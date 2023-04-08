 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDARSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Воскресенье, 09.04.2023
01:53  Джеффри Сакс: Россия завоюет значительную часть Украины
01:48  США оказались во власти людей, страдающих манией величия, - American Thinker
01:47  Зачем посол Фу вбросил дохлую кошку в отношения Пекина и Москвы?
00:34  Арест Трампа открывает ящик Пандоры, - Максим Соколов
00:26  Визит Цай Инвэнь: что-то у тайваньцев пошло не так.., - Ю.Тавровский
Суббота, 08.04.2023
21:25  Скончалась Огулабат Бердымухамедова - мать Аркадага I и бабушка Аркадага II
16:22  С Китаем так поступать нельзя. Евросоюз совершил фатальную ошибку, - Дм.Косырев

16:14  Президент Индии Мурму совершила полет на истребителе Су-30 (видео)
14:34  Чернильная каракатица. АктивистыKZ требуют отобрать депутатский мандат у мадам Абден
14:18  Отчего снова массово мрут сайгаки-самцы, - Минэкологии Казахстана вошло в брачный период
11:45  Польский укро-полонез. Определился новый промежуточный победитель украинского конфликта, - М.Ростовский
11:35  Китай дал Макрону шанс исправиться, - Дм.Бавырин
10:55  Россия и "проснувшийся" Китай вместе прикончат гегемонию США, - Наим Бабюроглу
10:51  Ядерная война между США и Россией неизбежна, - Пол Крейг Робертс
09:23  Хорезмское дело: заведующая детдомом могла заставлять девушек заниматься проституцией
09:20  Таджикистанского пропагандиста джихада посадили на 5,5 лет в Астане
08:53  Китайские истребители и корабли появились в зоне опознавания тайваньской ПВО
08:40  Брат президента не крал золотых слитков из госхрана... Родня Жапарова не дает скучать кыргызстанцам
08:32  Запад: время самоубийц. Как НАТО ставит мир на грань ядерной войны, - Валерий Панов
08:29  БРИКС: по "кирпичику" – в новый миропорядок. На пороге цивилизационного скачка, - Елена Пустовойтова
08:25  Они идут за нашей водой. Еще одно из направлений сокращения численности населения Земли, - В.Ильин
08:19  "Кыргызтранснефтегаз" возглавил Суйунтбек Аликеев - ранее с позором уволенный с госслужбы за незаконную выдачу лицензий на недра
01:52  Что останется от Украины - и что с этими остатками делать, - СП
00:09  Вашингтон провоцирует Пекин на большую войну, - Светлана Гомзикова
00:05  Атака на Аль-Аксу. Чем для Израиля обернется вторжение в исламскую святыню, - Ст.Тарасов
Пятница, 07.04.2023
23:11  Саакашвили просится на лечение в США. "Иначе помру..."
21:06  Афро-Казахстанская чемпионка мира по легкой атлетике Нора Джеруто может лишиться "золота". ВАДА принюхалась к пробиркам
20:59  Западный берег. В беспорядочной стрельбе между арабами и евреями погибли... две любопытные англичанки
20:50  РосБюрократия непобедима. Соотечественники утонули в потоке приезжих, - Е.Трифонова
20:25  Средняя Азия на картинах российских художников: все оттенки творчества
20:20  Президент Жапаров венком почтил память жертв и героев Апрельской Революции
19:59  Эрдоган был и остается виртуозом полит-эквилибристики, - Алина Сбитнева
19:55  Госорганы Талибана потихоньку переезжают из Кабула в Кандагар
19:53  Украинская игра председателя Си: только бы не заиграться, - С.Миркин
19:37  Мир не принадлежит Соединенным Штатам. БРИКС выигрывает у "семерки", - В.Ильин
19:18  Резня началась совершенно неожиданно. Юбилей жуткого геноцида негров неграми в Руанде (история)
19:11  Заместитель директора американской оружейной корпорации Raytheon Джефф Лампкин погиб в самолете
18:33  Человечество теряет инстинкт размножения, - Ирина Алкснис
18:20  Российские авиатехники подло испортили моторы словацким МиГ-29. Не каждый долетит до середины Днепра...
16:33  "Жуткое унижение": Макрона заставили вынуть руку из кармана во время фото с Си Цзиньпином
13:07  Израиль и Арабы: большой войны не будет? - Б.Долгов
12:24  Великая битва. Америка разворачивает глубоко эшелонированную оборону в технологической войне с Китаем, - Т.Сейтмуратов
11:49  Престарелый Иван Волынкин - новый посол России в Туркмении
11:47  Душно надо. Аркадаг II-й вновь обсудил с бизнесменами из США создание инфраструктуры для гольфа
11:31  "Францию - взорвет!" - лидер "желтых жилетов" Тьерри-Поль Валет
11:19  В президенты Ливана прочат близкого друга Асада - Сулеймана Франжье
10:07  Как идет разграбление русских культурных ценностей Украины, - Повилас Игнатавичюс
09:14  Уроки истории. Неизвестный Михаил Фрунзе, - Зайнидин Курманов
08:05  Haber7: Вашингтон хочет поставить во главе Турции второго Зеленского
07:45  Уже не "бывшие свои". Отношениям России с союзниками в СНГ требуется ремонт, - Г.Мирзаян
07:39  Страх и паника. О банковском кризисе в США простыми словами, - Ричард Вольф
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    ЦентрАзия   | 
Арест Трампа открывает ящик Пандоры, - Максим Соколов
00:34 09.04.2023

Арест Трампа открывает ящик Пандоры
Максим Соколов
публицист
8 апреля 2023,
Арест 45-го президента США (нынешний Байден – 46-й) Дональда Трампа был кратковременным и скорее символическим. Трампа не облачали в позорную оранжевую робу (как это сделали с главой МВФ Домиником Стросс-Каном, обвиненным в посягательстве на честь престарелой горничной-негритянки), не заковывали в железы и не обращались, как со злодеем. Да и сама процедура длилась только два часа, после чего Трамп отбыл из здания нью-йоркского суда в свое флоридское поместье.

Тем не менее он оказался первым президентом США, побывавшим под арестом, причем нет уверенности, что его дальнейший опыт общения с уголовной юстицией не окажется более неприятным и более длительным. Все-таки прокурор уже потребовал для него 136 лет тюрьмы, что и для более молодого, чем Трамп, человека означает безысходное заточение. В России дают пожизненное только самым черным злодеям.

В любом случае традиция, ведущая начало от 1789 г. (вступление в должность первого президента США Джорджа Вашингтона) и до наших дней, согласно которой президент пользуется иммунитетом от уголовных судов общей юрисдикции – более не существует. Два с лишним века был иммунитет, да весь вышел.

При этом, конечно, преследование по кляузному делу о сношениях с порноактрисой, получавшей отступное взамен на молчание о страстных сношениях с Трампом – это не самое худшее, что случалось с человеком в этой должности. Четыре президента – Линкольн, Гарфилд, Мак-Кинли и Кеннеди были убиты в этой должности, что было неприятнее нынешней порнографии. Еще один президент, Гардинг, в 1923 г., согласно официальному сообщению, покушал крабов и преставился, но многие считали, что причина смерти была другой, связанной с неистовой коррупцией начала 20-х.

Но убийство первого лица, будучи, конечно прискорбным, и способным внести коррективы в политическую линию, тем не менее считается неизбежным риском, присущим это должности. Мадам де Сталь отмечала, что "Способ правления в России – это самодержавие, ограниченное цареубийством", но ведь не только в России и не только при самодержавном устройстве. Правитель всегда с большей, нежели частный человек, вероятностью может встретиться с кинжалом, пулей или бомбой. Это профессиональный риск царей (королей, президентов etc.).

И в случае такого события государственные институты (искренно или лицемерно – другой вопрос) выражают подобающую такому печальному случаю скорбь. Ведь они сами к нему по предположению непричастны.

Совсем иное дело, когда именно институты государства открыто и с претензиями на справедливость казнят первое лицо (пусть низложенное). Как рассуждает в романе "Петр Первый" либеральный князь В. В. Голицын, "Английский народ сам сокрушил несправедливые порядки, но в злобстве дошел до великих преступлений – коснулся главы помазанника".

Цепочка казненных монархов – Мария Стюарт, Карл I, Людовик XVI, Николай II – создает такие прецеденты, перед разрушительной силой которых меркнут все цареубийства, совершенные частными лицами. Убийство короля Генриха IV или президента Джона Кеннеди можно представить, как совершенное фанатиком-одиночкой – Равальяком, Ли Харви Освальдом. То есть король умер, да здравствует король, вторжение чуждой враждебной силы не колеблет основ государства.

Тогда как восхождение на эшафот Карла I и Людовика XVI, то есть форменная казнь, совершаемая на основе приговора, вынесенного действующей властью, колеблет самые глубинные скрепы и развязывает жестокое противостояние в государстве.

Возможно, титул помазанника Божия, применяемый к монарху, есть не более, чем фикция. Тем более фикция – применительно к президенту США. Богопомазанность хоть Трампа, хоть Байдена, хоть какого-нибудь Клинтона может восприниматься разве что как шутка дурного тона.

Но дело в том, что это очень удобная, скажем даже более: спасительная фикция, следование которой избавляет страну от бедствий смутного времени. Тогда как смелость буржуазной революции (английской, французской, русской) отказывающейся от сказок про помазанника Божия открывает ящик Пандоры. Тут вопрос не о блудодее Трампе, а о снятии важного табу. А там – лихо косой только первый взмах сделать.

Источник - vz.ru
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1680989640


Новости Казахстана
- Рабочий график главы государства
- Маулен Ашимбаев встретился с Вице-спикером Палаты Парламента Индонезии
- Сенаторы депутатской группы "Өңір" обсудили новые форматы работы в регионах
- Законопроект о местном самоуправлении презентовали в Мажилисе
- Кадровые перестановки
- Глава МИД Казахстана обсудил перспективы сотрудничества с рядом коллег
- Сенатор Андрей Лукин: Депутаты готовы содействовать работе АФМ на законодательном уровне
- Региональным штабам поручено провести обследование нефтебаз для недопущения искусственного дефицита ГСМ
- Руководство КМГ провело совещание по вопросам деятельности KPI
- Результаты аудита по реализации проекта "Арт спорт"
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  