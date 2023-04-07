 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDARSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Воскресенье, 09.04.2023
12:42  В Центре исламской цивилизации представили книжную серию о культурном наследии Узбекистана
12:39  Почему СБУ не объявлена террористической и не уничтожается? - Б.Рожин
12:33  Герои "нового" Казастана - волостной управитель Сат Ниязбеков и его борьба против Российской империи
12:29  Зеленскому в Германии выписали премию Карла Великого
11:55  Меджлис Туркменистана нового созыва возглавили Дуньягозель Гулманова (спикер) и Гахрыман Розыев (вице-спикер)
10:45  Хуже русофобии может быть только борьба с ней? Думе реально не хрен делать, - МК
10:31  У главы УПЦ митрополита Онуфрия нашли российский паспорт

09:50  В Иране устанавливают камеры для обнаружения женщин без хиджаба
09:49  МИД Казахстана: мы не позволим использовать страну для обхода санкций против России
08:58  "Великая депрессия 2.0": Пока Америка сохнет, Европа сдохнет, - И.Рыбин
01:53  Джеффри Сакс: Россия завоюет значительную часть Украины
01:48  США оказались во власти людей, страдающих манией величия, - American Thinker
01:47  Зачем посол Фу вбросил дохлую кошку в отношения Пекина и Москвы?
00:34  Арест Трампа открывает ящик Пандоры, - Максим Соколов
00:26  Визит Цай Инвэнь: что-то у тайваньцев пошло не так.., - Ю.Тавровский
Суббота, 08.04.2023
21:25  Скончалась Огулабат Бердымухамедова - мать Аркадага I и бабушка Аркадага II
16:22  С Китаем так поступать нельзя. Евросоюз совершил фатальную ошибку, - Дм.Косырев
16:14  Президент Индии Мурму совершила полет на истребителе Су-30 (видео)
14:34  Чернильная каракатица. АктивистыKZ требуют отобрать депутатский мандат у мадам Абден
14:18  Отчего снова массово мрут сайгаки-самцы, - Минэкологии Казахстана вошло в брачный период
11:45  Польский укро-полонез. Определился новый промежуточный победитель украинского конфликта, - М.Ростовский
11:35  Китай дал Макрону шанс исправиться, - Дм.Бавырин
10:55  Россия и "проснувшийся" Китай вместе прикончат гегемонию США, - Наим Бабюроглу
10:51  Ядерная война между США и Россией неизбежна, - Пол Крейг Робертс
09:23  Хорезмское дело: заведующая детдомом могла заставлять девушек заниматься проституцией
09:20  Таджикистанского пропагандиста джихада посадили на 5,5 лет в Астане
08:53  Китайские истребители и корабли появились в зоне опознавания тайваньской ПВО
08:40  Брат президента не крал золотых слитков из госхрана... Родня Жапарова не дает скучать кыргызстанцам
08:32  Запад: время самоубийц. Как НАТО ставит мир на грань ядерной войны, - Валерий Панов
08:29  БРИКС: по "кирпичику" – в новый миропорядок. На пороге цивилизационного скачка, - Елена Пустовойтова
08:25  Они идут за нашей водой. Еще одно из направлений сокращения численности населения Земли, - В.Ильин
08:19  "Кыргызтранснефтегаз" возглавил Суйунтбек Аликеев - ранее с позором уволенный с госслужбы за незаконную выдачу лицензий на недра
01:52  Что останется от Украины - и что с этими остатками делать, - СП
00:09  Вашингтон провоцирует Пекин на большую войну, - Светлана Гомзикова
00:05  Атака на Аль-Аксу. Чем для Израиля обернется вторжение в исламскую святыню, - Ст.Тарасов
Пятница, 07.04.2023
23:11  Саакашвили просится на лечение в США. "Иначе помру..."
21:06  Афро-Казахстанская чемпионка мира по легкой атлетике Нора Джеруто может лишиться "золота". ВАДА принюхалась к пробиркам
20:59  Западный берег. В беспорядочной стрельбе между арабами и евреями погибли... две любопытные англичанки
20:50  РосБюрократия непобедима. Соотечественники утонули в потоке приезжих, - Е.Трифонова
20:25  Средняя Азия на картинах российских художников: все оттенки творчества
20:20  Президент Жапаров венком почтил память жертв и героев Апрельской Революции
19:59  Эрдоган был и остается виртуозом полит-эквилибристики, - Алина Сбитнева
19:55  Госорганы Талибана потихоньку переезжают из Кабула в Кандагар
19:53  Украинская игра председателя Си: только бы не заиграться, - С.Миркин
19:37  Мир не принадлежит Соединенным Штатам. БРИКС выигрывает у "семерки", - В.Ильин
19:18  Резня началась совершенно неожиданно. Юбилей жуткого геноцида негров неграми в Руанде (история)
19:11  Заместитель директора американской оружейной корпорации Raytheon Джефф Лампкин погиб в самолете
18:33  Человечество теряет инстинкт размножения, - Ирина Алкснис
18:20  Российские авиатехники подло испортили моторы словацким МиГ-29. Не каждый долетит до середины Днепра...
16:33  "Жуткое унижение": Макрона заставили вынуть руку из кармана во время фото с Си Цзиньпином
13:07  Израиль и Арабы: большой войны не будет? - Б.Долгов
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    ЦентрАзия   | 
В Иране устанавливают камеры для обнаружения женщин без хиджаба
09:50 09.04.2023

Иранские власти начали устанавливать камеры в общественных местах, чтобы идентифицировать "обнаженных" женщин, объявила полиция, пишет Би-би-си.

По словам полиции, женщины, замеченные без покрытия волос, получат "текстовые сообщения с предупреждением о последствиях".

В полиции считают, что это помогло бы предотвратить сопротивление закону о хиджабе.

Протесты были вызваны в прошлом году смертью под стражей в полиции Махсы Амини, молодой курдки, арестованной предположительно за нарушение правила ношения хиджаба.

После смерти госпожи Амини все большее число женщин сбрасывают свои накидки, особенно в крупных городах, несмотря на риск ареста.

В заявлении полиции, опубликованном государственным информационным агентством Исламской Республики, говорится, что система использовала так называемые "умные" камеры и другие инструменты для идентификации и отправки "документов и предупреждающих сообщений нарушителям закона о хиджабе".

Женщины по закону обязаны покрывать свои волосы хиджабом (головным платком) с тех пор, как Исламская революция 1979 года установила строгое толкование религиозного законодательства. Женщинам, нарушающим закон, грозят штрафы или арест.

Субботнее заявление полиции охарактеризовало "вуаль" как "одну из цивилизационных основ иранской нации" и призвало владельцев бизнеса соблюдать правила посредством "тщательных проверок".

В прошлую субботу президент Ирана Ибрагим Раиси повторил, что иранские женщины должны носить хиджаб в качестве "религиозной необходимости".

Однако глава судебной власти Ирана Голам Хоссейн Мохсени-Эджей предупредил в пятницу, что широкомасштабные репрессии, возможно, не лучший способ побудить женщин следовать правилам.

"Культурные проблемы должны решаться культурными средствами... Если мы захотим решать такие проблемы путем арестов и заключения в тюрьму, затраты возрастут, и мы не увидим желаемой эффективности", - сказал он.

Источник - CentralAsia
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1681023000


Новости Казахстана
- Рабочий график главы государства
- Маулен Ашимбаев встретился с Вице-спикером Палаты Парламента Индонезии
- Сенаторы депутатской группы "Өңір" обсудили новые форматы работы в регионах
- Законопроект о местном самоуправлении презентовали в Мажилисе
- Кадровые перестановки
- Глава МИД Казахстана обсудил перспективы сотрудничества с рядом коллег
- Сенатор Андрей Лукин: Депутаты готовы содействовать работе АФМ на законодательном уровне
- Региональным штабам поручено провести обследование нефтебаз для недопущения искусственного дефицита ГСМ
- Руководство КМГ провело совещание по вопросам деятельности KPI
- Результаты аудита по реализации проекта "Арт спорт"
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  