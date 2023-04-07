 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDARSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Суббота, 08.04.2023
16:22  С Китаем так поступать нельзя. Евросоюз совершил фатальную ошибку, - Дм.Косырев
16:14  Президент Индии Мурму совершила полет на истребителе Су-30 (видео)
14:34  Чернильная каракатица. АктивистыKZ требуют отобрать депутатский мандат у мадам Абден
14:18  Отчего снова массово мрут сайгаки-самцы, - Минэкологии Казахстана вошло в брачный период
11:45  Польский укро-полонез. Определился новый промежуточный победитель украинского конфликта, - М.Ростовский
11:35  Китай дал Макрону шанс исправиться, - Дм.Бавырин
10:55  Россия и "проснувшийся" Китай вместе прикончат гегемонию США, - Наим Бабюроглу

10:51  Ядерная война между США и Россией неизбежна, - Пол Крейг Робертс
09:23  Хорезмское дело: заведующая детдомом могла заставлять девушек заниматься проституцией
09:20  Таджикистанского пропагандиста джихада посадили на 5,5 лет в Астане
08:53  Китайские истребители и корабли появились в зоне опознавания тайваньской ПВО
08:40  Брат президента не крал золотых слитков из госхрана... Родня Жапарова не дает скучать кыргызстанцам
08:32  Запад: время самоубийц. Как НАТО ставит мир на грань ядерной войны, - Валерий Панов
08:29  БРИКС: по "кирпичику" – в новый миропорядок. На пороге цивилизационного скачка, - Елена Пустовойтова
08:25  Они идут за нашей водой. Еще одно из направлений сокращения численности населения Земли, - В.Ильин
08:19  "Кыргызтранснефтегаз" возглавил Суйунтбек Аликеев - ранее с позором уволенный с госслужбы за незаконную выдачу лицензий на недра
01:52  Что останется от Украины - и что с этими остатками делать, - СП
00:09  Вашингтон провоцирует Пекин на большую войну, - Светлана Гомзикова
00:05  Атака на Аль-Аксу. Чем для Израиля обернется вторжение в исламскую святыню, - Ст.Тарасов
Пятница, 07.04.2023
23:11  Саакашвили просится на лечение в США. "Иначе помру..."
21:06  Афро-Казахстанская чемпионка мира по легкой атлетике Нора Джеруто может лишиться "золота". ВАДА принюхалась к пробиркам
20:59  Западный берег. В беспорядочной стрельбе между арабами и евреями погибли... две любопытные англичанки
20:50  РосБюрократия непобедима. Соотечественники утонули в потоке приезжих, - Е.Трифонова
20:25  Средняя Азия на картинах российских художников: все оттенки творчества
20:20  Президент Жапаров венком почтил память жертв и героев Апрельской Революции
19:59  Эрдоган был и остается виртуозом полит-эквилибристики, - Алина Сбитнева
19:55  Госорганы Талибана потихоньку переезжают из Кабула в Кандагар
19:53  Украинская игра председателя Си: только бы не заиграться, - С.Миркин
19:37  Мир не принадлежит Соединенным Штатам. БРИКС выигрывает у "семерки", - В.Ильин
19:18  Резня началась совершенно неожиданно. Юбилей жуткого геноцида негров неграми в Руанде (история)
19:11  Заместитель директора американской оружейной корпорации Raytheon Джефф Лампкин погиб в самолете
18:33  Человечество теряет инстинкт размножения, - Ирина Алкснис
18:20  Российские авиатехники подло испортили моторы словацким МиГ-29. Не каждый долетит до середины Днепра...
16:33  "Жуткое унижение": Макрона заставили вынуть руку из кармана во время фото с Си Цзиньпином
13:07  Израиль и Арабы: большой войны не будет? - Б.Долгов
12:24  Великая битва. Америка разворачивает глубоко эшелонированную оборону в технологической войне с Китаем, - Т.Сейтмуратов
11:49  Престарелый Иван Волынкин - новый посол России в Туркмении
11:47  Душно надо. Аркадаг II-й вновь обсудил с бизнесменами из США создание инфраструктуры для гольфа
11:31  "Францию - взорвет!" - лидер "желтых жилетов" Тьерри-Поль Валет
11:19  В президенты Ливана прочат близкого друга Асада - Сулеймана Франжье
10:07  Как идет разграбление русских культурных ценностей Украины, - Повилас Игнатавичюс
09:14  Уроки истории. Неизвестный Михаил Фрунзе, - Зайнидин Курманов
08:05  Haber7: Вашингтон хочет поставить во главе Турции второго Зеленского
07:45  Уже не "бывшие свои". Отношениям России с союзниками в СНГ требуется ремонт, - Г.Мирзаян
07:39  Страх и паника. О банковском кризисе в США простыми словами, - Ричард Вольф
07:34  Нехватка кадров. Почему в Кыргызстане некому работать, - А.Бенгард
07:32  Бишкек. Председатель "Антикоррупционной народной службы" задержан за вымогательство
07:14  "Уничтожим УПЦ до Пасхи" – укро-сатанисты вошли в раж
00:55  Миропорядок новый, условия игры меняются, - Александр Бартош
00:09  Доллару вручили "черную метку". Контроль над ценами на золото и нефть перешел к России и Китаю, - Брайан П. Болджер
00:08  Усечение памяти. Борьба с "колониальным прошлым" в Кыргызстане, - Сергей Кожемякин
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    ЦентрАзия   | 
С Китаем так поступать нельзя. Евросоюз совершил фатальную ошибку, - Дм.Косырев
16:22 08.04.2023

С Китаем так поступать нельзя. Евросоюз совершил фатальную ошибку

Дмитрий Косырев

Когда-нибудь этот эпизод международной политики войдет в учебники дипломатии профильных вузов - студенты будут читать и смеяться. Речь о массовом налете европейских лидеров на Китай и о том, что у них в итоге получилось. Спойлер: ничего.

Итак, четыре европейских визита в Китай одновременно. Президент Франции Эммануэль Макрон, глава правительства Евросоюза Урсула фон дер Ляйен, глава дипломатии того же ЕС Жозеп Боррель, глава правительства страны - председателя ЕС испанец Педро Санчес. Они бомбили Китай своими идеями всю неделю. В основном якобы с целью перетащить Пекин как можно дальше к Западу по украинскому сюжету. Ничего себе дипломатия…

Что получили: ожидаемую китайскую стену, обитую мягким (вежливость - национальная ценность). США и НАТО должны взять на себя ответственность за украинский вопрос, альянс не имеет права критиковать Китай или оказывать на него давление, заявила на брифинге официальный представитель МИД КНР Мао Нин. И еще напомнила, что по этому вопросу Пекин пользуется поддержкой большинства стран в международном сообществе.

Заметим: китайская дипломатия в общем действительно поставила себя в выгодное положение - целая толпа западников сейчас обращается к Пекину, чтобы хоть как-то выпутаться из начатой Западом же конфронтации с Россией, вызвавшей целый мировой кризис.

Вот только обращаться к лидерам китайской державы надо уметь. И это уж точно нельзя делать так, как злобная Урсула, которая на прошлой неделе выступила с докладом о том, что европейцам нужно серьезно пересмотреть отношения с Китаем или попросту свернуть их. А на этой неделе заявилась в Пекин - вот она я - и там мешала Макрону.

Когда одни европейцы подрывают усилия других, это наводит на очевидные мысли, что никакой единой Европы с ее внешней политикой больше нет. А если ее нет, зачем рассчитывать на развитие с ней каких-то связей и на серьезный диалог - надо сразу говорить с США, когда те для такого созреют.

Но почему вообще в Китае кто-то думает, что имеет дело не с монолитом, который еще и умеет говорить одним грозным голосом? Здесь надо посмотреть на состав делегации Макрона в Китай: с ним приехали главы 60 крупнейших корпораций. Напомним, что не США, а восточная сверхдержава - главный торговый партнер ЕС с товарооборотом в 847,3 миллиарда долларов в прошлом году. Но не все европейцы так связаны с КНР, как Франция (более 100 миллиардов).

Тут стоит отметить, что никакого экономического подъема Европе в ближайшее время никто не предсказывает, причем именно у Макрона с неутихающими демонстрациями во французских городах проблем больше других. То есть Китай Европе нужен для выживания, а вот если наоборот: какой толк Китаю от группы стран в упадке, где вдобавок ставят подножку тому, кто высовывается из строя, как это сделали Урсула с Эммануэлем?

А толк бывает только в одной ситуации, объясняет аналитический материал в пекинской Global Times. Франция всегда была для других стран примером того, как иметь дело с Китаем. Макрон давно пытается сделать не только Францию, но и всю Европу третьим вариантом (третьей силой) между КНР и США.

Поэтому французского президента и держала за руку бабушка Урсула и другие евросоюзовцы, не давая ему проявить никакой "стратегической автономии". Ну а раз так, то Китаю спешить некуда - пусть европейцы сначала разберутся между собой.

Источник - РИА Новости
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1680960120


Новости Казахстана
- Рабочий график главы государства
- Маулен Ашимбаев встретился с Вице-спикером Палаты Парламента Индонезии
- Сенаторы депутатской группы "Өңір" обсудили новые форматы работы в регионах
- Законопроект о местном самоуправлении презентовали в Мажилисе
- Кадровые перестановки
- Глава МИД Казахстана обсудил перспективы сотрудничества с рядом коллег
- Сенатор Андрей Лукин: Депутаты готовы содействовать работе АФМ на законодательном уровне
- Региональным штабам поручено провести обследование нефтебаз для недопущения искусственного дефицита ГСМ
- Руководство КМГ провело совещание по вопросам деятельности KPI
- Результаты аудита по реализации проекта "Арт спорт"
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  