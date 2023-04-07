 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Зачем посол Фу вбросил дохлую кошку в отношения Пекина и Москвы?
01:47 09.04.2023

АНАТОЛИЙ КОШКИН

Москва – Пекин: какому послу верить?

Не скрою, высказывание посла КНР в Евросоюзе Фу Цуна о том, что Пекин не поддерживает Москву в спецоперации на Украине, а заявление о "безграничной дружбе" между Китаем и Россией – лишь "риторический прием", меня неприятно удивило.

Посол Фу сделал свое, прямо скажем, скандальное заявление перед разговором с президентом Макроном и главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен, которые направлялись с официальным визитом в Китай. По словам посла, заявление лидеров двух стран о сотрудничестве между Китаем и Россией неверно понимают. ""Дружба без ограничений" – это не что иное, как риторика", – сказал он. И подчеркнул, что Пекин не выступает в поддержку военной операции на Украине и не признает Крым российским, как и территории, которые вошли в состав Российской Федерации по итогам референдумов минувшей осенью, а также не оказывает военную поддержку Москве.

В Москве ограничились словами пресс-секретаря президента РФ: "Мы ориентируемся на содержание и на дух тех контактов, которые состоялись между президентом Путиным и председателем Си совсем недавно в Москве. А весь контекст их взаимопонимания изложен в двух документах, в двух подписных заявлениях, которые были приняты по итогам российско-китайских переговоров".

И осадок остался.

Это не могут не чувствовать в Пекине. Видимо, не без указания из столицы Поднебесной официальное представительство МИД КНР в ЕС заявило, что газета The New York Times неправильно интерпретировала заявление посла Фу Цуна о риторичности заявлений про "безграничную дружбу" России и Китая. Дипломатический комментарий содержал и такие слова: "Статья в The New York Times не в полной мере отражает интервью, которое продолжалось в течение часа… Не имеет смысла дискутировать о смысле безграничности".

И вот тут следовало бы возразить! Ибо направленный политическим руководством КНР в Европу в качестве чрезвычайного и полномочного посла Фу заявил фактически, что состоявшие в Москве договоренности и подписанные председателем Си Цзиньпином и президентом Путиным документы, а также переговоры китайского лидера с делегацией российского правительства являются… словами, за которыми ничего нет.

Имея немалый опыт работы на внешнеполитическом поприще, могу предположить, что смягчить вызвавшее негативную реакцию в российском обществе высказывание посла Фу МИД КНР решил посредством интервью газете "Известия" аккредитованного в Москве посла КНР Чжан Ханьхуэя, который недвусмысленно заявил: "Запад не находится в том статусе, чтобы давать указания Китаю, и тем более не имеет полномочий перекидывать ответственность на него… У Китая нет собственных интересов в украинском вопросе, но он не просто сторонний наблюдатель и уж тем более не подливает масла в огонь, не улучает момента, чтобы получить выгоду. То, что делает китайская сторона, можно свести к одной фразе: призыв к миру и способствование переговорам".

Посол Чжан также отметил, что Китай не передавал оружие ни одной из противоборствующих сторон, но США и другие западные страны все равно ужесточают ограничения, чтобы навредить развитию отношений Китая и России в научно-технической сфере.

"Необходимо неуклонно укреплять стратегическое взаимодействие между Пекином и Москвой в формате „спина к спине"… а также искать точки роста и как можно скорее осуществить „стратегический прорыв" в ключевых технологиях", – призвал Чжан Ханьхуэй.

Не исключаю также, что для снятия возникшего недоумения по поводу заявления посла Фу в Пекине организовали утечку из бесед лидеров двух стран в Кремле. Речь идет о заявленной председателем Си нейтральной позиции КНР в отношении незаконных притязаний Японии на Курильские острова. Дело в том, что добивавшийся дружбы и экономической помощи США и Японии Мао Цзедун в 1964 году признал южнокурильские острова "временно оккупированными Советским Союзом", чем безмерно обрадовал японских политиков и их сюзерена США. По японской версии, в июле 1964 года Мао сказал делегации Социалистической партии Японии: по его мнению, удерживаемые Россией острова "должны быть возвращены вам", заявив о поддержке Пекином территориальных претензий Токио.

Теперь Токио в панике. Ибо там понимают, что отход китайского руководства от прежней позиции заметно ослабляет и, по сути, сводит на нет перспективы "возвращения" японцам законно принадлежащих России островов.

Японское информационное агентство "Киодо цусин" указывает: "Изменение позиции Китая может затруднить урегулирование многолетнего спора, поскольку сейчас Москва вряд ли пойдет на уступки в этом вопросе при поддержке Пекина".

В статье агентства высказываются опасения по поводу, как сообщает неназванный источник, предложения В. Путина председателю Си способствовать инвестициям китайских компаний на южных Курилах после создания на островах беспошлинной зоны. Речь идет о принятом Госдумой РФ законе, предусматривающем создание ОЭЗ на Курильских островах. Тогда японское правительство "выразило сожаление по поводу создания специальной безналоговой зоны на спорных островах…".

Возвращаясь к заявлениям посла КНР в Евросоюзе, заметим, что этот китайский дипломат и ранее делал заявления, "приятные" для европейцев, опасающихся сближения Китая и России.

Слышат такие заявления и за океаном.

К сожалению, официальный Пекин пока не дал разъяснений по поводу того, как понимать недружественные по отношению к Москве высказывания посла КНР в Европейском союзе.

Источник - Фонд стратегической культуры
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1680994020


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