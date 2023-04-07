Меджлис Туркменистана нового созыва возглавили Дуньягозель Гулманова (спикер) и Гахрыман Розыев (вице-спикер)

11:55 09.04.2023

Готовить здравомыслящих солдат и рационально использовать госсредства, – С.Бердымухамедов на заседании нового Меджлиса

Редакция



6 апреля в ашхабадском Центре общественных организаций состоялось первое заседание Меджлиса Туркменистана седьмого созыва с участием президента Сердара Бердымухамедова, сообщает госинформагентство ТДХ.



Пока глава государства пешком шел из Дворцового комплекса "Огузхан" к Центру, министр обороны Бегенч Гундогдыев отчитался о работе подведомственных структур, пишет издание. Также часть пути С.Бердымухамедова сопровождали члены Кабинета министров, Совета безопасности и председатель парламента.



Заседание началось с гимна, после которого председатель Центральной комиссии по проведению выборов и референдумов в Гулмырад Мырадов отчитался о том, как прошли выборы. Всего избрано 125 депутатов Меджлиса.



Председателем Меджлиса вместо Гульшат Маммедовой единогласно избрана Дуньягозель Гулманова. Ее заместителем стал Гахрыман Розыев.



Дуньягозель Гулманова

Сердар Бердымухамедов предложил в Меджлисе сформировать восемь Комитетов:



по защите прав и свобод человека (председатель Юсупгулы Эщаев);

по законодательству и его нормам (Батыр Байлыев);

по экономическим вопросам (Гуванчмырат Агаев);

по социальной политике (Аннамухаммет Сарджаев);

по науке, образованию, культуре и молодежной политике (Бахар Сейидова);

по охране окружающей среды, природопользованию и агропромышленному комплексу (Чарыгельды Бабаныязов);

по международным и межпарламентским связям (Бегмурат Мухамедов);

по работе с органами местной представительной власти и самоуправления (Максатберди Гурбанов).

Депутаты его также единогласно одобрили и избрали их председателей.



Затем глава государства затронул тему модернизации правовой базы Туркменистана и поручил:



подготовить Гражданский кодекс "с учетом реалий нынешнего времени и позитивной международной практики, так как это направлено на оптимизацию гражданско-правовых отношений";

внести изменения в Кодекс Туркменистана об административных правонарушениях;

так как "экономика Туркменистана базируется на принципах рыночных отношений" – усовершенствовать законодательство в этой области;

пересмотреть законы Туркменистана "О статусе военнослужащих" и "О воинской обязанности и военной службе" "для подготовки квалифицированных военных кадров с твердыми волевыми качествами и здравым мышлением";

начать разработку Госбюджета на 2024 год;

подготовить изменения в Трудовой кодекс для оптимизации трудовых отношений и условий труда, гарантирования конституционных трудовых прав работников;

пересмотреть Семейный кодекс и законодательства Туркменистана об актах гражданского состояния для реализации прав нуждающихся в опеке детей и дополнительных гарантий их социальной защиты;

усовершенствовать законы "Об иностранных инвестициях" и "Об углеводородных ресурсах";

разработать закон "Об учреждении юбилейной медали Туркменистана "Magtymguly Pyragynyň 300 ýyllygyna" для празднования в 2024 году 300-летия поэта-классика Востока Махтумкули Фраги;

внести изменения в Избирательный кодекс и разработать закон "О Едином государственном реестре избирателей";

разработать закон "О гидрометеорологической деятельности" в новой редакции для обеспечения единой системы сбора, анализа и использования гидрометеорологической информации;

усовершенствовать Водный кодекс для обеспечение рационального и экономного использования запасов воды, стабильного функционирования коллекторов;

для стимулирования сельхозпроизводителей и организованного налаживания деятельности дайханских хозяйств – внести изменения в закон "О дайханском хозяйстве"

"Нужно добиться рационального использования государственных средств, разработать законодательные акты, регулирующие бюджетно-налоговые и денежно-кредитные отношения. Это – одна из главных целей", – сказал президент и поручил внести изменения в Налоговый, Таможенный кодексы и другие законы, которые позволят улучшить деловой климат, стимулировать предпринимательство, поддерживать финансовую устойчивость, развивать фондовый рынок и сформировать конкурентную рыночную среду.