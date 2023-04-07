Зеленскому в Германии выписали премию Карла Великого

12:29 09.04.2023

Немецкая газета Bild am Sonntag сообщила, что президент Украины Владимир Зеленский в мае впервые после начала спецоперации посетит Германию, где ему вручат премию Карла Великого.



Как уточняет издание, эту премию ежегодно вручают за вклад в объединение Европы.



Перед вручением премии Зеленскому канцлер Германии Олаф Шольц произнесет речь.



Впрочем, издание допускает, что ситуация может не позволить Зеленскому лично посетить немецкий Ахен, и он выступит по видеосвязи.