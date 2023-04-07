В Иране устанавливают камеры для обнаружения женщин без хиджаба

09:50 09.04.2023

Иранские власти начали устанавливать камеры в общественных местах, чтобы идентифицировать "обнаженных" женщин, объявила полиция, пишет Би-би-си.



По словам полиции, женщины, замеченные без покрытия волос, получат "текстовые сообщения с предупреждением о последствиях".



В полиции считают, что это помогло бы предотвратить сопротивление закону о хиджабе.



Протесты были вызваны в прошлом году смертью под стражей в полиции Махсы Амини, молодой курдки, арестованной предположительно за нарушение правила ношения хиджаба.



После смерти госпожи Амини все большее число женщин сбрасывают свои накидки, особенно в крупных городах, несмотря на риск ареста.



В заявлении полиции, опубликованном государственным информационным агентством Исламской Республики, говорится, что система использовала так называемые "умные" камеры и другие инструменты для идентификации и отправки "документов и предупреждающих сообщений нарушителям закона о хиджабе".



Женщины по закону обязаны покрывать свои волосы хиджабом (головным платком) с тех пор, как Исламская революция 1979 года установила строгое толкование религиозного законодательства. Женщинам, нарушающим закон, грозят штрафы или арест.



Субботнее заявление полиции охарактеризовало "вуаль" как "одну из цивилизационных основ иранской нации" и призвало владельцев бизнеса соблюдать правила посредством "тщательных проверок".



В прошлую субботу президент Ирана Ибрагим Раиси повторил, что иранские женщины должны носить хиджаб в качестве "религиозной необходимости".



Однако глава судебной власти Ирана Голам Хоссейн Мохсени-Эджей предупредил в пятницу, что широкомасштабные репрессии, возможно, не лучший способ побудить женщин следовать правилам.



"Культурные проблемы должны решаться культурными средствами... Если мы захотим решать такие проблемы путем арестов и заключения в тюрьму, затраты возрастут, и мы не увидим желаемой эффективности", - сказал он.