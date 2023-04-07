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|Зеленскому в Германии выписали премию Карла Великого
12:29 09.04.2023
Немецкая газета Bild am Sonntag сообщила, что президент Украины Владимир Зеленский в мае впервые после начала спецоперации посетит Германию, где ему вручат премию Карла Великого.
Как уточняет издание, эту премию ежегодно вручают за вклад в объединение Европы.
Перед вручением премии Зеленскому канцлер Германии Олаф Шольц произнесет речь.
Впрочем, издание допускает, что ситуация может не позволить Зеленскому лично посетить немецкий Ахен, и он выступит по видеосвязи.