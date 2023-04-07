С Китаем так поступать нельзя. Евросоюз совершил фатальную ошибку, - Дм.Косырев

16:22 08.04.2023

С Китаем так поступать нельзя. Евросоюз совершил фатальную ошибку



Дмитрий Косырев



Когда-нибудь этот эпизод международной политики войдет в учебники дипломатии профильных вузов - студенты будут читать и смеяться. Речь о массовом налете европейских лидеров на Китай и о том, что у них в итоге получилось. Спойлер: ничего.



Итак, четыре европейских визита в Китай одновременно. Президент Франции Эммануэль Макрон, глава правительства Евросоюза Урсула фон дер Ляйен, глава дипломатии того же ЕС Жозеп Боррель, глава правительства страны - председателя ЕС испанец Педро Санчес. Они бомбили Китай своими идеями всю неделю. В основном якобы с целью перетащить Пекин как можно дальше к Западу по украинскому сюжету. Ничего себе дипломатия…



Что получили: ожидаемую китайскую стену, обитую мягким (вежливость - национальная ценность). США и НАТО должны взять на себя ответственность за украинский вопрос, альянс не имеет права критиковать Китай или оказывать на него давление, заявила на брифинге официальный представитель МИД КНР Мао Нин. И еще напомнила, что по этому вопросу Пекин пользуется поддержкой большинства стран в международном сообществе.



Заметим: китайская дипломатия в общем действительно поставила себя в выгодное положение - целая толпа западников сейчас обращается к Пекину, чтобы хоть как-то выпутаться из начатой Западом же конфронтации с Россией, вызвавшей целый мировой кризис.



Вот только обращаться к лидерам китайской державы надо уметь. И это уж точно нельзя делать так, как злобная Урсула, которая на прошлой неделе выступила с докладом о том, что европейцам нужно серьезно пересмотреть отношения с Китаем или попросту свернуть их. А на этой неделе заявилась в Пекин - вот она я - и там мешала Макрону.



Когда одни европейцы подрывают усилия других, это наводит на очевидные мысли, что никакой единой Европы с ее внешней политикой больше нет. А если ее нет, зачем рассчитывать на развитие с ней каких-то связей и на серьезный диалог - надо сразу говорить с США, когда те для такого созреют.



Но почему вообще в Китае кто-то думает, что имеет дело не с монолитом, который еще и умеет говорить одним грозным голосом? Здесь надо посмотреть на состав делегации Макрона в Китай: с ним приехали главы 60 крупнейших корпораций. Напомним, что не США, а восточная сверхдержава - главный торговый партнер ЕС с товарооборотом в 847,3 миллиарда долларов в прошлом году. Но не все европейцы так связаны с КНР, как Франция (более 100 миллиардов).



Тут стоит отметить, что никакого экономического подъема Европе в ближайшее время никто не предсказывает, причем именно у Макрона с неутихающими демонстрациями во французских городах проблем больше других. То есть Китай Европе нужен для выживания, а вот если наоборот: какой толк Китаю от группы стран в упадке, где вдобавок ставят подножку тому, кто высовывается из строя, как это сделали Урсула с Эммануэлем?



А толк бывает только в одной ситуации, объясняет аналитический материал в пекинской Global Times. Франция всегда была для других стран примером того, как иметь дело с Китаем. Макрон давно пытается сделать не только Францию, но и всю Европу третьим вариантом (третьей силой) между КНР и США.



Поэтому французского президента и держала за руку бабушка Урсула и другие евросоюзовцы, не давая ему проявить никакой "стратегической автономии". Ну а раз так, то Китаю спешить некуда - пусть европейцы сначала разберутся между собой.