США оказались во власти людей, страдающих манией величия, - American Thinker

01:48 09.04.2023 American Thinker

США



Дряхлые мегаломаньяки Америки

TAC: США оказались во власти людей, страдающих манией величия



Преступная беспринципность американского правящего класса привела к власти в США двух дряхлеющих "старцев", которые страдают манией величия, пишет TAC. Деньги Сороса и экстремистская левая идеология Байдена направили страну на путь саморазрушения.



Корнем всех зол, разрушающих нацию, является злоупотребление властью людьми, страдающими манией величия. В Соединенных Штатах 2023 года никто не олицетворяет этот порок лучше, чем 92-летний Джордж Сорос и 80-летний Джо Байден, которые, по сути, совместно трудятся над тем, чтобы уничтожить Соединенные Штаты в том виде, в каком мы их знаем.



Несмотря на то, что Джордж Сорос своими глазами видел смерть и разрушения, причиненные в ходе Второй мировой войны одним мегаломаньяком, мания величия не обошла стороной и его. Он полон несгибаемой решимости стать человеком, который превратил Соединенные Штаты в марксистско-социалистическую однопартийную страну и навсегда искоренил иудео-христианскую основу американского общества.



Чтобы достичь своей цели, Сорос с присущим ему коварством нанес удар в "мягкое подбрюшье" конституционной республики – по неприкосновенности процесса голосования и вере в справедливую систему правосудия. Он знает, что как только эти два столпа рухнут, наша страна встанет на путь необратимой трансформации.



С 2000 по 2018 год фонды Сороса потратили на реализацию этой стратегии более 8,9 миллиарда долларов.Только за 2018 год он израсходовал 708 миллионов долларов, чтобы повлиять на результаты промежуточных выборов.Для сравнения, национальным комитетам Республиканской и Демократической партий потребовалось целых два года – 2017 и 2018, – чтобы собрать в общей сложности всего 502 миллиона долларов.



Кроме того, Сорос хитрыми путями сколотил целую армию журналистов, чтобы те продвигали его повестку. Он платит многим из тех, кто входит в составы советов директоров организаций, которые он финансирует, и напрямую жертвует деньги медиа-группам, которые нанимают остальных. С 2016 по 2020 год он выделил не менее 131 миллиона долларов 253 журналистским и активистским медиа-группам, чтобы те продвигали его повестку. Другая цель этих махинаций состоит в том, чтобы создать армию прикормленных миньонов, чья задача – ограждать его от любой критики.



Эти американские подхалимы бездумно повторяют заученное наизусть утверждение, что, поскольку Сорос – еврей, сумевший пережить Вторую мировую войну, любая критика в его адрес совершенно не допустима и равносильна безудержному антисемитизму, – даже если эта критика справедлива.



Против Джорджа Сороса, натурализованного гражданина Соединенных Штатов, необходимо немедленно ввести санкции, и его необходимо депортировать за то, что он сотрудничал с нацистами в Венгрии во время Второй мировой войны. Тем не менее, он беспрепятственно продолжает оказывать чрезмерное и совершенно губительное влияние на американское общество.



В 1998 года в своем интервью в программе 60 Minutes Сорос признал, что он помогал венгерскому чиновнику-нацисту конфисковывать собственность евреев:



Стив Крофт (Steve Kroft), ведущий 60 Minutes:Насколько я понимаю, вы совершали обходы с этим вашим "покровителем", который клялся, что вы его приемный крестник, вы совершали обходы и, по сути, помогали ему конфисковывать имущество евреев.



Джордж Сорос: Да, все верно. Да.



Крофт: Я хочу сказать, что это такое испытание, которое уложило бы многих людей на койку в психиатрической лечебнице на много лет. Вам было трудно?



Сорос: Нет, вовсе нет. Восе нет, мне даже это нравилось.



Крофт: И вы не испытываете никакого чувства вины?



Сорос: Нет, ничего такого нет.



В ходе другого своего интервью он сказал: "1944 год был самым счастливым годом в моей жизни. Это звучит странно и даже почти оскорбительно, потому что 1944 был годом Холокоста, но это правда".



За свою жизнь я встретил и подружился с множеством людей, которым удалось пережить Холокост, и у нас была одна общая черта: все мы выжили во Второй мировой войне, все мы были беженцами и сиротами. "Самый счастливый год в жизни" Сороса совпал с роковым годом в судьбе одного моего близкого друга.



Джоэл родился и провел свои ранние годы в Вене. В марте 1938 года под видом плебисцита нацисты захватили Австрию и сделали ее провинцией Великой Германии. Сразу же после этого евреев ждали аресты, конфискация имущества, изоляция в гетто, обязательное переселение в концлагеря и отправка на принудительные работы. Многие еврейские семьи бежали из страны. Джоэл, которому тогда было восемь лет, вместе с семьей иммигрировал в соседнюю Венгрию, которая уже несколько лет оставалась самой безопасной для евреев страной в Европе, хотя формально там действовало множество антиеврейских законов. Жизнь была относительно спокойной до марта 1944 года, когда в страну вторглись нацисты, поскольку тогдашние венгерские власти попытались выйти из союза с Германией.



Спустя всего несколько недель нацисты под непосредственным руководством Адольфа Эйхманна, принялись за реализацию "окончательного решения еврейского вопроса". С 15 мая по 9 июля, всего за восемь недель, 440 тысяч евреев были арестованы и отправлены в Освенцим. Среди них оказался Джоэл, которому тогда было 13 лет, и вся его семья, включая двух старших сестер. Его родители и сестры были убиты, но Джоэл каким-то образом смог продержаться до того момента, когда в январе 1945 года туда прибыли русские. Он никогда не рассказывал о своей жизни в Освенциме, и, когда 15 лет назад его не стало, он унес те ужасные воспоминания с собой в могилу.



А где же был Джордж Сорос и чем он занимался в те девять месяцев, когда семью Джоэла и еще 568 тысяч евреев – это более 70% всех евреев, живших в Венгрии, – методично истребляли? Он сотрудничал с нацистами.



Я не знаю, что тогда творилось в сердце Сороса и что в нем творится сейчас, однако ни один человек, обладающий хотя бы каплей порядочности и нравственности, переживший те ужасные времена и воочию видевший непостижимую бесчеловечность, не станет говорить, что 1944 год был лучшим годом его жизни или что он не сожалеет о своем сотрудничестве с нацистами. Такое может сказать только гнусный мегаломаньяк.



Другой старый и дряхлый мегаломаньяк Америки, Джо Байден, всю свою жизнь руководствовался лишь безудержным нарциссизмом и иллюзией о том, что в книгах по истории его будут восхвалять как президента, равного по своим заслугам или даже превосходящего Франклина Рузвельта. Это непреодолимое желание как можно быстрее достичь своей цели заставило его всерьез рассматривать возможность баллотироваться в президенты еще в 1980 году, когда ему было всего 37 лет. Его первая заявка на участие в президентской гонке поступила семь лет спустя, в 1987 году, когда ему было 44 года.



В основе действий Байдена не лежат и никогда не лежали ни какие-либо идеологические установки, ни любовь к родине. Байден – зацикленный на себе хвастун, который в настоящее время без каких-либо колебаний активно продвигает экстремистскую левую идеологию и разрушающий общество культурный марксизм. Он безоговорочно верит, что таким способом он сумеет достичь своей иллюзорной, полностью его захватившей цели, а именно цели стать президентом, который по-настоящему трансформирует свою страну.



За многие годы политической карьеры он не раз менял свои позиции на полностью противоположные, когда считал, что это может принести ему почет и уважение, которых он отчаянно жаждет. Байден был открытым расистом и сторонником сегрегации, он рьяно отстаивал необходимость принятия жестких законов по борьбе с преступностью, он был противником прав геев, убежденным сторонником конституционной поправки о сбалансированном бюджете, "ястребом", призывавшим к активному военному вмешательству в многие международные конфликты, и открытым противником неограниченных прав на аборт.



Это искаженное мышление объясняет готовность Байдена оправдывать его стремление торговать своим политическим положением ради личной выгоды. Более 40 лет он бездушно злоупотреблял членами своей семьи, используя их в своих схемах, и предавал свою страну, когда, будучи вице-президентом, он расширил свой "бизнес" по торговле влиянием на Украину, Китай, Россию, Казахстан и другие стран, –только от Китая он получил 31 миллион долларов.



На протяжении всей политической карьеры Байдена, практически в каждом его публичном выступлении, в каждом ответе на вопрос он беззастенчиво лгал о своем прошлом, о законодательной деятельности и о своих политических оппонентах. Непрерывная компульсивная ложь и умышленное запутывание были просто еще одним средством достижения его целей.



Ни Байдена, ни Сороса нельзя назвать этическим или нравственным компасом. Послушная готовность американского правящего класса брать деньги Сороса и их решение поставить Байдена на должность президента, чтобы сокрушить Дональда Трампа, породили гнусный дуэт, который ведет нацию по темному и опасному пути. Пока Сорос дает деньги и обеспечивает организацию процесса, рассеянный Байден руководит реализацией его подлых планов.



Автор: Стив Маккэнн (Steve McCann) Источник - ИноСМИ

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