Джеффри Сакс: Россия завоюет значительную часть Украины

Боевые действия на Украине - кульминация 30-летнего проекта американского неоконсервативного движения. В администрации Байдена полно тех же неоконсерваторов, которые поддерживали американские войны по выбору - в Сербии (1999), Афганистане (2001), Ираке (2003), Сирии (2011), Ливии (2011) - и так много сделали, чтобы спровоцировать вторжение России на Украину. Послужной список неоконов - сплошная катастрофа, и все же Байден укомплектовал свою команду неоконами. В результате он ведет Украину, США и Европейский союз к очередному геополитическому фиаско. Если у Европы есть хоть какое-то понимание, она отделит себя от этих внешнеполитических провалов США.



Мировоззрение неоконов базируется на основополагающей ложной предпосылке: военное, финансовое, технологическое и экономическое превосходство США позволяет им диктовать условия во всех регионах мира.



Движение неоконсерваторов возникло в 1970-х вокруг группы публичных интеллектуалов - некоторые из них находились под влиянием политолога из Чикагского университета Лео Штрауса и классика Йельского университета Дональда Кагана. Лидерами неоконсерваторов были Норман Подгорец, Ирвинг Кристол, Пол Вулфовиц, Роберт Каган и Фредерик Каган (сыновья Дональда), Виктория Нуланд (жена Роберта), Эллиот Коэн, Эллиот Абрамс и Кимберли Аллен Каган (жена Фредерика).



Главный посыл неоконсерваторов заключается в том, что США должны доминировать в военной мощи в каждом регионе мира и противостоять растущим региональным державам, которые когда-нибудь могут бросить вызов глобальному или региональному доминированию США, прежде всего, России и Китаю. Для этой цели вооруженные силы США должны быть заранее размещены на сотнях военных баз по всему миру, и США - готовы вести войны по своему выбору по мере необходимости. Организация Объединенных Наций должна использоваться Соединенными Штатами только тогда, когда это полезно для целей США.



Этот подход был впервые изложен Полом Вулфовицем в его проекте Руководства по оборонной политике (Defense Policy Guidance, DPG), написанном для министерства обороны в 2002 году. Проект предусматривал распространение возглавляемой Соединенными Штатами сети безопасности на Центральную и Восточную Европу, несмотря на недвусмысленное обещание министра иностранных дел ФРГ Ганса-Дитриха Геншера в 1990 году, что за объединением Германии не последует расширение НАТО на восток. Вулфовиц также привел доводы в пользу американских войн по выбору, защищая право Америки действовать независимо, даже в одиночку, в ответ на кризисы, вызывающие озабоченность США. По словам генерала Уэсли Кларка, Вулфовиц уже в мае 1991 года ясно дал понять ему, что США возглавят операции по смене режима в Ираке, Сирии и других бывших союзниках СССР.



Неоконы выступали за расширение НАТО за счет Украины еще до того, как это стало официальной политикой США при Джордже У. Буше-сыне в 2008-м. Они рассматривали членство Украины в НАТО как ключ к региональному и глобальному доминированию США. Роберт Каган изложил аргументы неоконсерваторов в пользу расширения НАТО в апреле 2006 года: "Русские и китайцы не видят ничего естественного [в „цветных революциях" бывшего Советского Союза], а только поддерживаемые Западом перевороты, направленные на усиление западного влияния в стратегически важных частях мира. Неужели они так ошибаются? Не может ли успешная либерализация Украины, к которой призывают и которую поддерживают западные демократии, быть всего лишь прелюдией к вступлению этой страны в НАТО и Европейский союз - короче говоря, к расширению западной либеральной гегемонии?"



Каган признал ужасные последствия расширения НАТО. Он цитирует слова одного эксперта: "Кремль готовится к „битве за Украину" со всей серьезностью". Неоконы стремились к этой битве. После распада Советского Союза и США, и России следовало бы стремиться к созданию нейтральной Украины в качестве благоразумного буфера и предохранительного клапана. Вместо этого неоконы хотели американской "гегемонии", в то время как русские вступили в битву частично в целях защиты, а частично и из-за собственных имперских притязаний. Это тени Крымской войны (1853−56), когда Британия и Франция стремились ослабить Россию на Черном море после ее давления на Османскую империю.



Каган написал статью как частное лицо, в то время как его жена Виктория Нуланд была послом США в НАТО при Буше-сыне и главным действующим лицом неоконсерваторов. Помимо работы послом Буша в НАТО, Нуланд была заместителем (третьего уровня - С. Д,)* госсекретаря (администрации - С.Д.) Барака Обамы по европейским и евразийским делам в 2013−17 годах, где она участвовала в свержении пророссийского президента Украины Виктора Януковича, а сейчас является "просто" заместителем госсекретаря (администрации - С.Д.) Байдена, руководя политикой США в отношении войны на Украине.



Мировоззрение неоконов базируется на основополагающей ложной предпосылке: военное, финансовое, технологическое и экономическое превосходство США позволяет им диктовать условия во всех регионах мира. Это позиция одновременно поразительного высокомерия и поразительного пренебрежения доказательствами. С 1950-х годов США были загнаны в тупик или терпели поражение почти в каждом региональном конфликте, в котором участвовали. Тем не менее, в "битве за Украину" неоконы были готовы спровоцировать военную конфронтацию с Россией путем расширения НАТО, несмотря на яростные возражения Москвы, потому что они искренне верят, что Россия будет побеждена финансовыми санкциями США и вооружением НАТО.



Институт изучения войны (The Institute for the Study of War, ISW), неоконсервативный аналитический центр, возглавляемый Кимберли Аллен Каган (и поддерживаемый списком "кто есть кто" из оборонных подрядчиков - таких, как General Dynamics и Raytheon), продолжает обещать победу Украине. Что касается успехов России, то ISW предлагает типичный комментарий: "Независимо от того, какая сторона удерживает город [Северодонецк], российское наступление на оперативном и стратегическом уровнях, вероятно, достигнет кульминации, что даст Украине шанс возобновить свои контрнаступления на оперативном уровне, чтобы отбросить российские силы назад".



Однако факты на местах свидетельствуют об обратном. Экономические санкции Запада оказали незначительное негативное влияние на Россию, в то время как их эффект бумеранга для остального мира был значительным. Более того, возможности США по снабжению Украины боеприпасами и вооружением серьезно урезаны ограниченными производственными мощностями Америки и разорванными цепочками поставок. Промышленный потенциал России, конечно, значительно превосходит промышленный потенциал Украины. ВВП России до войны был примерно в 10 раз больше, чем у Украины, а сейчас в результате конфликта Украина потеряла большую часть своего промышленного потенциала.



Наиболее вероятным исходом нынешних боевых действий является то, что Россия завоюет значительную часть Украины, возможно, оставив Украину без выхода к морю или почти без него. В Европе и США будет расти разочарование в связи с военными потерями и стагфляционными последствиями войны и санкций. Побочные эффекты могут быть разрушительными, если к власти в США придет демагог правого толка (или - в случае с Трампом - вернется к власти), обещающий восстановить поблекшую военную славу Америки путем опасной эскалации.



Вместо того, чтобы рисковать скатыванием в эту катастрофу, реальное решение состоит в том, чтобы положить конец фантазиям неоконсерваторов последних 30 лет и сделать так, чтобы Украина и Россия вернулись за стол переговоров**, а НАТО обязалась прекратить свою приверженность расширению на восток за счет Украины и Грузии в обмен на жизнеспособный мир, который уважает и защищает суверенитет Украины и ее территориальную целостность.



*Занимаемую в то время Викторией Нуланд должность ошибочно переводили как "помощник госсекретаря". На самом деле, в американской государственной табели о рангах "помощник" обозначается словом "Aide" (он не входит в число политических назначенцев, сменяемых с приходом новой президентской администрации). Assistant Secretary of State (входит в число политических назначенцев) правильно переводить как "заместитель госсекретаря". У госсекретаря США заместители трех видов и уровней: "первые замы" (Deputy Secretary, в настоящее время их 2), "просто замы" (Under Seсretary, в н.в. - 5) и "замы третьего уровня" (Assistant Secretary, сейчас их тоже 5).



**России ни в коем случае нельзя идти ни на какие переговоры ни с каким правительством Украины. Не должно остаться ни клочка земли, на котором сохранилось бы название "Украина". Обоснование этой позиции и пути решения вопроса изложены в апреле 2022 года в статье "Что нам надо сделать с Украиной", все сказанное сохраняет справедливость и актуальность и сегодня.



Автор: Джеффри Сакс - Jeffrey D. Sachs - директор "Института Земли" Колумбийского университета (США). Один из разработчиков политики "шоковой терапии" в Боливии, Польше, России. С осени 1991-го по январь 1994-го был руководителем группы экономических советников президента России Бориса Ельцина.



Перевод Сергея Духанова

