тоже очень приличное. Уровень пассионарности: зашкаливает. Наличие и уровень политической воли, степень желания побороться с русским медведем: тоже зашкаливает. Глубина знакомства с делами Украины и глубина понимания политической, экономической, национальной специфики региона: здесь тоже все в порядке ( с польской точки зрения, разумеется). Ах, да, забыл самое главное. Традиционные лидеры Западной Европы Франция и Германия - это, если смотреть на них американскими глазами, очень подозрительные государства в смысле своей политической лояльности. Франция основывает свою современную политическую идентичность в том числе на наследии генерала де Голля - лидера, который, будучи президентом Франции, больно щелкнул США по носу, объявив в 1966 году о выходе своей страны из военной структуры НАТО. Германия до недавнего времени основывала свою экономическую идентичность на "неправильном" ( по мнению американцев) российском газе. Избавлять ее от этой "опасной зависимости" американцам пришлось не очень джентльменским способом.



А вот с Варшавой у Вашингтона никаких терок. Здесь налицо полная антанта ( от французского entente - "согласие"), основанная на четком понимании и принятии поляками того, кто в этом партнерстве старший, а кто младший. И до поры, до времени поляки вполне готовы быть младшими. Ведь у них в результате их тесной спайки с США тоже автоматом появляется сейчас свой собственный "младший брат" в виде режима Зеленского. В той "Истории Украины", которую напишут историки будущего, Польше тоже будет посвящено очень много страниц. По иному при нынешней мировой конфигурации быть просто не может.



Мих.Ростовская