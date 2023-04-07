Чернильная каракатица. АктивистыKZ требуют отобрать депутатский мандат у мадам Абден

14:34 08.04.2023

Активисты запустили петицию с требованием отозвать мандат депутата Каракат Абден



Алматы. 7 апреля. – Активисты запустили петицию с требованием отозвать мандат депутата Каракат Абден, передает корреспондент агентства.



"Требуем отозвать мандат депутата мажилиса парламента РК Каракат Абден, за нарушение конституционных норм, утрату доверия избирателей!" – говорится в заявлении.



Петиция инициирована фондом "НеМолчиKZ". Авторы обращают внимание, что Каракат Абден во время своей предвыборной кампании выступала за обложение высоким налогом девушек, которые выходят замуж за иностранцев.



5 апреля Абден, уже будучи депутатом парламента, заявила, что будет воплощать эту идею в жизнь.



Авторы, ссылаясь на статьи Конституции, полностью с этим не согласны – это ограничивает права и свободы гражданина Казахстана.



"Требуем отозвать Мандат Депутата Мажилиса Парламента РК Каракат Абден за неуважение к Конституции РК и нарушение прав граждан, в целях защиты конституционного строя, охраны общественного порядка, прав и свобод человека, здоровья и нравственности населения. За нарушение депутатской этики, верность присяге депутата. Совсем недавно она клялась, как и все депутаты, верно служить народу Казахстана,укреплять целостность и независимость Республики Казахстан, строго подчиняться ее Конституции и законам, добросовестно выполнять возложенные на нее высокие обязанности депутата. Но очень быстро забыла, что является народным избранником и теперь свои личные неконституционные идеи не имеет права продвигать, пользуясь депутатским мандатом!" – заявили активисты.