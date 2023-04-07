Скончалась Огулабат Бердымухамедова - мать Аркадага I и бабушка Аркадага II

21:25 08.04.2023

Скончалась Огулабат Бердымухамедова, мать национального лидера туркменского народа, председателя Народного совета Гурбангулы Бердымухамедова и бабушки президента республики Сердара Бердымухамедова, сообщает Zakon.kz.

Об этом пишет Государственное информационное агентство Туркменистана.



"В священный месяц Рамадан на 86-м году жизни не стало Огулабат Бердымухамедовой", - сказано в сообщении, где также говорится о ее заслугах "в обогащении национального достояния, поддержании преемственности исконных традиций народа, сохранении и передаче последующим поколениям знаний об искусстве рукоделия, в котором она достигла высокого уровня мастерства".

Огулабат Бердымухамедова родилась 15 июня 1937 года в селе Бабарап Гекдепинского этрапа.



Ее жизнь, подчеркивает агентство, стала примером верности народу и семейному очагу, воспитания молодого поколения на основе благородных качеств, любви, трепетной заботы о сохранении и продолжении национальных традиций и искусства.



"Да упокоится ее душа в раю, да примет Всевышний ее в свою обитель!", – говорится в тексте сообщения.

В мае прошлого года матери Сердара Бердымухамедова Огулгерек Бердымухамедовой присвоили звание "Заслуженная ковровщица Туркменистана" за большие заслуги в развитии национального искусства ковроткачества. Решение принял президент страны.



Айсулу Омарова