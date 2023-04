"Великая депрессия 2.0": Пока Америка сохнет, Европа сдохнет, - И.Рыбин

08:58 09.04.2023 "Великая депрессия 2.0": Пока Америка сохнет, Европа сдохнет

Банковский кризис потянул за собой проблемы с финансированием промышленности

Иван Рыбин

8 апр.23

Происходящие в США и Евросоюзе события с каждым днем все больше напоминают Великую Депрессию 30-х годов ХХ века. Аналогии отнюдь не случайны: проблемы в финансовом мире уже потянули за собой реальный сектор экономики, где начались аналогичные процессы. Пока масштаб бедствия вроде бы невелик, но, как говорится, лиха беда начало. Уже отмечено рекордное количество разорившихся фирм, и что будет дальше никто не знает.



В Штатах рекордное количество банкротств, данные об этом обнародовал портал Axios. По сравнению с показателями 2022 года число разорившихся фирм выросло аж в два раза. Причины банальные - проблемы с финансированием. После того, как Федеральная резервная система (ФРС) США подняла ставки, банковские кредиты сильно подорожали и стали многим компаниям не по карману.



Ситуация просто один в один с той, что была осенью 1929 года. До так называемого "черного четверга" 24 октября 1929-го ставки по кредитам в САСШ были очень низкими, близкими к нулевым. И в один прекрасный момент они взлетели до небес. В итоге произошел крупнейший в истории страны передел собственности, когда банки стали владельцами около 90% промышленности Америки.



Во всех учебниках экономики события тех лет преподносятся как "самопроизвольный" биржевой крах, подробности про роль ФРС не афишируются. Равно как и данные о том, сколько предприятий тогда сменили собственников, а также кто стал новыми владельцами. Незачем - тема с США до сих пор больная, немало еще тех семей, в которых все это помнят.



Американцы превратили Тайвань в свое оружие против единого Китая, но повод для войны при нужде можно найти и другой

"Если верить американской статистике, за десятилетие с 1931 год по 1940 год, по динамике прироста населения США потеряли не много ни мало 8 миллионов 553 тысячи человек. Причем показатели прироста населения меняются сразу, одномоментно, в два (!) раза точно на рубеже 1930/1931 года, падают и замирают на этом уровне ровно на десять лет… Никаких объяснений этому в обширном, в сотни страниц, тексте американского доклада US Department of commerce „Statistical Abstract of the United States" не содержится", - пишет в своей книге "Голодомор по-американски" историк Борис Борисов.



Тем не менее, неподконтрольная владельцам ФРС промышленность в Америке еще осталась, и сейчас происходит не более чем второй раунд "прихватизации". Бдительность янки притупилась, все забыли про тот сценарий 90-летней давности, а местные историки о нем предпочитают помалкивать. Разрушать собственную экономику - даже какую-то ее часть - реальные власти США не собираются, так что разорившиеся компании просто сменят владельцев. Которыми опять станут банкиры. И фирмы продолжат работу уже на новых хозяев.



Бунты вряд ли будут, и отомстить за своих убитых предков у американцев не получится. Уже сейчас, под предлогом судебного процесса над Дональдом Трампом - который, кстати, уже вылился в фарс - по всей стране ввели режим "усиления". И явно дали понять, что будут стрелять. Поэтому ждать в США революцию или гражданскую войну не стоит, там у власти жесткие и грамотные персонажи.



А вот в Старом Свете все совсем не так, уже попахивает откровенным хаосом.



"Банк проводит крайне осторожную политику и не рассчитывает на финансовую помощь государства в случае проблем. Я надеюсь, что с нами не произойдет ничего подобного коллапсу Credit Suisse, который оказался в сложном финансовом положении из-за оттока клиентов. Руководство банка тщательно ведет учет своих активов и обязательств и не берет на себя чрезмерные риски.



События месячной давности продолжат влиять на ситуацию. Не исключено, что произошедшее может подорвать доверие клиентов к швейцарскому финансовому сектору, обслуживающему богатейших людей мира", - заявил глава банка Julius Baer Филипп Рикенбахер.



НОВОСТИ СМИ2

Julius Baer в настоящий момент второй по размерам активов банк в Швейцарии, после UBS вместе с присоединенным к нему Credit Suisse. UBS сейчас проводит масштабные увольнения персонала в консолидированной структуре, на улицу выбросят более 30% сотрудников. Что же касается слов финансиста, то в переводе с политкорректного на русский это панический вопль - "Дайте денег, нам почти что хана, если мы рухнем, всей экономике Швейцарии настанет кирдык".



Настанет. Непосредственно банки и околобанковские структуры - страховые, перестраховочные, финансовые и иные подобные компании - генерируют более 10% ВВП альпийской конфедерации. Плюс еще столько же приходится на консалтинговый, аудиторский и прочий сопутствующий бизнес. Деньги из воздуха, никак не иначе. И если вышеозначенное "доверие клиентов к швейцарскому финансовому сектору" исчезнет, то страна моментально станет банкротом.



Julius Baer по всем меркам небольшая структура - активы всего чуть более 100 млрд. евро. Но в данном случае больше важна репутация, а именно статус второго банка Швейцарии. Если рухнет он, то не устоять и UBS, хотя тот во много раз крупней. Клиенты просто побегут - не остановить.



Европейские банкиры, как и их коллеги из США, прежде всего кормятся от той же ФРС. Деньгами. Если таковые можно привлекать за океаном недорого, то финансовый бизнес цветет и пахнет. Однако в настоящий момент ставка в США невыгодная даже для своих, местных, и в Европе уже начались проблемы. Кредиты дорожают, пока не так, как это было в 1929-м, но уже достаточно болезненно. И предприятия вынуждены сбавлять обороты - у них начались проблемы с оборотными средствами.



Пока еще не такие, как в РФ, но беда ровно из той же оперы. И имеет ту же самую искусственную причину. Промышленность ЕС хотят задушить, американцам она не нужна. Есть своя, а конкуренты - лишние.



Идет мощный наезд на Raiffeisen Bank International, налицо попытки подорвать устойчивость Deutsche Bank, теперь вот начало пищать от страха руководство Julius Baer. Штатники явно ищут "слабое звено", бьют сразу по нескольким направлениям, дабы кого-то свалить.



Разорение какого-то крупного банка неизбежно спровоцирует общеевропейский хаос, причем не только в финансовой сфере. На счетах зависнут колоссальные средства, а где-то они и вовсе пропадут. Так как деньги никогда не лежат без дела, их пускают в оборот. Но не всегда удачно…



То же самое касается и средств частных вкладчиков. Что-то, наверное, выплатит система страхования, если, конечно, она сама не рухнет.



"За годы экономического кризиса 1929−1932 годов в банковской системе США исчезло 40% кредитных организаций. А вместе с тем и миллиарды долларов денег американцев, находившихся на счетах этих банков", - напоминает доктор экономических наук, профессор Валентин Катасонов.



Участь граждан Евросоюза сейчас может оказаться еще хуже. Например, в Германии действует добровольный фонд защиты депозитов Ассоциации немецких банков (Der freiwillige Einlagensicherungsfonds beim BdB). Как несложно догадаться, у него есть некие активы, за счет которых должны производиться страховые выплаты сверх государственного "лимита" в 100 тысяч евро, его платит Bundesbank. Но где эти активы, насколько надежно они вложены и где учтены? В наши времена это очень нелишние вопросы.



Согласно прогнозу Bundesbank экономика Германии - локомотива всего ЕС - в первом квартале 2023 года сократится. Прежде всего, это касается промышленности. Катастроф пока нет, но действия заокеанских банкиров потихоньку подтачивают Старый Свет. Пока потихоньку. Дальше будет хуже. Источник - svpressa.ru

Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1681019880





Новости Казахстана

- Рабочий график главы государства

- Маулен Ашимбаев встретился с Вице-спикером Палаты Парламента Индонезии

- Сенаторы депутатской группы "Өңір" обсудили новые форматы работы в регионах

- Законопроект о местном самоуправлении презентовали в Мажилисе

- Кадровые перестановки

- Глава МИД Казахстана обсудил перспективы сотрудничества с рядом коллег

- Сенатор Андрей Лукин: Депутаты готовы содействовать работе АФМ на законодательном уровне

- Региональным штабам поручено провести обследование нефтебаз для недопущения искусственного дефицита ГСМ

- Руководство КМГ провело совещание по вопросам деятельности KPI

- Результаты аудита по реализации проекта "Арт спорт"