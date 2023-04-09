У главы УПЦ митрополита Онуфрия нашли российский паспорт

10:31 09.04.2023

Онуфрий довел дело до разгрома УПЦ и продолжает унижаться перед бандеровцами

Михаил Рябов. 09.04.2023



Отрекшаяся от единства с Русской Церковью верхушка УПЦ была вынуждена выступить с оправданиями по поводу публикации в издании "соросят" "Украинская правда" данных о наличии российского паспорта у митрополита Киевского Онуфрия.



Он разъяснил, что российский паспорт получил, поскольку был 19 лет монахом Сергиевой Лавры в Московской области, и у него была там прописка. Однако затем Онуфрий оказался в Почаевской Лавре – уже на Западной Украине, и получил также и украинский паспорт.



Отрекшаяся от единства с Русской Церковью верхушка УПЦ была вынуждена выступить с оправданиями по...



"Между Украиной и Россией были добрые братские отношения. Когда эти отношения стали ухудшаться, особенно последних десять лет, я оставил российское гражданство. У меня нет российского паспорта. Особенно это было подтверждено, когда я выступил против войны России с Украиной и осудил российскую агрессию", – говорится в заявлении Онуфрия.



Интересно, что 10 лет назад – в 2013 году у власти на Украине был Виктор Янукович. Ухудшением отношений в то время можно было считать разве что шантаж Москвы киевской верхушкой, которая подписала соглашение об ассоциации с ЕС и начала играть в многовекторность, что в конечном итоге привело к перевороту и гражданской войне.



"Они еще и заврались. Помните, сначала была официальная версия чиновников УПЦ, что ее глава митрополит Онуфрий никогда не был российским гражданином, а с рождения был гражданином Украины (то есть, получается, родился после 1991 года !!!)?



Теперь митрополит Онуфрий лично подтвердил наличие у него российского гражданства, от которого он впоследствии отказался, якобы, из-за ухудшения российско-украинских отношений. То есть Россия была его Родиной когда-то. Но потом он от нее отрекся. Как-то так звучит.



Это уже какой-то позор в квадрате. Зачем? Зачем свой сан и Церковь самим так вымывать в этом позоре?" – недоумевает священник Андрей Новиков, бывший секретарь Одесской епархии.



"Иудушка-Онуфрий в своем репертуаре – Церковь гонят и унижают, грабят и насилуют, а он стойко присягает на верность "украине"… Классика жанра: "Не ради Иисуса, а ради хлеба куса", – комментирует экс-министр обороны ДНР Игорь Стрелков.



А бывший спикер МИД ДНР политтехнолог Константин Долгов отмечает, что именно политика солашательства Онуфрия привела УПЦ к нынешнему разгрому.



"Кажется, никто не сделал больше для дискредитации УПЦ в глазах паствы, чем сама УПЦ. В том числе и вот такими сообщениями.



Прогноз: шайка Зеленского доведет дело до конца, УПЦ выкинут отовсюду, все храмы отожмут, никакого восстания верующих на "Украине" не будет, к нему даже предпосылок сейчас нет.



Технологи Зе (британцы, американцы и т.д.) – не дураки, разбивают действо на эпизоды, рутинизируют процесс, в час по чайной ложке, и всякий раз оказываются ближе к своей главной цели. Учитесь, коллеги".