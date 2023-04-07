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Президент Индии Мурму совершила полет на истребителе Су-30 (видео)
16:14 08.04.2023

Президент Индии совершила полет на истребителе Су-30 МКИ (Модернизированный, Коммерческий, Индийский)

Президент Индии Драупади Мурму в субботу совершила боевой вылет на истребителе Су-30 МКИ с авиабазы Тезпур в штате Ассам

НЬЮ-ДЕЛИ, 8 апр – РИА Новости. Президент Индии Драупади Мурму в субботу совершила боевой вылет на истребителе Су-30 МКИ с авиабазы Тезпур в штате Ассам, сообщил секретариат президента.



"Президент, которая является Верховным главнокомандующим Вооруженными силами Индии, летела около 30 минут, обозревая Брахмапутру и долину Тезпур с видом на Гималаи, прежде чем вернуться на базу ВВС", - говорится в сообщении.

Президент Мурму - третий президент Индии и вторая женщина-президент, совершившая такой полет. Самолетом управлял капитан группы Навин Кумар, командир 106-й эскадрильи.

"Для меня было волнующим опытом летать на могучем истребителе Сухой-30 МКИ ВВС Индии. Предметом гордости является тот факт, что оборонный потенциал Индии значительно расширился и охватывает все границы на суше, в воздухе и на море. Я поздравляю ВВС Индии и всю команду военно-воздушной базы Тезпур с организацией этого боевого вылета", - написала Мурму по итогам полета.

Истребитель Су-30МКИ производится в Индии по российской лицензии компанией Hindustan Aeronautics Limited. На вооружении ВВС Индии находится около 270 таких машин, включая поставленные из России.

Источник - РИА Новости
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