 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Визит Цай Инвэнь: что-то у тайваньцев пошло не так.., - Ю.Тавровский
00:26 09.04.2023

тайваньцы не хотят разделить участь украинцев и стать пушечным мясом в интересах Америки.
Юрий Тавровский

Накануне поездки тайваньского начальницы Цай Ин-вэнь в американское турне Пекин громко и неоднократно предупреждал о самых суровых последствиях встречи с Кевином Маккарти. Унаследовав пост лидера Палаты представителей Конгресса США от Нэнси Пелоси, он получил приданое в виде неформального руководства антикитайскими силами обеих партий на Капитолийском холме. Маккарти объявлял о решимости повторить вылазку Пелоси в Тайбэй и готовил пакет законопроектов, рассчитанных на подталкивание сепаратистов к провозглашению "независимости" от Китая.

Но что-то пошло не так. Вместо зрелищного появления борта с надписью "United States of Americа" в аэрпорту Тайбэя, проезда кавалькады по улицам главного города острова с мигалками и сиренами, торжественных церемоний, вручения орденов и лент все свелось к полуторачасовой встрече с Цай Ин-вэнь в библиотеке в пригороде Лос-Анджелеса.

Что же пошло не так? Думаю, в Вашингтоне и Тайбэе сильно перепугались. И там, и там убедились в том, что Си Цзиньпин все свои угрозы приводит в исполнение. Иногда не сразу и всегда не по сценарию, который предсказывают иностранные стратеги и эксперты. После визита Нэнси Пелоси не последовали обстрелы Тайваня, высадки десанта на побережье или другие впечатляющие телезрителей события. Вместо этого военно-морские и военно-воздушные силы КНР провели учения с боевыми стрельбами в акватории и воздушном пространстве вокруг острова Тайвань. Фактически была установлена блокада, длившаяся около недели. Стоит учесть, что высокоразвитая экономика Тайваня полностью зависит от импорта нефти, газа и других видов сырья, а также должна ритмично вывозить заказчикам чипы, гаджеты и иную продукцию. Асимметричный ответ Пекина на провокацию почувствовали и в Вашингтоне. Были прерваны переговоры и контакты по важнейшим и самым болезненным проблемам, которые позволяли хотя бы затормозить стабильное ухудшение американо-китайских отношений. Во время саммита Большой двадцатки Байден и Си Цзиньпин договорились было поставить заплатки на разорванную ткань отношений. В Пекин должен был поехать госсекретарь Блинкен. Но тут прилетел Большой Белый Шар и штопка сорвалась. Сейчас дело дошло до того, что президент США не может дозвониться до Председателя КНМакР! Трудно даже представить последствия приезда Маккарти в Тайбэй. Свои причины для испуга есть и у Цай Инвэнь. Впечатленные реакцией Пекина на визит Пелоси деловые круги население в целом выразили вотум недоверия Цай Инвэнь на муниципальных выборах в конце прошло года. Оппозиционная партия Гоминьдан, выступающая за единую и неделимую Поднебесную, получила 80% голосов, и Цай Инвэнь подала в отставку. Пока только с поста лидера Демократического прогрессивной партии. Но в 2024 году предстоят президентские выборы, и опросы уже показывают неутешительные для сепаратистов результаты. Нетрудно представить реакцию островитян на новую блокаду после нового визита американского спикера. Этак и до выборов следующего года можно не дожить.

Вот, что пошло не так для Вашингтона и Тайбэя. Тайваньцы не хотят разделить участь украинцев и стать пушечным мясом в интересах Америки.

Источник - завтра
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1680989160


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